Раздробить и победить: судебная практика по дроблению бизнеса

Большая часть судебных дел по дроблению бизнеса заканчивается не в пользу налогоплательщика. Однако мы проанализируем опыт тех, которые смогли одержать победу.

Общие тенденции

За весь 2019 г. судами первой инстанции было рассмотрено 169 дел по дроблению, из них в пользу налогоплательщика принято только 46 решений. На уровне ВС РФ за 3 месяца 2020 г. принято шесть «отказных» определений о передаче кассационных жалоб для рассмотрений.

Но есть и положительные моменты: статистика выигрышей налогоплательщиков так мала в связи с тем, что привлечение грамотных специалистов на стадии выездной налоговой проверки и подготовки возражений на акт, а затем и решение налоговой часто позволяет решить проблему на досудебной стадии. И там, где налоговый орган собрал неполную совокупность доказательств схемы дробления бизнеса или ошибся в своих расчетах, можно отбиться на этапе досудебного обжалования.

Кроме того, далеко не все налогоплательщики доводят дело до выездной налоговой проверки. Не стоит забывать, что по дроблению также работают комиссии и требования уточнить налоговые обязательства поступают налогоплательщикам исправно. Да и не каждый после выездной налоговой проверки готов судиться с налоговиками. Все эти категории дел не доходят до суда и не попадают в общую статистику.

И все же судебную практику по дроблению будет полезно изучить не только на этапе выездной налоговой проверки или уже имеющегося спора с налоговой, но и при планировании и структурировании бизнеса. Дальше расскажем о свежих делах.

ООО — производство, оптовая торговля, ИП — розница на ЕНВД

Где смотреть: Постановление АС СКО от 17.06.2019 по делу № А53-16343/2018. Фабула дела: фабрика производила мебель и отгружала ее по договорам поставки, а ИП имел розничные магазины, где продавал мебель, изготовленную фабрикой и не только. Основная проблема оказалась в том, что директор и учредитель ООО — отец, а ИП — дочь, и они взаимозависимые лица. Налоговая посчитала, что налогоплательщики создали схему, прикрывающую деятельность одного субъекта — мебельной фабрики, а деятельность ИП была фиктивной. Сумма налоговых претензий к обществу 32 771 103 руб. по налогам плюс пени и штрафы.

Доводы инспекции:

взаимозависимость;

производственное оборудование, принадлежащее ИП, сдавалось в аренду фабрике;

салоны мебели, арендуемые ИП, работали под вывеской фабрики;

бухгалтерская и налоговая отчетность ИП и ООО сдавалась сотрудниками ООО;

сведения о контактных данных в отчетности принадлежали ООО;

управление расчетными счетами в одних и тех же кредитных организациях с одного IP-адреса;

доверенность на право осуществления банковских операций и представление интересов от имени ИП выдана на должностных лиц фабрики;

работники ИП принимались на работу на территории фабрики;

переговоры о заключении договоров аренды ИП с арендодателями вели сотрудники фабрики;

руководящие и контролирующие функции в магазинах розничной торговли осуществляли должностные лица ООО;

из показаний свидетелей следует, что ИП только подписывал договоры, все контакты с представителями ООО, с ИП контактов никто не имел;

ИП в проверяемом периоде сотрудник ООО;

фабрика — единственный поставщик для ИП;

договорные отношения между ООО и ИП носили длительный и устойчивый характер;

только ООО имело свой штат сотрудников, клиентскую базу и их деятельность не осуществлялась по отдельным сегментам рынка;

на ИП были формально оформлены договоры аренды торговых площадей не более 150 кв. м для применения ей ЕНВД, что освобождало доходы ООО от реализации мебели от НДС и налога на прибыль, в результате чего обществом была получена налоговая выгода.

Как видите, список обвинений довольно внушителен, однако, суд встал на сторону налогоплательщика и установил незначительный объем реализации мебели в адрес ИП (всего 3-7% от всех оптовых продаж мебели предприятием за 2 года), что вызвало сомнения в экономической целесообразности выстраивания «схемы». Суд установил, что инспекция не доказала фактов продажи мебели фабрикой ИП по заниженной цене, прайс-лист был размещен на сайте и мебель отгружалась по одинаковым ценам и сторонним покупателям, и взаимозависимому ИП.

Предприниматель осуществлял только розничную торговлю, а у ООО отсутствовали собственные розничные точки. Вывод инспекции о том, что у ИП отсутствовали другие поставщики, был опровергнут выпиской по расчетному счету, из которой видно, что ИП закупал товар у многих иных производителей мебели. В проверяемом периоде выручка ИП от реализации продукции ООО составила всего лишь 14,8%, а за 2013-2014 гг. — менее 5%.

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По поводу совпадения IP-адресов суд указал, что для подключения к сети Интернет применяются динамические IP-адреса, это дает возможность обслуживать большее количество клиентов, чем реальное количество свободных адресов, которые находятся во владении провайдера. Тем самым динамические IP-адреса для соединения с Интернетом могут совпадать у весьма значительного числа устройств, если подключения к сети были осуществлены в разное время.

Поэтому сам по себе факт совпадения динамических IP-адресов не доказывает совпадение налогоплательщика и предпринимателя в одном лице при ведении ими хозяйственной деятельности. Совпадение IP-адресов в данном случае может свидетельствовать лишь о совпадении адреса, с которого поступило платежное поручение.

Кроме того, у ИП был свой персонал, имущество, взятое в аренду, самостоятельное исполнение обязательств, расходы. Налоговый орган не доказал влияние взаимозависимости на результаты экономической деятельности.

И «вишенкой на торте» стало отсутствие экономически обоснованного расчета, который должны были бы представить налоговики. Суд указал, что методология расчета налоговой сумм налога подлежащих уплате не может быть признана обоснованной, так как противоречит п. 3 ст. 3 НК РФ, поскольку налоги и сборы должны иметь экономическое обоснование и не могут быть произвольными.

Также в решении суда указано, что налоговая допустила экономическую и логическую ошибки в сборе исходных данных для вычислений.

При суммировании сотрудников трех организаций торговой сети превышен лимит, позволяющий применять ЕНВД и УСН

Где смотреть: Постановление АС СЗО от 19.03.2020 по делу № А 13-18722/2017. Фабула дела: три компании осуществляли торговую деятельность в продуктовых магазинах под вывеской «Северный градус», общества в части розничной торговли применяли ЕНВД и УСН в части скидок, полученных от продавцов. При суммировании работников трех обществ инспекцией установлено превышение количества 100 человек, в связи с чем утрачено право на применение ЕНВД и УСН. Сумма доначислений составила 48 595 655 руб. плюс штрафы и пени.

Доводы инспекции: у трех компаний один учредитель и руководитель, все организации зарегистрированы по одному адресу, один номер контактного телефона, один почтовый адрес, общая бухгалтерия, отдел кадров, один IP-адрес, общий финансовый директор, общий сайт с указанием на торговую сеть, единый адрес электронной почты, и номер телефона, одни поставщики, единая ценовая политика, один оператор мобильной связи, участие обществ в качестве поручителей при предоставлении кредитов.