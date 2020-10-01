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Как закупать и учитывать периодические издания

Может ли учреждение культуры заключить контракт (договор) на подписку на периодические издания с единственным поставщиком?

Да, может на основании пп. 5, 14 п. 1 ст. 93 Закона № 44‑ФЗ.

Обоснование. Случаи, при которых закупка может осуществляться у единственного поставщика (то есть без проведения торгов), приведены в ст. 93 Закона № 44‑ФЗ. С учетом ее положений учреждение культуры может осуществлять закупку периодических изданий у единственного поставщика в следующих случаях:

1) если сумма закупки не превышает 600 000 руб. (пп. 5). При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании данного подпункта, не должен превышать:

  • либо 5 млн руб.;
  • либо 50 % совокупного годового объема закупок заказчика (должен составлять не более 30 млн руб.);

2) при закупке печатных изданий или электронных изданий определенных авторов у издателей в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также при закупке услуг по предоставлению доступа к данным электронным изданиям для обеспечения деятельности государственных и муниципальных библиотек, образовательных учреждений, научных организаций. В этом случае ограничений по сумме закупки нет.

Правомерно ли установление в договоре о подписке на периодические печатные издания (их приобретении) предоплаты в размере 100 %?

Да, правомерно.

Обоснование. В соответствии с пп. «в» п. 18 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496 (далее — Положение № 1496), получатели средств федерального бюджета вправе в заключаемых ими договорах (государственных контрактах) о подписке на печатные издания и об их приобретении предусматривать авансовые платежи в размере до 100 % суммы договора (государственного контракта).

Отметим, что в силу п. 16.1 ст. 30 Федерального закона № 83‑ФЗ, п. 3.11‑1 ст. 2 Федерального закона № 174‑ФЗбюджетные учреждения при заключении контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, предусматривающих авансовые платежи, также вправе руководствоваться нормами пп. «в» п. 18 Положения № 1496.

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Могут ли бюджетные (автономные) учреждения культуры оплачивать подписку на профессиональные журналы?

Могут, если расходы обозначены в плане финансово-хозяйственной деятельности.

Обоснование. Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений согласно положениям п. 1 ст. 78.1 БК РФ, ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 4 Федерального закона № 174‑ФЗ осуществляется посредством предоставления из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, целевых субсидий и средств от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой в соответствии с уставами указанных учреждений.

Документом, определяющим направления использования бюджетными (автономными) учреждениями вышеуказанных средств, является план финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее — план ФХД), составляемый и утверждаемый в порядке, установленном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении учреждения, в соответствии с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31.08.2018 № 186н.

Показатели плана ФХД по выплатам учреждения формируются на соответствующий финансовый год в соответствии с расчетами (обоснованиями) плановых показателей по выплатам, формируемых с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ), а также требований, установленных нормативными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

План ФХД учреждения утверждается руководителем данного учреждения, если иное не установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
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Исходя из вышеизложенного, осуществление расходов, связанных с оплатой подписки на профессиональные журналы, бюджетными и автономными учреждениями возможно при наличии в плане ФХД соответствующих направлений выплат и расчетов (обоснований) плановых показателей по указанным выплатам. Подтверждает данный вывод Письмо Минфина РФ от 18.03.2020 № 09‑07‑09/20728.

По каким КБК следует оплачивать договоры о подписке на периодические издания?

Оплата таких договоров отражается по КВР 244 в увязке с подстатьей 226 КОСГУ.

Обоснование. Согласно п. 10.2.6 Порядка № 209н расходы на подписку на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек (с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки), отражаются по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ

Данная подстатья применяется в увязке с КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» (п. 48.2.4.4 Порядка № 85н).

На каком счете учитываются периодические издания, приобретаемые для пополнения библиотечного фонда?

Для учета таких объектов предназначен забалансовый счет 23.

Обоснование. В соответствии с п. 377 Инструкции № 157н для учета периодических изданий (газет, журналов и т. п.), приобретаемых для комплектации библиотечного фонда, используется забалансовый счет 23 «Периодические издания для пользования». Учет на данном счете ведется в условной оценке «один объект (номер журнала, годовой комплект газеты) — 1 руб.»

Выбытие периодических изданий с забалансового счета 23 отражается на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, оформленного первичным учетным документом (актом приема-передачи, актом на списание, иным актом).

Аналитический учет по забалансовому счету 23 ведется по объектам учета в карточке количественно-суммового учета материальных ценностей (п. 378 Инструкции № 157н).

Библиотека (бюджетное учреждение) в целях пополнения библиотечного фонда заключила договор на подписку на ежемесячный журнал на второе полугодие 2020 года. Полная стоимость подписки (6 номеров) составляет 420 руб. (70 руб. за номер). Расходы на подписку оплачиваются за счет субсидии, предоставленной на выполнение государственного задания.

В бухгалтерском учете библиотеки данные операции будут отражены следующим образом:

Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма, руб.

Оплачена подписка на журнал

4 206 26 564

4 201 11 610

Забалансовый счет 18 (КВР 244 / подстатья 226 КОСГУ)

420

Отражены расходы на подписку на журнал на момент поступления очередного номера (ежемесячно)

4 109 60 226

4 302 26 734

70

Одновременно поступивший номер журнала принимается к забалансовому учету (ежемесячно)

Забалансовый счет 23

 

1

Зачтен ранее перечисленный аванс на сумму поступившего номера журнала

4 302 26 834

4 206 26 664

70

В какой момент в бухгалтерском учете отражаются расходы на подписку на газеты, которые включаются в состав библиотечного фонда, а также принимаются к учету сами газеты?

Порядок принятия к учету подписных газет целесообразно закрепить в учетной политике.

Обоснование. Согласно действующему законодательству в целях внутрибиблиотечного учета и в целях бухгалтерского учета единицей учета газет является годовой комплект (п. 2.1 Порядка № 1077, п. 377 Инструкции № 157н). То есть, в отличие от журналов, газеты принимаются к учету не отдельными номерами, а годовым комплектом.

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Поскольку полный годовой комплект газеты учреждение-подписчик получает только в конце года, принять его к учету, а также отнести на расходы полную стоимость подписки оно сможет лишь в конце года.

Вместе с тем, по нашему мнению, учреждение вправе самостоятельно установить и закрепить в учетной политике иной порядок принятия к учету таких периодических изданий, как газеты. Например, оно может принять за единицу учета газет не годовой комплект, а номер газеты или установить периодичность отражения расходов на подписку на газеты в сумме поступивших номеров за месяц или квартал.

На каком счете учитываются периодические издания, приобретаемые не для пополнения библиотечного фонда (например, бухгалтерские, кадровые и правовые журналы)?

Отдельный счет для учета таких объектов законодательством не предусмотрен. При этом в целях обеспечения сохранности изданий учреждения вправе ввести дополнительный забалансовый счет для их учета.

Обоснование. Бухгалтерского счета для учета периодических изданий, приобретаемых не для пополнения библиотечного фонда, Инструкция № 157н не предусматривает. Вместе с тем государственным (муниципальным) учреждениям предоставлено право вводить дополнительные забалансовые счета для сбора информации в целях обеспечения управленческого учета, а также для обеспечения внутреннего контроля за сохранностью имущества (п. 332 Инструкции № 157н).

Таким образом, в целях обеспечения сохранности периодических изданий, не включаемых в библиотечный фонд, учреждения вправе самостоятельно ввести забалансовый счет для их учета

Стоит отметить, что расходы на приобретение периодических изданий не для пополнения библиотечного фонда, как и библиотечная периодика, отражаются по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» и подстатье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ.

Учреждение культуры (автономное учреждение) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, оформило годовую подписку на ежемесячный бухгалтерский журнал, необходимый для ведения хозяйственной деятельности учреждения. Стоимость одного номера журнала — 1 000 руб. Согласно условиям договора подписки учреждение осуществляет предоплату в сумме полной стоимости годовой подписки (12 000 руб.). Согласно учетной политике учреждения периодические издания, приобретенные не для пополнения библиотечного фонда, учитываются на дополнительном забалансовом счете 28

В бухгалтерском учете учреждения данные операции будут отражены следующим образом:

Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма, руб.

Оплачена годовая подписка на журнал

2 206 26 564

2 201 11 610

Забалансовый счет 18 (КВР 244 / подстатья 226 КОСГУ)

12 000

Отражены расходы на подписку на журнал на момент поступления очередного номера (ежемесячно)

2 109 80 226

2 302 26 734

1 000

Принят к забалансовому учету поступивший номер журнала (ежемесячно)

Забалансовый счет 28

 

1

Зачтен ранее перечисленный аванс на сумму поступившего номера журнала

2 302 26 834

2 206 26 664

1 000

На каком счете учитываются периодические издания, являющиеся объектами имущества казны?

Для отражения таких объектов применяется счет 0 108 00 000 «Нефинансовые активы имущества казны».

Обоснование. Разъяснения по данному вопросу содержатся в Письме Минфина РФ от 11.10.2019 № 02‑07‑05/78242.

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В нем сообщается, что если периодические издания (газеты, журналы) квалифицируются как объекты имущества казны, которые не предназначены для использования в деятельности субъекта учета — в целях библиотечного обслуживания населения, то указанные объекты учета не подлежат отражению на забалансовом счете 23 «Периодические издания для пользования».

Передачу объектов имущества казны между двумя уполномоченными органами по управлению имуществом различных публично-правовых образований следует осуществлять через счет 0 108 00 000 «Нефинансовые активы имущества казны».

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