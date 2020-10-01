Как закупать и учитывать периодические издания

Может ли учреждение культуры заключить контракт (договор) на подписку на периодические издания с единственным поставщиком?

Да, может на основании пп. 5, 14 п. 1 ст. 93 Закона № 44‑ФЗ.

Обоснование. Случаи, при которых закупка может осуществляться у единственного поставщика (то есть без проведения торгов), приведены в ст. 93 Закона № 44‑ФЗ. С учетом ее положений учреждение культуры может осуществлять закупку периодических изданий у единственного поставщика в следующих случаях:

1) если сумма закупки не превышает 600 000 руб. (пп. 5). При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании данного подпункта, не должен превышать:

либо 5 млн руб.;

либо 50 % совокупного годового объема закупок заказчика (должен составлять не более 30 млн руб.);

2) при закупке печатных изданий или электронных изданий определенных авторов у издателей в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также при закупке услуг по предоставлению доступа к данным электронным изданиям для обеспечения деятельности государственных и муниципальных библиотек, образовательных учреждений, научных организаций. В этом случае ограничений по сумме закупки нет.

Правомерно ли установление в договоре о подписке на периодические печатные издания (их приобретении) предоплаты в размере 100 %?

Да, правомерно.

Обоснование. В соответствии с пп. «в» п. 18 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496 (далее — Положение № 1496), получатели средств федерального бюджета вправе в заключаемых ими договорах (государственных контрактах) о подписке на печатные издания и об их приобретении предусматривать авансовые платежи в размере до 100 % суммы договора (государственного контракта).

Отметим, что в силу п. 16.1 ст. 30 Федерального закона № 83‑ФЗ, п. 3.11‑1 ст. 2 Федерального закона № 174‑ФЗбюджетные учреждения при заключении контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, предусматривающих авансовые платежи, также вправе руководствоваться нормами пп. «в» п. 18 Положения № 1496.

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Могут ли бюджетные (автономные) учреждения культуры оплачивать подписку на профессиональные журналы?

Могут, если расходы обозначены в плане финансово-хозяйственной деятельности.

Обоснование. Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений согласно положениям п. 1 ст. 78.1 БК РФ, ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 4 Федерального закона № 174‑ФЗ осуществляется посредством предоставления из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, целевых субсидий и средств от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой в соответствии с уставами указанных учреждений.

Документом, определяющим направления использования бюджетными (автономными) учреждениями вышеуказанных средств, является план финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее — план ФХД), составляемый и утверждаемый в порядке, установленном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении учреждения, в соответствии с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31.08.2018 № 186н.

Показатели плана ФХД по выплатам учреждения формируются на соответствующий финансовый год в соответствии с расчетами (обоснованиями) плановых показателей по выплатам, формируемых с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ), а также требований, установленных нормативными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

План ФХД учреждения утверждается руководителем данного учреждения, если иное не установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.