Топ способов вложиться в недвижимость

Инвестиции в недвижимость считаются традиционным вариантом спасения рублевых накоплений от обесценения. Но обязательно ли покупать квартиру для сдачи в аренду или перепродажи? Обязательно ли брать ипотеку, если не хватает на покупку квартиры? Собрали варианты на любой кошелек и готовность к риску.

Купить квартиру, чтобы...

Начнем с самого очевидного, но и, пожалуй, самого дорогого способа «вложиться» в недвижимость — ее покупки. Дальше можно получать доход двумя способами:

Сдавать в аренду. Под аренду можно купить как жилое помещение, так и апартаменты. Во втором случае получится дешевле — в среднем на 15–25% по сравнению с квартирой аналогичного уровня. В любом случае, не ждите доходность сильно выше, чем по банковским депозитам.

По словам главы аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олега Репченко, сейчас доходность аренды вряд ли превышает 4–5% в год. То есть на то, чтобы вложения окупились, понадобится больше десяти лет. В регионах доходность будет чуть выше московской. Посуточная сдача в аренду тоже может приносить больший доход, но он будет сильно подвержен сезонности. И не нужно забывать про дополнительные расходы: косметический ремонт, регулярное исправление поломок, вызов сантехника, уборка.

Перепродать. Самый очевидный вариант — купить квартиру на начальном этапе строительства дома и продавать уже готовую спустя несколько лет. Сегодня за время возведения новостройки жилье дорожает в среднем на 20–25%, то есть годовая доходность находится на уровне 12–15%, рассказывает управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка. Однако следует понимать, что это довольно условный показатель, который зависит от конкретного проекта. Некоторые проекты дорожают на 10–15%, а некоторые — на 50–60%.

Здесь важно правильно оценить перспективы объекта: его транспортную доступность, развитие инфраструктуры, объем будущего спроса. При этом всегда есть риск купить квартиру, которую потом будет трудно продать по адекватной цене, пострадать от затягивания сроков сдачи в эксплуатацию или столкнуться с экономическими потрясениями на рынке, которые могут повлиять на рост цен в секторе недвижимости.

Некоторые застройщики сами предлагают обратный выкуп квартиры у своих клиентов. «Можно приобрести квартиру в новостройке, а потом „вернуть“ ее застройщику, при этом получив некоторый доход. Фактически предложение можно сформулировать так: застройщик готов взять в долг у дольщика под X%», — объясняет инвестиционный директор «Тринфико» Артем Цогоев.

Например, ФСК предлагает обратный выкуп объекта под 5% годовых. Такую доходность можно найти и среди депозитов. Но нужно понимать, что застройщик — это не банк и в случае чего возмещения от АСВ не предусмотрено.

Итак, квартира подразумевает заморозку сразу большой суммы на длительный срок. Что делать, если такой суммы нет, но есть вера в рост цен на недвижимость? Тогда можно обратить внимание на закрытые паевые фонды недвижимости (ЗПИФН).

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Инвестировать коллективно

Значительная часть ЗПИФН на рынке предназначена для квалифицированных инвесторов и предполагает высокий порог для входа. Однако и для розничных клиентов предложения есть. По данным БКС, в настоящее время из 304 фондов недвижимости неквалифицированным инвесторам доступны 158.

Самый дешевый пай стоит около 1 700 рублей за лот, но есть и те, которые в 1 000 раз дороже, рассказывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. По оценке Артема Цогоева, количество фондов, паи которых могут купить неквалифицированные инвесторы с чеком до миллиона рублей, не превышает сейчас 5% от общего количества существующих на рынке ЗПИФов. В последнее время их становится все больше — например, «Сбербанк Управление Активами», «Активо», «Альфа-Капитал».

Как работает ЗПИФН Одна из целей создания закрытого фонда — привлечь деньги инвесторов для финансирования строительства одного или нескольких крупных проектов для последующей продажи или получения рентного дохода. Закрытый он в том смысле, что создается на определенный срок и инвестор, купивший паи (то есть пайщик), досрочно забрать деньги из него не может. Это связано с длительностью строительства и долгой окупаемостью проектов. Зато паи некоторых ЗПИФН можно покупать и продавать на бирже. При вложении в ЗПИФН доход вы получаете при продаже паев (если продаете дороже) или при их погашении по завершении срока существования фонда. Но даже в последнем случае прибыль не гарантирована, фонд вполне может оказаться «в минусе», тогда и его пайщики получат убыток. К тому же управляющая ЗПИФом компания (УК) берет плату за свои услуги. Комиссия управляющего может быть фиксированной или состоять из двух частей: комиссии за управление (management fee) и за успех (success fee). Обычно за управление и инфраструктуру фондов управляющие берут 1,5–3% от стоимости чистых активов в год вне зависимости от успешности управления.

До последнего времени фонды недвижимости не были популярны среди розничных инвесторов: по доходности они, как и другие варианты вложений в недвижимость, недалеко ушли от банковских вкладов.

«Доходность офисной и торговой недвижимости составляет 10–14%, после вычетов расходов на управляющую компанию (1–3%) и затрат на привлечение (агентские сети берут 0,5–2%) конечному инвестору оставалась доходность на уровне депозитов, а также налоги», — объясняет Андрей Русецкий, управляющий активами БКС. Однако теперь, когда ключевая ставка упала до 4,25%, а арендные ставки не изменились, ЗПИФН начинают выглядеть более привлекательно для инвесторов.