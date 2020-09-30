Как изменится выплата коммунальных субсидий после 1 октября

В этом году правила оформления субсидий были изменены: по 1 октября включительно срок их предоставления продлевается автоматически.

Но поскольку октябрь уже не за горами, у льготников возникает масса вопросов: что теперь от них потребуется и как будут начислять выплаты. Рассмотрим, как изменятся правила оформления коммунальных субсидий после 1 октября.

Автоматическое продление заканчивается — что дальше?

Субсидия назначается на 6 месяцев, после чего, по общему правилу, требуется новое обращение гражданина с документами, подтверждающими его право на льготу — тогда субсидию продлят на очередной срок.

В этом году под «автоматическое продление» попали все субсидии, у которых срок истекает в период с 1 апреля по 1 октября включительно. Обратите внимание, что продленные в беззаявительном порядке субсидии не закончатся все разом с октября: их будут начислять в течение 6-ти месяцев после окончания первого срока.

Например, если последним месяцем субсидии был апрель 2020 г., то она действует еще до 1 ноября 2020 г. А если субсидия должна была закончиться в августе 2020 г., то ее будут платить по февраль 2021 г. включительно.

Поэтому озаботиться сейчас нужно только тем, у кого срок продленной субсидии истекает в сентябре: им нужно в срок до 15 октября обратиться в отделение соцзащиты населения и представить справки о доходах членов семьи, а также квитанции об оплате ЖКУ за последний год (с октября 2019 г. и по сентябрь 2020 г.).

Остальным нужно будет представить документы по мере истечения срока их субсидии, в течение 10 рабочих дней (п. 27 Правил, утв. ПП РФ от 14.12.2005 № 761).

По правилам автоматического продления субсидии, с гражданина не взыскивают переплату, если по итогам проверки документов выяснится, что за эти полгода он получил субсидию в большем размере. А вот если ему заплатили, наоборот, меньше, то должны доплатить разницу (ПП РФ от 02.04.2020 № 240).

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Какие доходы теперь учитываются для субсидии, а какие нет?

С 30 апреля изменился порядок учета доходов заявителя и членов его семьи для предоставления субсидии на квартплату (ПП РФ от 29.04.2020 № 604).

Теперь сведения о доходах нужно представлять все так же за 6 месяцев, но отсчитывается этот период не с месяца подачи заявления (как раньше), а за полгода до этого.

Например, при обращении за субсидией в октябре 2020 г. потребуются справки о доходах за период с октября 2019 г. по март 2020 г. По всей видимости, смещение учетного периода доходов на полгода сделано для того, чтобы органы соцзащиты могли оперативнее сверять заявленные доходы с данными налоговой службы.

При назначении субсидии учитываются доходы заявителя, а также членов его семьи. При этом доходы его супруга, несовершеннолетних детей, а также родителей несовершеннолетних детей учитываются независимо от того, вместе они проживают или раздельно.

До конца этого года при начислении коммунальных субсидий не будут приниматься во внимание доходы граждан, которые на момент обращения в орган соцзащиты официально признаны безработными (ПП РФ от 29.04.20020 № 604).

Что проверяют органы соцзащиты?

При начислении субсидии органы соцзащиты вправе проверять достоверность сведений, которые предоставил заявитель о составе своей семьи и совокупном доходе.

С недавнего времени заявители освобождены от обязанности представлять документы, подтверждающие состав своей семьи: они перечисляют членов семьи в заявлении, а органы соцзащиты могут проверить, все ли так (сделав запрос в управляющую организацию).