Рассказываем о том, какие выплаты положены гражданам, почему на них важно успеть подать документы до конца сентября и что для этого необходимо сделать.
Последний день
По 30 сентября 2020 года принимаются заявления на выплаты, введенные из‑за пандемии коронавируса. Это:
- выплаты на детей до трех лет в размере 5 000 рублей, которые начисляются за апрель — июнь;
- единовременная выплата семьям с детьми с трех до 16 лет;
- единовременная выплата от рождения до 16 лет.
Если вы еще не подавали на выплаты
Заявление о предоставлении выплаты может подать любой из родителей через портал Госуслуг, в отделении ПФР или МФЦ. Никаких дополнительных документов предоставлять не нужно.
В заявлении должны быть указаны реквизиты счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица.
Если раньше вы не подавали заявления, то получите все выплаты одним платежом.
Опекунам выплаты тоже положены
Опекуны, усыновители и попечители не могут подать на эти выплаты онлайн, но могут лично обратиться за ними в отделение ПФР или МФЦ. В таком случае нужно будет взять с собой документы, удостоверяющие личность и полномочия опекуна (попечителя).
Условия выплат
Напомним, выплаты на детей до трех лет в размере 5 000 рублей начисляются за апрель — июнь и положены, если ребенок родился в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года включительно.
Разовая выплата с трех до 16 лет — если ребенку исполнилось 16 лет не ранее 11 мая 2020 года, а три года — не позднее 30 сентября 2020 года. Она составляет 10 000 рублей.
Еще одна единовременная выплата в размере 10 000 рублей положена детям, рожденным в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.
Указанные выплаты предоставляются гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть российское гражданство.
Если у вас несколько детей, в заявлении необходимо указать данные о каждом ребенке.