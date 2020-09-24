Суд разрешил взыскать мне долг — что теперь?

Что если вы столкнулись с проблемой взыскания задолженности с физлица, хотя у вас уже есть готовое судебное решение? Например, исполнительный лист отправлен по месту работы должника, чтобы вернуть деньги, но ситуация застопорилась.

Поскольку работодатель должника не исполняет возложенных на него исполнительным листом обязанностей, кредитор будет вынужден обратиться к судебным приставам. Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, рассказала, как действовать в случаях, если должники не спешат выплачивать деньги.

Куда направляется исполнительный документ?

Если у кредитора есть готовое судебное решение, дальнейшие свои действия он должен координировать в соответствии с законом «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ от 2 октября 2007 года. При наличии исполнительных документов на руках их можно направить:

в отделение Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ. При этом разрешается подавать документы не только по месту регистрации должника, но и по месту его реального проживания, а также по месту нахождения его имущества (если информация реально известна кредитору);

в банк, в котором у должника есть счет. Если кредитор не знает, в какой финансовой организации хранятся деньги должника, он может направить запрос в налоговую инспекцию. Запрос направляется в налоговую лично или через представителя по доверенности, также допускается отправка запроса заказным письмом. Одновременно с запросом нужно представить оригинал исполнительного документа или его копию, заверенную судом / нотариусом. Налоговики должны ответить взыскателю в течение 7 дней после подачи запроса (ч. 10 ст. 69 закона № 229-ФЗ);

работодателю, образовательному учреждению, пенсионному фонду и иному лицу, которое перечисляет периодичные платежи должнику. Однако здесь есть ограничение: сумма задолженности не должна превышать 100 тыс. руб. (ст. 9 закона № 229-ФЗ).

Если работодатель, образовательное учреждение, пенсионный фонд или банк отказываются перечислять деньги по исполнительному листу, нужно обратиться к судебным приставам или в арбитражный суд. Приставы вправе привлечь банки к ответственности по ч. 2 ст. 17.14 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ и оштрафовать их до 1 млн руб. Лица, выплачивающие периодические платежи должникам, могут попасть под судебный штраф на основании ст. 332 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ за неисполнение судебного акта.

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Оформление заявления судебным приставам

Прежде чем подать исполнительные документы на реализацию судебному приставу, нужно удостовериться, что они правильно оформлены. В противном случае пристав может их не принять. Требования к исполнительным документам прописаны в ст. 13 закона № 229-ФЗ, и в них должны быть:

Ф.И.О. должностного лица, наименование суда или иного органа;

дата принятия акта;

наименование материалов, дела и их номер, на основании которого была выдача;

информация как о взыскателе, так и о должнике (Ф.И.О., место жительства, для должника — место работы, если известно, место и дата рождения, один из идентификаторов (ИНН, паспортные данные, СНИЛС, номер водительского удостоверения и другие), для организации — ОГРН, сведения из ЕГРЮЛ, фактический адрес нахождения, ИНН);

дата выдачи исполнительного документа;

резолютивная часть решения суда или иного органа, где указано, какую сумму с должника необходимо взыскать, или какие действия в отношении должника нужно совершить (например, арестовать имущество).

Если исполнительные документы правильно оформлены, можно приступать к написанию самого заявления. Обычно сотрудники ФССП РФ предлагают кредиторам уже утвержденные формы заявления. Они есть и в онлайн-доступе, их можно скачать на официальном сайте ведомства и заполнить заранее, чтобы не терять времени при визите к приставам. Например, здесь представлены типовые заявления УФССП по Краснодарскому краю.

В графе дополнительные сведения о должнике можно прописать все, что известно об имуществе должника или его отношениях с другими людьми. Это могут быть сведения о банковском счете, недвижимости (информацию о ней можно узнать в ЕГРН), транспорте, доле в компании, супруге, работодателе и иная информация. Заявление передается из канцелярии судебному приставу в течение 3 дней после оформления (нерабочие и праздничные дни не считаются) — об этом гласит ч. 7 ст. 30 закона № 229-ФЗ. Кредитору нужно обязательно проверять, дошло ли заявление до пристава, позвонив в отделение или лично посетив его.

Чтобы не тратить время, нужно указать в заявлении адрес электронной почты, на который будут высылаться уведомления о ходе дела от ФССП. Информацию об исполнительном производстве также можно отслеживать на сайте ведомства, введя в поле поиска сведения о должнике.

Если должник — юридическое лицо, рекомендуется подписаться на обновление судебных сведений о нем в картотеке арбитражных дел. Если компания обанкротится, и в ее отношении начнут конкурсное производство, у кредитора есть только 2 месяца, чтобы заявить о своих требованиях (абз. 3 ч. 1 ст. 142 закона «О несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ от 26 октября 2002 года). Если он этого не сделает, то уже не сможет вернуть долг.

Срок взыскания долгов

Стандартно судебные приставы должны «отработать» исполнительные документы за 2 месяца (ч. 1 ст. 36 закона № 229-ФЗ). На практике же сроки могут продлеваться, поскольку судебным приставам требуется время, чтобы найти самого должника и/или его имущество, договориться с ним, а позднее — накладывать ограничения в виде ареста имущества, запрета на выезд из страны, чтобы добиться взыскания долга.

Если кредитор решит оспорить бездействие судебного пристава по формальному основанию — никто не встанет на его сторону. И старший судебный пристав, и суд, и прокуратура отклонят такую жалобу, потому что над исполнительным производством ведется работа, а выполняется она не всегда скоро. Так что следует быть готовым, что долги будут взыскиваться годами.

Но это не значит, что на судебных приставов нельзя жаловаться. Например, выяснится, что, пристав получил взятку от должника, или из-за халатного отношения к работе было повреждено/уничтожено арестованное имущество. Может быть и так, что судебный пристав почти не провел мероприятий по поиску должника и его имущества и прекратил исполнительное производство. Тогда есть все основания для привлечения судебного пристава к ответственности. Жалобу нужно подавать в отделение ФССП РФ, где работает нарушитель, в прокуратуру или в суд.