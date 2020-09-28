Все еще дробите бизнес? Тогда налоговая идет к вам. Обзор форума «Клерка»

Оказывается, есть еще руководители и бухгалтеры, которые не слышали про то, что дробление бизнеса нынче не в тренде, потому что налоговая зверствует.

И вот одним, не самым прекрасным утром, две организации одновременно получают практически одинаковые уведомления из ИФНС. Приплыли...

Кстати, у Центра обучения «Клерка» есть хороший курс «Все про дробление бизнеса: как не налететь на проблемы с налоговой».

Вообще директора фирм иногда забывают, что деньги организации — не их собственность. И, хотят, например, купить себе третий телефон за год. Обосновывать расходы придется бухгалтеру.

Упертый поставщик не хочет правильно заполнять УПД. Плюнуть или бороться? Обсуждение в теме Цена в УПД.

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Уволили сотрудника, который, оказывается, долгое время был на больничном. Что делать? Откручивать все назад, советуют клерки. Пока он не подал в суд.

Откуда в стоимости жилой недвижимости взялся НДС? Ведь реализация её не облагается НДС. Но есть вариант, когда НДС может быть.

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