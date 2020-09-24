Регулируем отношения с наследниками ещё живого сособственника

Всё чаще собственники российского бизнеса задумываются об обеспечении гарантий их наследникам. Не всегда юридически принадлежащая доля в компании соответствует реальному распределению прав и обязанностей между партнёрами. И если в отношениях между ними такое несоответствие некритично, то в ситуации наследования бизнеса любые несостыковки уже недопустимы. А потому условия участия наследников в компании нужно продумывать заранее. Рассказываем о кейсе из практики экспертов taxCoach.

Исходная ситуация

В исходной ситуации у нас лаконичная юридическая структура — акционерное общество с двумя акционерами 35% и 65%. Мажоритарный акционер также является руководителем компании, имеет далекоидущие планы по её развитию. Сама компания владеет основными средствами на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Устав общества содержит ряд важных условий.

Во-первых, установлено требование по принятию решений акционерами — 3/4 голосов, что при указанном распределении акций равно единогласному решению.

Во-вторых, передача акций третьим лицам, в том числе в порядке дарения, может быть выполнена только с согласия других акционеров. Последнее условие действует ещё 4 года. В соответствии с положениями с п. 5, ст. 7 Закона «Об АО» положение о необходимости получить согласие на отчуждение акций не может действовать более 5 лет.

Миноритарный акционер имеет намерение выйти из операционной деятельности и передать свои акции детям. Мажоритарий в целом не против, однако не видит детей в качестве реальных партнёров и согласен лишь на их пассивное участие в бизнесе. Откладывать вопрос «на потом» никто из акционеров не хочет, гарантии требуются сейчас: одному — передача детям акций, гарантирующих регулярный доход, другому — сохранение управленческой самостоятельности. Соответственно принято решение отрегулировать отношения акционеров здесь и сейчас, а затем передать акции детям миноритария.

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Задача: отрегулировать отношения таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечивалась достаточная управленческая свобода мажоритарного акционера. С другой стороны, дети миноритария имели бы соответствующие гарантии и регулярный доход.

Распределение компетенций

Сам по себе Закон «Об АО» содержит условия, направленные на соблюдение баланса между полномочиями руководителя компаний и интересами акционеров. Например, в вопросах заключения крупных сделок без акционеров не обойтись.

В рассматриваемой ситуации руководителем является мажоритарный акционер, а значит у директора есть простое большинство. Соответственно, при корректировке устава в виде уменьшения необходимого количества голосов для принятия решений, директор получит желанную управленческую свободу. Например, сможет заключать крупные сделки до 50% от стоимости активов.

В соответствии с положениями абз. 2, п. 1, ст. 64 и п.2, ст. 79 Закона «Об АО» для согласования крупных сделок, сумма которых составляет от 25 до 50% от стоимости активов в обществах, в которых не создаётся совет директоров, одобряются простым большинством голосов акционеров. или продлять свои управленческие полномочия. Так мы уходим от обязательного условия в принятии решений акционерами 3/4 голосов. Теперь по общему правилу достаточно простого большинства.

Однако наличие сторонних акционеров и «холодные» отношения с ними всё же могут повлиять на процесс принятия решений. В такой ситуации собрание придётся проводить строго по букве закона, заблаговременно уведомляя акционеров и выжидая все положенные сроки. Соответственно, в дополнение к вышеназванным изменениям принято решение включить в устав максимально упрощённый порядок созыва общих собраний акционеров с минимальными сроками на уведомление, поскольку не каждый бизнес выдержит длительную паузу для принятия важного решения.

С точки зрения гарантий уходящего акционера, распределение компетенций также необходимо откорректировать. Понятие крупная сделка не охватывает весь перечень сделок, заключение которых потенциально может принести вред обществу и миноритарным акционерам.

В данном случае АО обладало критически важным для бизнеса активом — исключительными правами на технологию, отчуждение или передача в пользование которых, ставило под вопрос коммерческий успех предприятия. При этом вопрос о рыночной цене таких исключительных прав неоднозначный.

В этой связи акционеры закрепили в уставе необходимость единогласного решения по вопросам отчуждения и предоставления исключительных прав, принадлежащих обществу. Также, к единогласному одобрению отнесли вопросы отчуждения важного, с точки зрения производственных процессов, оборудования.