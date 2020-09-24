​Муж взял кредит. Будут ли последствия для жены?

Семейная жизнь не всегда состоит из радостных моментов. Для кого-то она сопровождается ссорами и заканчивается разводом, а некоторые живут в долговой яме.

Законом не предусмотрена обязанность предоставлять согласие супруга при получении банковского кредита, поскольку установлена презумпция согласия одного супруга на действия второго по распоряжению общим имуществом (п. 2 ст. 35 СК РФ, п. 2 ст. 253 ГК РФ). Именно поэтому один из них может взять кредит без ведома другого.

Получить кредит супругу будет просто, если у него стабильный ежемесячный доход и хорошая кредитная история. Обычно достаточно принести в банк паспорт, СНИЛС, заверенную работодателем копию трудовой книжки, справку 2-НДФЛ или справку по форме банка за последние 6 месяцев (минимум 3 месяца). При оформлении ипотечного кредита многие банки требуют привлечения второго супруга в качестве созаемщика. По потребительским же кредитам такая практика отсутствует.

После заключения кредитного договора заемщик должен ежемесячно выплачивать сумму кредита и проценты по нему. Если он будет допускать просрочки по их уплате или вовсе перестанет платить, банк наложит санкции, например, начнет начислять пени, а впоследствии может обратиться в суд.

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Если муж не выплачивает кредит, банк вправе потребовать выполнения кредитных обязательств за счет общего имущества супругов (п. 2 ст. 45 СК РФ).

Но долг может быть признан общим только в том случае, если кредитные средства заемщик потратил на нужды семьи, а не в личных интересах. При этом взыскание будет обращено лишь на долю должника в совместно нажитом имуществе («супружескую долю»). Таким имуществом может быть дача, гараж, машина, украшения, бытовая техника и пр.

Как это бывает? Суд удовлетворяет иск банка о взыскании денежных средств с супруга-заемщика. Если должник отказывается платить добровольно, судебным приставам передается исполнительный лист для принудительного взыскания. В таких ситуациях обычно накладывается арест на денежные средства должника, а в случае их недостаточности или отсутствия взыскание обращается на имущество. Его продают с торгов, за счет вырученных денег погашается задолженность, а остаток средств возвращается должнику.