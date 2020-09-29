Как проверить данные РСВ в 1С:ЗУП

В последнее время поступает немало вопросов о Расчете страховых взносов, и в основном – как проверить правильность его заполнения и какие инструменты учетной системы могут в этом быть полезны? Отвечаем на эти вопросы на примере программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1.

Проверка перед заполнением РСВ

Перед заполнением Расчета по страховым взносам (далее РСВ) важно проверить сведения, на основе которых формируется отчет. В первую очередь, следует рассмотреть корректность данных, указанных в карточке организации – именно по этим сведениям формируется титульный лист (раздел «Настройка» – «Организации»). В справочнике должны быть корректно заполнены наименование организации в соответствии с учредительными документами, ИНН, КПП, код налогового органа, ОКВЭД2 и данные, кто подписывает отчетность (руководитель или представитель).

Далее следует удостовериться в правильности выбранного и применяемого тарифа страховых взносов в программе, который указан в учетной политике организации (раздел «Настройка» – «Организации» – закладка «Учетная политика и другие настройки» – ссылка «Учетная политика»). Страховые взносы исчисляются согласно указанному тарифу, в отчете эти сведения отображаются по строке «Код тарифа плательщика» в Приложении 1.

Для корректного учета доходов физических лиц для целей исчисления страховых взносов и для дальнейшего заполнения показателей расчета базы для начисления страховых взносов в РСВ следует уточнить настройки начислений (раздел «Настройка» – «Начисления»). На вкладке «Налоги, взносы, бухучет» по строке «Страховые взносы» проверяем и при необходимости уточняем вид дохода для исчисления страховых взносов.

📌 Реклама

Эти данные используются при заполнении показателей расчета базы для начисления страховых взносов в приложении 1, приложении 2 к разделу 1 расчета, разделе 3.

Расчет страховых взносов в программе производится с помощью документа «Начисление зарплаты и взносов» – суммы начисленных страховых взносов по каждому физическому лицу отражаются на закладке «Взносы». При проведении документа фиксируются суммы исчисленных взносов, на основании которых в расчете заполняются сведения о суммах начисленных страховых взносах в приложении 1, приложении 2 к разделу 1 расчета, разделе 3. Поэтому документ по расчету зарплаты – один из самых важных при учете страховых взносов в базе.

Для проверки персонифицированных сведений физических лиц отчета (раздел 3) можно воспользоваться отчетом «Личные данные сотрудников» (раздел «Кадры» – «Кадровые отчеты» – «Личные данные сотрудников»).

После проверки всех сведений можно формировать Расчет по страховым взносам (раздел «Отчетность, справки» – «1С-Отчетность»).