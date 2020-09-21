25 тысяч за бумажную платежку и это не шутка. Обзор форума «Клерка»

Взаимоотношения бизнеса с банками давно непростые. Но иногда от жалоб на форуме на действия банкиров просто оторопь берет.

Банк потребовал с ИП за проведение бумажной платежки 25 тыс. рублей. И это не ошибка, в тарифах действительно есть такая комиссия. Что же за банк так отличился? Это Росгосстрах банк. Вот такой клиентоориентированный банк, учтите.

Верно ли замечание главного бухгалтера своему помощнику за то, что он самовольно добавил субсчета в программе? Замечание-то верное, считают клерки. Но зачем по таким пустякам беспокоить директора?

Не получили официальную корреспонденцию из-за карантина и срок добровольной уплаты приставам истек. Кто виноват и что делать?

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Ответ на требование в виде скана, возможно ли это? Да, возможно, объяснили автору вопроса. Просто надо обзавестись ТКС.

Запись в трудовой книжке при переводе с внешнего совместительства на основное место работы? Мнения клерков о возможности такого перевода разделились.

Несколько тем осталось без ответа: