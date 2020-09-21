Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Рассчитываем и оплачиваем больничный после декрета

Как рассчитать и оплатить больничный сотруднице после декрета? Для таких сотрудников установлены особые правила расчета пособия по нетрудоспособности, учитывающие отсутствие заработка длительное время.

Нормативную базу расчёта составляют: 

  • Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
  • Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 №375 «Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам»
  • Федеральный закон от 01.04.2020 №104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка»
  • Приказ Минтруда России от 30.04.2013 №182н «Об утверждении формы и порядка выдачи справки о сумме заработной платы...»

Порядок оплаты больничного листа после декрета

Общие правила, как оплачивается больничный лист после декретного отпуска, изложены в Федеральном законе 255-ФЗ от 29.12.2006 и в постановлении правительства №375 от 15.06.2007. Следуйте следующему алгоритму:

  1. Определите расчетный период.
  2. Определите расчетную базу.
  3. Рассчитайте средний дневной заработок.
  4. Определите сумму дневного пособия.
  5. Рассчитайте пособие.

С 1 апреля по 31 декабря расчет больничного после декрета в 2020 году в пересчете на полный календарный месяц не должен быть меньше МРОТ (104-ФЗ от 01.04.2020).

📌 Реклама

Расчетный период

По общему правилу расчет больничного листа после выхода из декрета производится исходя из заработка, полученного за два календарных года, предшествовавших периоду начала нетрудоспособности. Но сотрудникам, находившимся в этот период в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком, предоставлено право заменить один или оба периода на предшествовавшие. Для этого необходимо подать работодателю соответствующее заявление.

/fls/97320/obrazets-zayavleniya-na-zamenu-raschetnogo-perioda-1.png

Допускается замена только на годы, предшествовавшие декретному отпуску. Иные периоды выбрать нельзя, а замена лет при расчете больничного после декрета допускается только, если это приведет к увеличению суммы пособия.

Пример:

Алексеева А.А. заболела 07.09.2020. Лист нетрудоспособности выписан по 10.09.2020. По общему правилу расчетный период 2018 и 2019. С января 2016 по ноябрь 2018 сотрудница находилась в декретном отпуске и по уходу за ребенком. Она вправе заменить 2018-й на 2015-й.

Определяем базу для расчета выплаты

В базу оплаты больничного после декрета в 2020 году включаются все выплаты сотруднику, с которых были уплачены страховые взносы на случай нетрудоспособности и в связи с материнством, за расчетный период. Сумма заработка за каждый год включается в размере, не превышающем предельный размер выплат для начисления взносов.
Школа бухгалтерского бизнеса
Полина Муртазина расскажет как открыть бизнес главбуху!
Откройте свой бизнес в нише бухгалтерского аутсорсинга вместе со мной!
Узнать больше
Реклама на Клерке

Лимит устанавливается ежегодно правительством:

В подсчет включаются выплаты, полученные и у настоящего, и у прежнего работодателей. Для подтверждения доходов, полученных на старом месте работы, при увольнении выдается справка по форме, утвержденной приказом Минтруда №182н от 30.04.2013.

Пример:

Заработок Алексеевой А.А. составил в 2015-м (замена вместо 2018 г.) 400 000 руб., В 2019-м – 880 000 руб. В 2019 г. превышен лимит доходов, с которых исчисляются страховые взносы (865 000 руб.). Поэтому расчетная база составит: 400 000+865 000=1 265 000 руб.

Как рассчитывается пособие

Средний заработок для пособия по нетрудоспособности рассчитывается по формуле:

📌 Реклама

Выплата по листу нетрудоспособности за один день выплачивается в зависимости от стажа: 60% — при стаже менее 5 лет; 80% — от 5 до 8 лет; 100% — при стаже более 8 лет. Для определения, как оплачивается больничный после декрета (суммы), используйте формулу:

Пример:

Стаж Алексеевой А.А. на момент болезни составляет 7 лет 3 месяца. Первые три дня болезни оплачивает работодатель. Остальные дни — Фонд социального страхования.

Декрет сразу после отпуска по уходу за ребенком

Особый случай — это расчет пособия по беременности и родам. Как рассчитывается больничный лист после декрета в этом случае?

Выбор расчетного периода и определение базы для вычисления пособия происходит аналогичным образом. Но количество дней определяется особым образом. Оно равняется 730, 731 или 732, в зависимости от включения в расчет високосных лет. Из него вычитаются дни, когда получатель пособия был в декретном отпуске, отпуске по уходу за ребенком или болел.

Декретные выплаты всегда начисляются в размере 100% от среднего заработка и не зависят от стажа сотрудницы. 

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама