Социальные выплаты, для получения которых с октября нужна карта МИР: полный перечень

Из-за ситуации с пандемией срок перехода пенсионеров и льготников на карты национальной платежной системы МИР был перенесен с 1 июля на 1 октября. Поэтому пока социальные выплаты без проблем перечисляются на любые банковские карты.

А вот начиная с октября они разделятся на две категории: те, для которых карта МИР стала обязательной по закону, и все остальные, которые по-прежнему можно получать на карты других платежных систем. Представлю подробный перечень социальных выплат, для которых вскоре потребуется карта МИР.

Как следует из Закона «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ (ст. 30.5) и Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2018 г. № 1466, банки обязаны перечислять только на карты МИР:

1. Пенсии

В их число входят пенсии, которые начисляет Пенсионный фонд России, — т. е. страховые и социальные пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца (Законы № 400-ФЗ и 166-ФЗ).

А также ежемесячное пожизненное содержание судей и государственные пенсии, которые назначаются госслужащим, военнослужащим и приравненным к ним по статусу служащим правоохранительных органов, а также космонавтам, летчикам-испытателям и «чернобыльцам» (в порядке Закона № 166-ФЗ и № 4468-I).

Обратите внимание, что для получения накопительной пенсии или единовременной выплаты пенсионных накоплений карта Мир потребуется только в том случае, если накопления хранились в Пенсионном фонде России.

Если они были переведены в негосударственный пенсионный фонд, то обязанность по их выплате уже возлагается на НПФ — значит, деньги можно будет получить на любую банковскую карту, а необязательно только на МИР (это касается в т.ч. и негосударственных пенсий за счет НПФ).

2. Иные социальные выплаты, которые относятся к ведению Пенсионного фонда России

Компенсационная выплата в связи с уходом за нетрудоспособным (инвалидом или престарелым);

ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) инвалидам, участникам и ветеранам войны, «чернобыльцам» и пр. льготникам;

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО), которое назначается инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

дополнительное материальное обеспечение (ДМО) за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией;

федеральная социальная доплата до прожиточного минимума, которая положена неработающим пенсионерам от ПФР, если прожиточный минимум в регионе их проживания не превышает федеральный;

социальное пособие на погребение пенсионера;

а также материнский (семейный) капитал (в тех случаях, когда он зачисляется на банковскую карту — например, при ежемесячной выплате на второго ребенка до 3-х лет).

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3. Социальные выплаты в связи с безработицей

Пособие по безработице;

стипендия — в случае получения дополнительного профессионального образования по направлению от Центра занятости населения;

а также материальная помощь тем, кто утратил право на пособие за истечением срока его выплаты.

4. Государственные пособия на ребенка

Здесь имеются в виду пособия, предусмотренные Федеральным законом № 81-ФЗ:

Пособие по беременности и родам;

единовременное пособие при постановке на учет в женской консультации в ранние сроки беременности;

единовременное пособие при рождении ребенка, усыновлении или приеме его в семью на воспитание;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;

ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет;

а также региональные пособия на детей, условия назначения которых определяют власти субъекта РФ.

5. Социальные выплаты, положенные гражданам, подвергшимся воздействию радиации, а также военнослужащим и приравненным к ним по статусу сотрудникам правоохранительных органов

Сюда относятся денежные компенсации и пособия, предусмотренные Законами №N 1244-I, № 175-ФЗ, № 2-ФЗ и № 4468-I, которые перечисляются региональными органами социальной защиты населения.

Перечень выплат, для которых карта Мир является обязательной, является исчерпывающим. Дополнять его уполномочено только Правительство РФ. Поэтому региональные отделения соцзащиты и прочие организации не вправе требовать карту МИР для выплат, не предусмотренных этим перечнем.

Например, закон не предусматривает карту МИР для получения региональной соцвыплаты пенсионерам до прожиточного минимума, а также субсидий на жилищно-коммунальные услуги.