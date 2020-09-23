Заполняем РСВ для МСП

Приказом ФНС от 18.09.19 № ММВ-7-11/470@ Федеральная налоговая служба утвердила новую форму расчета по страховым взносам, а также ее формат и порядок заполнения. А в соответствии со ст. 7 Закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ, субъекты среднего и малого предпринимательства могут перейти на льготное исчисление и уплату сумм страховых взносов. В связи с нововведениями у организаций и ИП, которые решили применять другую ставку, могут возникать трудности с заполнением отчетности по страховым взносам.

Что изменилось?

Согласно ст. 7 Закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ, организации и ИП, которые включены в реестр МСП, могут применять пониженную ставку 15% при начислении и уплате страховых взносов с 1 апреля 2020 г. в отношении сумм выплат работникам, которые превышают сумму МРОТ. В отличии от пониженной ставки 0%, данная ставка является бессрочной и ее можно применять в течение отчетного периода. Право применять данный пониженный тариф не зависит от кода ОКВЭД или вида деятельности, для этого необходимо соблюдать единственное условие: быть в реестре МСП.

Для заполнения РСВ такие плательщики используют новый код тарифа — 20, а также новые коды застрахованных лиц. Этот момент уточнен в Письме ФНС РФ от 07.04.2020 № БС-4-11/5850@.

Как рассчитать?

Организации и ИП, работники которых получают зарплату более 12 130 руб., используют 15% для начисления страховых взносов на сумму выше уровня МРОТ по каждому работнику.

Чтобы начислить взносы, зарплату придется разделить на две части, а взносы считать с базы за каждый месяц, а не нарастающим итогом. На ту часть, которая не превышает или равна МРОТ, необходимо начислить взносы на пенсионное страхование в размере 22% на медицинское — 5,1%, на социальное — 2,9%.

На вторую часть, которая превысила МРОТ, нужно начислить взносы в ПФР в размере 10% и медицинские взносы — 5%. Когда общая сумма выплат в пользу конкретного физлица с начала года превысит предельную базу по взносам, то с превышения начисляйте пенсионные взносы по тарифу 10% независимо от МРОТ.

В базу для расчета взносов по главе 34 НК РФ включают выплаты в пользу физлиц нарастающим итогом с начала отчетного периода.

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Как заполнять?

Компании и ИП, которые имеют право на пониженный тариф, заполняют отчет «расчет по страховым взносам» по установленной форме, уточненной приказом ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470. В случае, когда работодатель применяет тариф 15%, необходимо заполнить следующие составляющие РСВ:

титульный лист;

раздел 1;

приложение 1 к разделу 1;

приложение 2 к разделу 1;

раздел 3.

Этот момент указан в п. 2.1 и 2.2 Порядка заполнения, который был утвержден приказом ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470.

Титульный лист налогоплательщик заполняет также, как и ранее. Заполнение приложений раздела 1 отчета РСВ происходит отдельно для выплат в пределах МРОТ и выплат, которые превышают 12 130 руб. В строке 001 для выплат в размере МРОТ нужно указать код тарифа «01», а для выплат, превышающих МРОТ, — код «20».

При заполнении 3 раздела в каждом месяце добавляем по две записи:

по коду «НР» — для выплат до МРОТ;

по коду «МС» («ВПМС» или "ВЖМС«)— к сумме, превышающей МРОТ.

А остальные приложения и разделы отчета заполняются в обычном порядке.

В подразделах 1.1, 1.2 раздела 1 и приложения 2 к разделу 1 по коду тарифа 01 указываются необлагаемые суммы вместе с выплатами в пределах 12 130 руб. В подразделы с кодом тарифа 20 выписываются только выплаты, превышающие МРОТ, при этом в строках по необлагаемым суммам ставится 0.