Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности: теоретические основы

Понятия платежеспособности и ликвидности предприятия очень близки, но второе понятие более емкое. От степени ликвидности баланса, ликвидности предприятия в целом зависит его платежеспособность. Ликвидность характеризует как текущее состояние расчетов, так и перспективное состояние. Вам нужно разобраться в основных нюансах? Тогда читайте эту статью.

Ликвидность и платежеспособность — одно и то же?

В ряде работ отечественных и зарубежных специалистов понятия ликвидность и платежеспособность нередко отождествляются.

Например, О.В. Ефимова считает:

«Способность организации производить расчеты по своим краткосрочным обязательствам и называется ликвидностью или, другими словами, текущей платежеспособностью».

В.А. Кейлер пишет:

«Под ликвидностью предприятия принято понимать способность предприятия выполнять свои обязательства по задолженности точно в момент наступления срока платежей».

У некоторых российских ученых наблюдается другой подход. Ликвидность означает безусловную платежеспособность организации и предполагает определенную зависимость активов и обязательств, по общей сумме, и по срокам наступления обязательств. Это достаточно полное и подробное определение ликвидности. Здесь обозначена четкая связь ликвидности и платежеспособности, а так же степень ликвидности.

Анализ и оценка платежеспособности проводится путем соизмерения наличия и поступления денежных средств с платежами первой очередности. Наиболее четко платежеспособность выявляется при анализе ее за короткий срок (неделя, декада).

В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2012 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», неплатежеспособным считается такое предприятие, которое неспособно в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев с момента наступления даты платежа.

Таким образом, предприятие является платежеспособным при условии наличия свободных денежных ресурсов, достаточных для погашения имеющихся обязательств.

Ликвидность предприятия — это способность предприятия быстро погашать свою кредиторскую задолженность по мере наступления их срока, за счет превращения собственных активов в деньги. Она определяется отношением суммы задолженности и ликвидных средств, т.е. ликвидность предприятия означает ликвидность его баланса. Ликвидность баланса — это возможность предприятия обратить активы в наличность и погасить свои платежные обязательства. Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств только за счет внутренних источников (реализации активов).

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке ее убывания, с краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности погашения.

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Методика анализа и оценка ликвидности и платежеспособности предприятия

Оценка производится по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия, оценка и анализ показателей производится в динамике, как правило, за три периода.

Для оценки платежеспособности и ликвидности применяются следующие основные приемы: