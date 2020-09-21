Рассказываем о том, какие выплаты положены гражданам, почему на них важно успеть подать документы до конца сентября и что для этого необходимо сделать.

Последний день

По 30 сентября 2020 года принимаются заявления на выплаты, введенные из‑за пандемии коронавируса. Это:

выплаты на детей до трех лет в размере 5 000 рублей, которые начисляются за апрель — июнь;

единовременная выплата семьям с детьми с трех до 16 лет;

единовременная выплата от рождения до 16 лет.

Если вы еще не подавали на выплаты

Заявление о предоставлении выплаты может подать любой из родителей через портал Госуслуг, в отделении ПФР или МФЦ. Никаких дополнительных документов предоставлять не нужно.

В заявлении должны быть указаны реквизиты счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица.

Если раньше вы не подавали заявления, то получите все выплаты одним платежом.

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Опекунам выплаты тоже положены

Опекуны, усыновители и попечители не могут подать на эти выплаты онлайн, но могут лично обратиться за ними в отделение ПФР или МФЦ. В таком случае нужно будет взять с собой документы, удостоверяющие личность и полномочия опекуна (попечителя).

Условия выплат

Напомним, выплаты на детей до трех лет в размере 5 000 рублей начисляются за апрель — июнь и положены, если ребенок родился в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года включительно.

Разовая выплата с трех до 16 лет — если ребенку исполнилось 16 лет не ранее 11 мая 2020 года, а три года — не позднее 30 сентября 2020 года. Она составляет 10 000 рублей.

Еще одна единовременная выплата в размере 10 000 рублей положена детям, рожденным в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.

Указанные выплаты предоставляются гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть российское гражданство.

Если у вас несколько детей, в заявлении необходимо указать данные о каждом ребенке.