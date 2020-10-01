Евро по 92 рубля — вторая волна кризиса? Что делать в плане личных финансов

На московской бирже курс впервые с 2016 года поднимался почти до 92 рублей за 1 евро (91,96 р., если точнее). К доллару рубль падал до 79 рублей за доллар. Правда, потом значения откатились, да и сложно предсказать, что будет дальше.

Многие специалисты ожидают не только вторую волну вируса, но и вторую волну кризиса.

Что я бы посоветовала делать сейчас с точки зрения личных финансов? Я работаю финансовым журналистом уже более 10 лет, а также давно изучаю тему управления личным и семейным бюджетом. Но все равно напомню: все эти советы — только мое личное мнение, а никак не аксиома.

Не надо судорожно скупать доллары и евро, пока курс высокий

Это довольно частая ошибка — бежать в обменник, когда курс резко скакнул вверх. Часто возможны откаты к более низким значениям.

Точное движение курса никто не предскажет, но после пиковых значений часто бывает движение вниз. Вот если вы регулярно покупаете валюту, например, по 100 долларов или евро в месяц, то можно продолжать. Или если надо накопить сумму к определенному моменту — тоже. Такой метод, когда каждый месяц или неделю покупают определенную сумму по любому курсу, называется по-простому «усреднение».

Если нет «подушки безопасности» — самое время копить

Когда весной куча людей осталась без работы временно или постоянно, многие поняли — «заначку» иметь очень полезно. Если не стали откладывать тогда и такой «подушки безопасности» нет — откладывайте сейчас. Урезайте траты по максимуму, каждый рубль запаса может пригодиться, если вдруг потеряете доход.

📌 Реклама

Если планируете купить машину, мебель и т.д. и есть «заначка», то лучше купить сейчас

Допустим, сбережения есть. И также планировались крупные покупки — мебель, техника, машина. Цена этих товаров увеличивается после падения курса рубля, т.к. они либо произведены за границей, либо там есть импортные компоненты. И даже если товар полностью отечественный — на него цену тоже поднимут, если поднимут цены остальные конкуренты с иностранной составляющей.

Пока что распродаются те товары, которые уже есть из старых поставок — по старым ценам.

И да, крупные покупки советую, если даже после приобретения нужной вещи будет финансовая «подушка безопасности».

Лучше держаться за работу

Даже если условия тяжелые, сейчас неподходящий момент, чтобы уходить в никуда или с туманными договоренностями с кем-то на будущее. Кризис сразу бьет по рынку труда. Количество свободных мест сокращается.

Никакого дорогого сверхпотребления и кредитов на «хотелки»

Дождитесь более стабильной ситуации. Вот по ипотеке у меня нет однозначного мнения. С одной стороны, до 1 ноября действует госпрограмма с максимальной ставкой 6,5%. С другой стороны, непонятно, что будет с экономикой и будет ли возможность гасить кредит в ближайшие полгода-год.