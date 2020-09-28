Как пандемия повлияла на отрасль детского туризма?

Туристическая отрасль одна из первых пострадала в мировой пандемии коронавируса. Пик заболевания пришелся на самое горячее для образовательного туризма время — весну и лето. Сейчас карантинные меры постепенно сходят на нет, однако проблемы остаются. О том, как переживает кризис сфера детского отдыха и какие меры поддержки предприниматели ждут от властей, рассказываем в сегодняшней статье.

Итоги летнего сезона-2020

Пока сложно сказать, пережил ли бизнес пандемию. Из-за локаута, длительного запрета на организацию мероприятий, передвижения между регионами у всех тех, кто связан с туристической отраслью, появилось много отложенных обязательств перед клиентами. Когда они будут выполнены, можно будет сказать, что все позади.

Итоги, например, летнего сезона Jey Camp печальные, но могли бы быть еще хуже, если бы мы не открылись совсем. У нас падение составило предварительно около 90% по отношению к прошлому году. Выручило то, что мы вовремя сократили расходы, запустили онлайн смены, провели лагерь в семейном формате, а также то, что мы как туроператоры можем перенести поездки на следующий год. В противном случае — с большой долей вероятности нас ожидало бы банкротство.

Меры, оказанные со стороны государства, мы оцениваем как неоднозначные. Например, детские лагеря почему-то не вошли в список наиболее пострадавших сфер экономики и, соответственно, не получили всей полноты поддержки. Единственное, на что мы могли рассчитывать — МРОТ для сотрудников в апреле.

Где-то мы, наоборот, пострадали от необдуманных ограничений государства. Так, огромное количество детей не смогло посетить лагеря и летние программы из-за запрета на прием детей из других регионов. Причем решение о запрете было принято не просто без обсуждения, но даже и без какого-либо предупреждения акторов рынка: лагерей, компаний-организаторов, объединений педагогов и родителей в середине лета, когда, по официальным данным, пандемия пошла на спад, и уже никто не ожидал такого поворота. Таким образом, деньги клиентов были распределены между контрагентами, но реализовать программы многим не удалось.

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Детские лагеря исторически распределены неравномерно по территории страны. Черноморские лагеря остались недозагружены или вовсе не смогли открыться (в этих регионах даже бесплатно нет количества детей, способного загрузить существующие лагеря в полную силу), в многонаселенных регионах дети, наоборот, не смогли попасть в лагеря, в связи не только с их недостатком, но и с тем, что деньги, запланированные родителями на детский отдых, остались замороженными в лагерях тех регионов, куда дети не смогли поехать из-за запрета.

Дети остались в городах без какого-либо развития и досуга, родители — без уверенности в безопасности детей в рабочее время, а компании организаторы — с замороженными у контрагентов деньгами и отложенными обязательствами перед клиентами.

Какие меры поддержки предприниматели ждут от властей?

В первую очередь, необходима отмена абсолютно неразумных ограничений на передвижение детей между регионами и приемом детей из других регионов. Все лето этот запрет приводил к незапланированным тратам родителей и отмене детских поездок. Необходимо в целом консультироваться с акторами рынка перед принятием подобных решений и ограничений.

На данном этапе едва ли можно сказать, судя по санитарным требованиям и в целом законодательному регулированию детского отдыха, что люди, принимающие решения, понимают, что является лагерем, а что нет, что представляет из себя сегодня детский лагерь (точнее, насколько они разнообразны), как устроена жизнь вне 3 крупнейших постсоветских лагерей и детских санаториев, насколько высококлассные образовательные и развлекательные программы сейчас создаются (качество которых пришлось бы снижать во имя исполнения требований, предъявляемых к детскому отдыху), и чего в действительности хотят дети и их родители.

Во-первых, для организации детского отдыха нужен закон как для туристической отрасли. Во-вторых нужно освободить сферу от налогов: на заработную плату персонала, от уплаты НДС, снизить налог на имущество, снизить налог на прибыль до минимально возможных значений.

В-третьих, нужно пересмотреть действующие СанПины в соответствие с современными реалиями и требованиями.

В-четвертых, организации должны получить всестороннюю помощь государства в виде беспроцентных долгосрочных кредитов на пополнение оборотных средств, обновление инфраструктуры (в том числе строительство), покупку и аренду земель.

Без этих мер все у кого есть деньги при первом открытии границ отправят детей отдыхать в зарубежные лагеря.