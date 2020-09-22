Как оформлять работы по гражданско-правовому договору

В соответствии с п. 1 ст. 421 НК РФ база для исчисления страховых взносов для компаний определяется по истечении каждого календарного месяца как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных в п. 1 ст. 420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим итогом.

Исключения прописаны в ст. 422 НК РФ. И там (в подп. 2 п. 1) указано, что не облагаются взносами установленные законом компенсации, связанные с расходами физического лица в связи с исполнением ГПХ. Кроме того (подп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ), любые выплаты физическим лицам по ГПХ не облагаются взносами в ФСС РФ, ведь пособия по временной нетрудоспособности им не платят.

С одной стороны, в силу п. 1 ст. 424 НК РФ датой осуществления выплат и иных вознаграждений для компаний является день начисления выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица. С другой стороны, в силу ст. 709 ГК РФ цена в договоре возмездного оказания услуг включает вознаграждение и компенсацию издержек. С учетом ст. 711 ГК РФ заказчик обязан уплатить упомянутую цену после окончания оказания услуг, если договором не предусмотрена предварительная оплата оказанных услуг.

Таким образом, сумма аванса может быть выплачена или за оказанные услуги, или на компенсацию издержек. Исходя из этого, чиновники считают, что независимо от срока выплаты аванса начисление страховых взносов возможно только после окончательной приемки выполненных работ или сдачи отдельных этапов (Письмо Минфина РФ от 23.06.2020 № 03-04-05/54027), когда уже точно будет ясно, где оплата, а где компенсация.

И ранее Минфин РФ в Письме от 21.07.2017 № 03-04-06/46733 разъяснял, что вознаграждение подлежит обложению взносами на ОПС и ОМС лишь после завершения всех работ (или отдельных этапов) и окончательной сдачи их результатов на основании соответствующих актов приемки выполненных работ в момент начисления вознаграждения в пользу физического лица. Иными словами, вне зависимости от выплаты аванса страховые взносы в ПФР и на ОМС начисляются со всей суммы вознаграждения, установленной договором, в месяце подписания акта приемки-сдачи выполненных работ.

Что касается взносов на «травматизм», то они уплачиваются, только если договор прямо предусматривает их начисление (подп. 2 п. 1 ст. 20.2 закона № 125-ФЗ).

Налог на прибыль

Сумма аванса, выплаченного подрядчику — физическому лицу по договору подряда, не признается расходом организации (п. 14 ст. 270 НК РФ). Вознаграждение, уплачиваемое по договорам ГПХ лицам, не состоящим в штате организации, учитывается в составе расходов на оплату труда на основании подп. 21 п. 2 ст. 255 НК РФ. Расходы на оплату труда признаются ежемесячно исходя из начисленных сумм (п. 4 ст. 272 НК РФ).

Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ). При этом указанные расходы должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены и направлены на получение дохода.

Необходимо отметить, что в зависимости от характера работ их стоимость может учитываться заказчиком в целях налогообложения по-разному:

в составе материальных расходов (подп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ);

прочих расходов (ст. 264 НК РФ);

внереализационных расходов (ст. 265 НК РФ).

Если работы связаны с приобретением амортизируемого имущества, то их стоимость увеличивает первоначальную стоимость этого имущества (п. 1 ст. 257 НК РФ), которая, в свою очередь, в налоговом учете погашается путем начисления амортизации. Когда работы связаны с приобретением (изготовлением) запасов, то их стоимость формирует стоимость этих ценностей и учитывается в составе расходов по мере передачи сырья и материалов в производство (п. 2 ст. 254 НК РФ).

Расходы на выполнение работ по ремонту основных средств учитываются на основании п. 1 ст. 260 НК РФ в составе прочих расходов. Организация вправе самостоятельно определить, к какой группе расходов она отнесет рассматриваемые затраты (п. 4 ст. 252 НК РФ).

Суммы страховых взносов, исчисленных с выплат, осуществляемых в рамках договоров ГПХ лицам, не состоящим в штате организации, учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на основании подп. 1 п. 1 ст. 264, подп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ.

В письмах Минфина РФ от 21.07.2017 № 03-03-06/1/46709, 08.08.2016 № 03-04-06/46423) указано, что налогоплательщики вправе учитывать все расходы при формировании базы по налогу на прибыль при соответствии критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ, и при условии, что такие расходы не поименованы в ст. 270 НК РФ. Речь идет о компенсации расходов исполнителя.

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Налог на доходы физических лиц

Не следует удерживать НДФЛ с выплат по договорам ГПХ с ИП или физлицами, которые занимаются частной практикой (например, с нотариусами или адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты). Они исчисляют и уплачивают НДФЛ сами (п. 2 ст. 226, подп. 1, 2 п. 1, п. 2 ст. 227 НК РФ).

Полученное физлицом вознаграждение за выполненную работу (оказанную услугу) признается объектом обложения НДФЛ и облагается по общей ставке (ст. 224 НК РФ). Удержать НДФЛ с доходов физлица нужно в день выдачи ему каждой выплаты, в том числе аванса (подп. 1 п. 1, п. 2 ст. 223, п. 3, 4, 6 ст. 226 НК РФ, письма Минфина РФ от 23.06.2020 № 03-04-05/54027, от 21.02.2019 № 03-04-05/11355, от 21.07.2017 № 03-04-06/46733). Налог перечисляется в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода (п. 6 ст. 226 НК РФ). Дата подписания акта к договору значения не имеет.

Правда, раньше у судей была иная точка зрения. В Постановлении ФАС Уральского округа от 14.11.2011 № Ф09-7355/11 (поддержано Определением ВАС РФ от 13.04.2012 № ВАС-3320/12) судьи решили, что аванс по ГПХ нельзя признать доходом гражданина до тех пор, пока не подписан акт приемки-сдачи работ. Но эта точка зрения не прижилась.

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Организация — налоговый агент не вправе перекладывать обязанность по уплате НДФЛ на физлицо путем включения в договор ГПХ ничтожных условий о самостоятельной уплате им налога. Выплатив ему вознаграждение по договору ГПХ без удержания и перечисления в бюджет налога (при наличии данной возможности), организация нарушает положения ст. 226 НК РФ, следовательно, она может быть привлечена к ответственности по ст. 123 НК РФ в виде штрафа в размере 20% суммы, подлежащей удержанию и перечислению.

Суммы суточных, выплаченные или компенсированные исполнителю, от НДФЛ не освобождаются. Ведь такое освобождение применимо только к командировочным расходам, произведенным в пользу сотрудников, которые работают по трудовому договору (п. 3 ст. 217 НК РФ).

А что делать, если аванс придется вернуть? В случае расторжения ГПД сумма излишне удержанного и перечисленного в бюджет налога с выплаченного по такому договору аванса подлежит возврату налоговым агентом на основании письменного заявления налогоплательщика в порядке, предусмотренном в ст. 231 НК РФ. На это обратил внимание Минфин РФ в Письме от 26.05.2014 № 03-04-06/24982.

Многолетняя позиция Минфина РФ сводится к тому, что возмещение физическому лицу, которое работает по гражданско-правовому договору, стоимости проезда, питания и проживания к месту выполнения работ образует налогооблагаемый доход, с которого нужно исчислить и уплатить НДФЛ.

Минфин РФ считает, список освобожденных от налога доходов указан в ст. 217 НК РФ, а в нем нет перечисления этих выплат. А также настаивает, что у физического лица образуется налогооблагаемый доход и когда организация-заказчик сама оплачивает за исполнителя расходы по договору ГПХ (например, проезд, питание, проживание в месте выполнения работ, услуг), и когда выплачивает исполнителю сумму в качестве возмещения его расходов. Довод — у физического лица образуется доход в натуральной форме.

Между тем Минфин РФ отмечает: если названные затраты произведены самим ГПД-работником, он вправе воспользоваться профессиональным налоговым вычетом в соответствии с п. 2 ст. 221 НК РФ по тем затратам, которые документально подтверждены.

Напомним, что для получения профессионального вычета необходимо подать соответствующее заявление налоговому агенту (источнику выплаты дохода, которым, как правило, является работодатель) по произвольной форме. Другими словами, если исполнитель представит заказчику — налоговому агенту подтверждающие документы (накладные, товарные чеки, чеки ККТ, копии билетов, гостиничные счета и пр.) и напишет заявление на предоставление вычета на подтвержденную сумму, то организация-заказчик удерживать налог с возмещаемой ему суммы не должна.

Обязанность по представлению одновременно с заявлением налоговому агенту документов, подтверждающих размер произведенных расходов, НК РФ не установлена. Налоговый агент не обязан при проведении налоговой проверки представлять оригиналы документов, подтверждающих размер предоставленного профессионального налогового вычета. Налоговая вправе взыскать НДФЛ по итогам налоговой проверки с налогового агента при неправомерном предоставлении профессионального налогового вычета. Налоговым законодательством не предусмотрено право налогового агента взыскивать с налогоплательщика НДФЛ, который ранее был взыскан с налогового агента по результатам проведения налоговой проверки.

Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается, за исключением случаев доначисления (взыскания) налога по итогам налоговой проверки в соответствии с НК РФ при неправомерном не-удержании (неполном удержании) налога налоговым агентом (п. 9 ст. 226 НК РФ). Следовательно, налоговый орган вправе взыскать с налогового агента сумму неудержанного (не полностью удержанного) НДФЛ в результате неправомерно предоставленного профессионального налогового вычета. Поэтому целесообразнее к заявлению приложить копии документов, которые представил работник для данного вычета.

При отсутствии налогового агента профессиональные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщикам, указанным в ст. 221 НК РФ, при подаче налоговой декларации по окончании налогового периода (п. 3 ст. 221 НК РФ).

Важно понимать, что предоставление работнику профессионального налогового вычета позволяет компенсировать лишь 13% от потраченной суммы, сами расходы не компенсируются. А при выплате экономическим субъектом компенсации и следовании рекомендациям контролирующих органов физическое лицо недополучает удерживаемые 13% от потраченной суммы.

Пример

Организация заключила с физическим лицом договор на оказание возмездных услуг по прочтению лекции на семинаре, проводимом в другом городе. Вознаграждение по договору определено в сумме 30 тыс. руб. Договором предусмотрено возмещение расходов исполнителю по проезду и проживанию. Физическим лицом представлены документы, подтверждающие оплату (10 тыс. руб.) проезда до места проведения семинара и обратно и проживания. Лекция прочитана, о чем составлен акт оказанных услуг.

Вариант 1. Компенсация расходов и вознаграждение облагаются НДФЛ в общей сумме

Общая сумма выплат — 40 тыс. руб. (30 тыс. руб. 10 тыс. руб.). НДФЛ удерживается в размере 5200 руб. (40 тыс. руб. х 13%). К перечислению лектору — 34 800 руб.

Вариант 2.Работнику представляется профессиональный налоговый вычет

Общая сумма выплат — 30 тыс. руб., расходы работник берет на себя. НДФЛ удерживается в размере 2600 руб. (30 тыс. руб. — 10 тыс. руб.) х 13%). К перечислению лектору — 27 400 руб. Безусловно, НДФЛ будет удержан в меньшей сумме, но и выплата будет меньше, к тому же расходы в сумме 10 тыс. руб. работник несет сам, а значит, его доход фактически составит 17 400 руб.

Вариант 3.Стоимость услуг оценивается в большей сумме, с учетом расходов, которые несет исполнитель, но с представлением профессионального налогового вычета

Общая сумма выплат — 40 тыс. руб., расходы работник берет на себя. НДФЛ удерживается в размере 3900 руб. (40 тыс. руб. — 10 тыс. руб.) х 13%). К перечислению сумма — 36 100 руб. Поскольку расходы в сумме 10 тыс. руб. работник несет сам, его доход фактически составит 26 100 руб. (36 100 руб. — 10 тыс. руб.).

В каждом варианте следует иметь в виду и сумму страховых взносов, которые уплатит организация с суммы вознаграждения. Из числа облагаемых страховыми взносами сумм исключаются те, которые связаны с расходами физического лица в связи с выполнением работ, оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера. Следовательно, в варианте 1 страховые взносы следует начислить с суммы 30 тыс. руб., во втором — 20 тыс. руб., в третьем — 30 тыс. руб.

Для налоговых резидентов при исчислении налоговой базы по этим договорам доходы уменьшаются по заявлению работника на стандартные вычеты, если они положены физлицу на основании представленных документов (п. 3 ст. 210, ст. 218, п. 2 ст. 221, п. 1 ст. 224 НК РФ). Для получения вычета подрядчик подает заявление и прилагает документы, подтверждающие право на вычет. Не имеет значения, работает ли физлицо где-то еще или нет. Гражданин вправе обратиться за вычетом к любому налоговому агенту, являющемуся для него источником выплаты дохода, по своему выбору.

Вычеты предоставляются только за месяцы, на которые заключен договор (Письмо Минфина РФ от 07.04.2011 № 03-04-06/10-81). Вычеты предоставляются ежемесячно, вне зависимости от того, в какие именно месяцы выплачивалось само вознаграждение по договору.

Если гражданин желает получить вычет на ребенка, который дается до достижения определенной величины дохода, то у налогового агента нет обязанности проверять, превысили его доходы по другим местам работы эту величину или нет. Поэтому учитывается только то, что выплачено данным налоговым агентом. А в заявлении на вычет физлицо подтверждает, что по другим источникам получения дохода вычетами не пользуется.

Для подстраховки можно попросить подрядчика предоставить: копию трудовой книжки, из которой видно, что трудовые отношения на данный момент отсутствуют, или справку по форме 2-НДФЛ, если физическое лицо работает по найму и это видно по трудовой книжке.

Имущественные и социальные вычеты по гражданско-правовому договору не предоставляются (п. 2 ст. 219, п. 8 ст. 220 НК РФ). Выплаты по договорам подряда и возмездного оказания услуг нужно отразить в налоговых регистрах и отчетности по НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ).

В заключение предлагаем несколько рекомендаций. Целесообразно не включать в договор условие об авансе. Вопроса о налогообложении аванса не возникнет, если аванс не уплачивается. Если исключить условие об авансе нельзя, нужно сделать сумму аванса минимальной, насколько это возможно; предусмотреть в договоре, что работы выполняются иждивением заказчика (из материалов организации-заказчика). Это допускается исходя из смысла п. 1 ст. 704 ГК РФ. Так будут снижены расходы физического лица по договору, а значит, и сумма профессиональных вычетов, которые могут повлиять на итоговый расчет НДФЛ.