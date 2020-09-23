Ликвидация части ОС: на что обратить внимание?

Необходимость в ликвидации части основного средства возникает при эксплуатации сложных объектов, состоящих из одного или нескольких предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированных на одном фундаменте и выполняющих свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. То есть когда объект представляет собой комплекс конструктивно сочлененных предметов, его можно списать не целиком, а только в той части, которая не подлежит восстановлению или морально устарела. При этом извлечение отдельных частей не влияет на дальнейшее использование основного средства по своему прямому назначению.

Зачастую процедура частичной ликвидации основного средства сопровождается последующей модернизацией либо реконструкцией объекта. В этом случае происходит усовершенствование объекта путем замены его конструктивных элементов и систем более эффективными, приводящее к повышению технического уровня и экономических характеристик объекта, изменяются параметры объекта, их части и качество инженерно-технического обеспечения.

Следует различать частичную ликвидацию основного средства и выбытие его части по причине ремонта, когда производится замена вышедших из строя (пришедших в негодность) элементов. Это разные мероприятия, и отражаются они в бюджетном учете по‑разному.

📌 Реклама

Какие документы оформляются при частичной ликвидации основного средства?

В первую очередь необходимо подготовить документы для согласования решения о ликвидации части основного средства с вышестоящей организацией, поскольку казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества (п. 4 ст. 298 ГК РФ).

Ликвидация части основного средства осуществляется на основании решения постоянно действующей комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, оформленного первичным учетным документом (актом) (п. 34, 51 Инструкции № 157н). Унифицированная форма такого документа Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н не утверждена. Поэтому учреждение вправе разработать ее самостоятельно и утвердить в составе учетной политики (п. 9 СГС «Учетная политика»). Этот документ должен содержать обязательные реквизиты, предусмотренные ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402‑ФЗ, п. 25 СГС «Концептуальные основы».

Разборка и демонтаж ликвидируемых частей основных средств до утверждения соответствующего документа не допускаются.

Если проводится частичная ликвидация основного средства с его последующей модернизацией, реконструкцией, то оформляется акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103).

Отметка о частичной ликвидации основного средства проставляется в инвентарной карточке учета (группового учета) нефинансовых активов (ф. 0504031, 0504032). Операции по проведению такого мероприятия отражаются в журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071) (п. 55 Инструкции № 157н).

Как определить стоимость ликвидируемых частей объекта основного средства?

При частичной ликвидации объекта основного средства его балансовая стоимость уменьшается (изменяется) на стоимость выбывших из его состава ликвидируемых (демонтируемых) частей (п. 27 Инструкции № 157н).

Порядок определения стоимости данных частей, а также сумм начисленной на них амортизации и накопленного убытка от обесценения действующим законодательством не регламентирован, поэтому его следует закрепить в учетной политике учреждения.

Если стоимость ликвидируемой части основного средства не выделена в первичных документах поставщика (передающей стороны), то она может быть определена следующими способами: