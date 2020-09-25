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Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности: теоретические основы

Понятия платежеспособности и ликвидности предприятия очень близки, но второе понятие более емкое. От степени ликвидности баланса, ликвидности предприятия в целом зависит его платежеспособность. Ликвидность характеризует как текущее состояние расчетов, так и перспективное состояние. Вам нужно разобраться в основных нюансах? Тогда читайте эту статью.

Ликвидность и платежеспособность — одно и то же?

В ряде работ отечественных и зарубежных специалистов понятия ликвидность и платежеспособность нередко отождествляются.

Например, О.В. Ефимова считает:

«Способность организации производить расчеты по своим краткосрочным обязательствам и называется ликвидностью или, другими словами, текущей платежеспособностью».

В.А. Кейлер пишет:

«Под ликвидностью предприятия принято понимать способность предприятия выполнять свои обязательства по задолженности точно в момент наступления срока платежей».

У некоторых российских ученых наблюдается другой подход. Ликвидность означает безусловную платежеспособность организации и предполагает определенную зависимость активов и обязательств, по общей сумме, и по срокам наступления обязательств. Это достаточно полное и подробное определение ликвидности. Здесь обозначена четкая связь ликвидности и платежеспособности, а так же степень ликвидности.

Анализ и оценка платежеспособности проводится путем соизмерения наличия и поступления денежных средств с платежами первой очередности. Наиболее четко платежеспособность выявляется при анализе ее за короткий срок (неделя, декада).

В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2012 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», неплатежеспособным считается такое предприятие, которое неспособно в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев с момента наступления даты платежа.

Таким образом, предприятие является платежеспособным при условии наличия свободных денежных ресурсов, достаточных для погашения имеющихся обязательств.

Ликвидность предприятия — это способность предприятия быстро погашать свою кредиторскую задолженность по мере наступления их срока, за счет превращения собственных активов в деньги. Она определяется отношением суммы задолженности и ликвидных средств, т.е. ликвидность предприятия означает ликвидность его баланса. Ликвидность баланса — это возможность предприятия обратить активы в наличность и погасить свои платежные обязательства. Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств только за счет внутренних источников (реализации активов).

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке ее убывания, с краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности погашения.

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Методика анализа и оценка ликвидности и платежеспособности предприятия

Оценка производится по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия, оценка и анализ показателей производится в динамике, как правило, за три периода.

Для оценки платежеспособности и ликвидности применяются следующие основные приемы:

  1. Анализ ликвидности баланса — структурный анализ изменений активных и пассивных платежей баланса.
  2. Расчет коэффициентов ликвидности. Расчет показателей ликвидности позволяет выявить степень обеспеченности текущих обязательств ликвидными средствами.
  3. Анализ движения денежных средств предприятия прямым или косвенным методом. Главная цель этого анализа — оценить способность предприятия генерировать денежные средства в размере и в сроки, необходимые для осуществления планируемых расходов и платежей.

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