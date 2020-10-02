Налоговая находит и взыскивает с граждан старые долги и недоимки: как себя обезопасить

Можно сказать, что этот год для налоговиков выдался не самым плодотворным — из-за режима самоизоляции были временно приостановлены выездные проверки и процедуры взыскания долгов с некоторых налогоплательщиков.

Сейчас активно обсуждается «вторая волна» и нет гарантии, что эти ограничения для ФНС не будут введены вновь. Но, когда все окончательно нормализуется и все меры будут отменены, казне потребуется большое количество денег на восстановление экономики.

Как мне кажется, в такой ситуации налоговики обязательно решат посмотреть еще более внимательно — может быть кто-то из граждан «забыл» заплатить налог и остался незамеченным, или кому-то насчитали слишком мало. В некоторых случаях, граждане, с которых взыскивают задолженность, узнают об этом только когда им приходит SMS из банка о списании с карты, которое они не осуществляли.

Чтобы избежать подобного, следует в первую очередь понимать, как работает система взыскания и какие сроки установлены законодательством для взыскания налоговых задолженностей с граждан.

Когда ФНС может выставить физлицу требование

Сейчас налоговая заблаговременно рассылает налогоплательщикам уведомления с перечнем всего имущества, за которое следует заплатить в этом году. Если оплата своевременно не поступает, в соответствии со статьей 70 Налогового кодекса РФ, налогоплательщику направляется требование об уплате.

На это налоговикам дается три месяца, с момента обнаружения недоимки, а если сумма задолженности меньше 500 рублей, то срок увеличивается до одного года. Согласно пункту 4 НК РФ, у физлица есть 8 дней с момента получения данного требования, чтобы его исполнить.

Приказное производство

В соответствии со статьей 48 НК РФ, взыскание долгов с физических лиц производится в судебном порядке, решение получается по упрощенной схеме, в рамках приказного производства. Для этого долг должен превышать сумму в 3 000 рублей, а обратиться в суд за приказом ФНС может в течении 6 месяцев с момента образования просрочки.

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Приказ издается в течении 5 дней с обращения налоговиков в суд, в соответствии со статьей 123.5 КоАП РФ, у должника имеется 20 дней, чтобы его оспорить. Если возражения не поступает, то документ передается сотрудникам ФНС и в банк. Если на счетах должника имеется нужная сумма, то она списывается, если нет — приказ передается в ФССП.

А теперь представьте себе такую ситуацию: решил гражданин пожить на даче, у родственников или где-то еще, не по месту регистрации. В его отсутствие налоговики обнаруживают недоимку, вызванную какой-то ошибкой, и направляют требование по месту регистрации. Туда же направляются и остальные документы, а гражданин спокойно живет совсем в другом месте и даже об этом не догадывается, до тех пор, пока не начнет выяснять — куда пропали деньги с карты.

Итог

Хоть налоговые уведомления очень удобны, я бы рекомендовал перепроверять всю указанную в них информацию на предмет корректности и актуальности. Убедитесь, что все учтено правильно и нет ничего лишнего, что применены все положенные льготы и налоговые ставки верны. При обнаружении ошибок следует указать на них в ФНС.