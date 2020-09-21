Рассчитываем и оплачиваем больничный после декрета

Как рассчитать и оплатить больничный сотруднице после декрета? Для таких сотрудников установлены особые правила расчета пособия по нетрудоспособности, учитывающие отсутствие заработка длительное время.

Нормативную базу расчёта составляют:

Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»

Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 №375 «Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам»

Федеральный закон от 01.04.2020 №104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка»

Приказ Минтруда России от 30.04.2013 №182н «Об утверждении формы и порядка выдачи справки о сумме заработной платы...»

Порядок оплаты больничного листа после декрета

Общие правила, как оплачивается больничный лист после декретного отпуска, изложены в Федеральном законе 255-ФЗ от 29.12.2006 и в постановлении правительства №375 от 15.06.2007. Следуйте следующему алгоритму:

Определите расчетный период. Определите расчетную базу. Рассчитайте средний дневной заработок. Определите сумму дневного пособия. Рассчитайте пособие.

С 1 апреля по 31 декабря расчет больничного после декрета в 2020 году в пересчете на полный календарный месяц не должен быть меньше МРОТ (104-ФЗ от 01.04.2020).

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Расчетный период

По общему правилу расчет больничного листа после выхода из декрета производится исходя из заработка, полученного за два календарных года, предшествовавших периоду начала нетрудоспособности. Но сотрудникам, находившимся в этот период в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком, предоставлено право заменить один или оба периода на предшествовавшие. Для этого необходимо подать работодателю соответствующее заявление.

Допускается замена только на годы, предшествовавшие декретному отпуску. Иные периоды выбрать нельзя, а замена лет при расчете больничного после декрета допускается только, если это приведет к увеличению суммы пособия.

Пример: Алексеева А.А. заболела 07.09.2020. Лист нетрудоспособности выписан по 10.09.2020. По общему правилу расчетный период 2018 и 2019. С января 2016 по ноябрь 2018 сотрудница находилась в декретном отпуске и по уходу за ребенком. Она вправе заменить 2018-й на 2015-й.

Определяем базу для расчета выплаты

В базу оплаты больничного после декрета в 2020 году включаются все выплаты сотруднику, с которых были уплачены страховые взносы на случай нетрудоспособности и в связи с материнством, за расчетный период. Сумма заработка за каждый год включается в размере, не превышающем предельный размер выплат для начисления взносов.