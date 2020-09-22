Как оформлять работы по гражданско-правовому договору
На фоне пандемии компании стали охотнее заключать с физлицами договоры гражданско-правового характера на выполнение работ или оказание услуг.
Договоры ГПХ не подпадают под нормы Трудового кодекса, что немаловажно при необходимости внезапно сократить масштабы деятельности. К тому же появляются возможности экономии на налогах и страховых выплатах. Однако возникают и риски. Целый ряд моментов (от налоговых последствий компенсации издержек подрядчика до особенностей начисления страховых взносов) оставляет широкое поле для разночтений и, соответственно, для ошибок.
При заключении гражданско-правового договора (ГПД) между организацией и физическим лицом (в том числе штатным сотрудником) правоотношения сторон регулируются нормами Гражданского кодекса РФ, а не Трудового кодекса РФ. Важное отличие ГПД от трудового договора — наличие индивидуального конкретного задания. Предметом договора здесь всегда является конечный результат труда. Именно его заказчик и оплачивает. Но из всех видов договоров гражданско-правового характера предметом только некоторых является выполнение работ (оказание услуг):
договор подряда (гл. 37 ГК РФ). По нему одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ).
договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (гл. 38 ГК РФ). По договору на выполнение НИОКР исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ — разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (ст. 769 ГК РФ).
договор возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ). По нему исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ст. 779 ГК РФ).
Независимо от того, заключен ли договор подряда или возмездного оказания услуг, общие правила взаимоотношений между заказчиком и исполнителем будут одинаковы, поскольку к договору оказания услуг применяются положения о подряде (ст. 783 ГК РФ).
Компенсация издержек подрядчика
В статье 702 ГК РФ сказано, что по договору подряда подрядчик обязуется выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а тот обязуется принять его и оплатить. В чем именно она состоит, нужно подробно расписать в договоре, который заключается в письменной форме. Кроме вида выполняемых работ или услуг, в договоре обозначаются даты начала и окончания работ, порядок сдачи-приемки, стоимость и порядок оплаты, ответственность сторон за нарушение обязательств. В договоре подряда указывается цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения (п. 1 ст. 709 ГК РФ). При этом величина затрат самого подрядчика на достижение этого результата при определении цены, как правило, не учитывается.
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Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка лишь в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда. Если договором не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что она выполнена надлежащим образом и в согласованный срок или досрочно с согласия заказчика (п. 1, 2 ст. 711 ГК РФ).
В пункте 2 ст. 709 ГК РФ прямо установлено: цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Ведь по общему правилу для выполнения работ подрядчик использует собственные материалы и инструменты (п. 1 ст. 704 ГК РФ). Поскольку расходы на их покупку могут быть существенными, стороны нередко предусматривают, что стоимость материалов и инструментов заказчик возмещает подрядчику отдельно от выплаты вознаграждения за работу.
Исполнителю для оказания услуг может потребоваться выехать в другую местность.
Допустим, судебное заседание проводится в другом городе и для участия в нем юрист должен поехать туда и провести там несколько дней. Соответственно, ему надо потратиться на проезд и оплату номера в гостинице. Поэтому в договоре может быть предусмотрено, что заказчик возмещает исполнителю расходы на поездки, связанные с оказанием услуг: проезд, проживание, питание и т. п. (ст. 783 ГК РФ). Целесообразно, чтобы в самом договоре гражданско-правового характера (ГПХ) или приложении к нему был приведен подробный перечень возмещаемых расходов. Также можно закрепить определенные условия и ограничения по возмещению расходов.
Окончив работу, подрядчик обязан сдать ее результат заказчику, а заказчик — принять его. Сдача-приемка результата работ оформляется актом, который должны подписать подрядчик и заказчик (или их уполномоченные представители). На основе этого акта заказчик производит расчет с подрядчиком и признает расходы в учете.
Компенсация издержек подрядчика (в том числе оплата расходов на проезд и проживание в гостинице) с точки зрения налогообложения оставляет широкое поле для трактовок и дискуссий.
Налог на добавленную стоимость
Возможно, что в документах, которые исполнитель предъявит заказчику для компенсации понесенных расходов (например, на проезд и проживание в месте выполнения работ (оказания услуг), будет выделена сумма НДС. Вправе ли организация принять НДС к вычету по расходам на проезд к месту служебной поездки и проживание при условии, что в билетах на проезд и чеке за гостиницу НДС выделен отдельной строкой?
На наш взгляд, нет. В пункте 7 ст. 171 НК РФ установлено: вычетам подлежат суммы НДС, уплаченные по расходам на командировки. Между тем поездка по заданию заказчика физических лиц, с которыми организация заключила договоры гражданско-правового характера, командировкой не признается (ст. 166 ТК РФ). Кроме того, НДС был предъявлен исполнителю, а не заказчику. Поэтому для вычета у заказчика «входного» НДС нет оснований.
Страховые взносы
Объекта обложения страховыми взносами не возникает, если договор ГПХ заключен с лицами, которые сами являются плательщиками страховых взносов, не производящими выплаты физическим лицам (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ), иначе говоря, с самозанятыми лицами или ИП.
Вознаграждение, выплачиваемое физическому лицу (подрядчику) по договорам ГПХ, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, признается объектом обложения страховыми взносами на обязательное пенсионное и медицинское страхование (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ).