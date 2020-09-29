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Как проверить данные РСВ в 1С:ЗУП

В последнее время поступает немало вопросов о Расчете страховых взносов, и в основном – как проверить правильность его заполнения и какие инструменты учетной системы могут в этом быть полезны? Отвечаем на эти вопросы на примере программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1.

Проверка перед заполнением РСВ

Перед заполнением Расчета по страховым взносам (далее РСВ) важно проверить сведения, на основе которых формируется отчет. В первую очередь, следует рассмотреть корректность данных, указанных в карточке организации – именно по этим сведениям формируется титульный лист (раздел «Настройка» – «Организации»). В справочнике должны быть корректно заполнены наименование организации в соответствии с учредительными документами, ИНН, КПП, код налогового органа, ОКВЭД2 и данные, кто подписывает отчетность (руководитель или представитель).

Далее следует удостовериться в правильности выбранного и применяемого тарифа страховых взносов в программе, который указан в учетной политике организации (раздел «Настройка» – «Организации» – закладка «Учетная политика и другие настройки» – ссылка «Учетная политика»). Страховые взносы исчисляются согласно указанному тарифу, в отчете эти сведения отображаются по строке «Код тарифа плательщика» в Приложении 1.

Для корректного учета доходов физических лиц для целей исчисления страховых взносов и для дальнейшего заполнения показателей расчета базы для начисления страховых взносов в РСВ следует уточнить настройки начислений (раздел «Настройка» – «Начисления»). На вкладке «Налоги, взносы, бухучет» по строке «Страховые взносы» проверяем и при необходимости уточняем вид дохода для исчисления страховых взносов.

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Эти данные используются при заполнении показателей расчета базы для начисления страховых взносов в приложении 1, приложении 2 к разделу 1 расчета, разделе 3.

Расчет страховых взносов в программе производится с помощью документа «Начисление зарплаты и взносов» – суммы начисленных страховых взносов по каждому физическому лицу отражаются на закладке «Взносы». При проведении документа фиксируются суммы исчисленных взносов, на основании которых в расчете заполняются сведения о суммах начисленных страховых взносах в приложении 1, приложении 2 к разделу 1 расчета, разделе 3. Поэтому документ по расчету зарплаты – один из самых важных при учете страховых взносов в базе.

Для проверки персонифицированных сведений физических лиц отчета (раздел 3) можно воспользоваться отчетом «Личные данные сотрудников» (раздел «Кадры» – «Кадровые отчеты» – «Личные данные сотрудников»).

После проверки всех сведений можно формировать Расчет по страховым взносам (раздел «Отчетность, справки» – «1С-Отчетность»).
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Проверка заполненного РСВ

Первое, с чего следует начать анализ заполненных сумм в отчете – это выполнить проверку контрольных соотношений формы. Для этого следует нажать кнопку «Проверка» – «Проверить контрольные соотношения». После выводится результат проверки контрольных соотношений (далее – КС) показателей.

Также можно расшифровать соотношение показателей – для этого дважды нажимаем на интересующее КС и справа высветится расшифровка.

При этом, если дважды нажать на интересующую сумму в расшифровке – программа покажет в самой форме РСВ эту сумму.

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Получить данные о сформированной базе для начисления страховых взносов можно с помощью отчета «Анализ взносов в фонды» (раздел «Налоги и взносы» – «Отчеты по налогам и взносам» – «Анализ взносов в фонды»).

Отчет демонстрирует суммы облагаемой и необлагаемой базы, начисленных страховых взносов в разрезе начислений и видов тарифов.

Проанализировать суммы исчисленных страховых взносов по сотрудникам позволяет аналитический отчет «Проверка расчета взносов» (раздел «Налоги и взносы» – «Отчеты по налогам и взносам» – «Проверка расчета взносов»).

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Отчет формирует информацию о суммах взносов в разрезе месяцев, сотрудников и видов страховых взносов. Обратите внимание на столбцы ПФР (до превыш.) и ПФР (до превыш. расчетного), ФОМС и ФОМС (расчетный), ФСС и ФСС (расчетный) – именно они позволяют выявить ошибку в расчете взносов.

 «Расчетный» – это столбец с суммой взноса, которая высчитана программой математически. То есть база для начисления взносов, умноженная на ставку взноса. А столбец левее – это та сумма взноса, которая зафиксирована в документах базы. Поэтому если суммы в отчете подсвечены красным, это означает, что сумма взносов расчетная и зафиксированная в базе не соответствуют друг другу.
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Исправить ошибку несложно, достаточно посмотреть, в каком месяце ошибочная сумма и пересчитать взносы в документе «Начисление зарплаты и взносов» за этот месяц.

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