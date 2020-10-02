Особенности налогового и бухгалтерского учета заложенного имущества

В коронакризисные времена погашение долга за счет заложенного имущества — далеко не экзотика. Кредитор может получить предмет залога в собственность или реализовать его на торгах, погасив долг деньгами. Однако на этом история не завершится — отражение подобных операций в налоговом и бухгалтерском учете имеет целый ряд важных, но не всегда учитываемых всеми сторонами особенностей.

Залог — один из способов обеспечения исполнения обязательств (п. 1 ст. 329 и 334 ГК РФ). Он регулируется нормами § 3 гл. 23 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должником залогодержатель имеет право преимущественно перед другими кредиторами получить удовлетворение из стоимости заложенного. Предметом залога могут быть имущество, имущественные права, часть требования, отдельное требование или несколько требований, вытекающих из договора или иного обязательства.

Согласно ст. 339.1 ГК РФ залог недвижимости подлежит обязательной государственной регистрации и только с такого момента возникает в случаях, если в соответствии с законом права, закрепляющие принадлежность имущества определенному лицу, подлежат государственной регистрации (ст. 8.1 ГК РФ). Залог иного имущества, не относящегося к недвижимости, помимо указанного в п. 1–3 ст. 339.1 ГК РФ, может быть учтен по правилам законодательства о нотариате в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

В дальнейшем многие действия регулируются либо законом, либо договором залога. Последний должен быть заключен в простой письменной форме, если законом или соглашением сторон не установлена нотариальная форма.

В договоре должны быть указаны предмет залога, существо, размер и срок исполнения обеспечиваемого им обязательства. Условия, относящиеся к основному обязательству, считаются согласованными, если в договоре залога имеется отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство (ст. 339 ГК РФ). Стороны могут предусмотреть условие о порядке реализации заложенного имущества, взыскание на которое обращено по решению суда, или условие о возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

Стоимость предмета залога определяется по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом (п. 1 ст. 340 ГК РФ). Как правило, изменение рыночной стоимости предмета залога после заключения договора залога или возникновения залога в силу закона не является основанием для изменения или прекращения залога.

Чаще всего заложенное имущество остается у залогодателя (п. 1 ст. 338 ГК РФ).

Если иное не предусмотрено законом или договором, залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого из них находится заложенное имущество (ст. 338), обязан:

страховать от рисков утраты и повреждения за счет залогодателя заложенное имущество на сумму не ниже размера обеспеченного залогом требования;

пользоваться и распоряжаться заложенным имуществом в соответствии с правилами ст. 346 ГК РФ;

не совершать действия, которые могут повлечь утрату заложенного имущества или уменьшение его стоимости, и принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества;

принимать меры, необходимые для защиты заложенного имущества от посягательств и требований со стороны третьих лиц;

немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества, о притязаниях третьих лиц на это имущество, о нарушениях третьими лицами прав на это имущество.

Реализация заложенного имущества

В соответствии со ст. 348 ГК РФ взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства.

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Обращение взыскания на заложенное имущество не допускается, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества при условии, что одновременно соблюдены следующие условия:

Сумма неисполненного обязательства составляет менее чем 5% от размера стоимости заложенного имущества. Период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее чем 3 месяца.

Обращение взыскания на имущество, заложенное для обеспечения обязательства, исполняемого периодическими платежами, допускается при нарушении сроков внесения платежей более чем 3 раза в течение 12 месяцев, предшествующих дате обращения в суд или направления уведомления об обращении взыскания на имущество во внесудебном порядке — даже при условии, что каждая просрочка незначительна. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество указан в ст. 349 ГК РФ, где указаны исключения для этой процедуры.

Порядок реализации заложенного имущества при обращении на него взыскания во внесудебном порядке установлен ст. 350.1 ГК РФ. В случае если взыскание на заложенное имущество обращается во внесудебном порядке, его реализация осуществляется посредством продажи с торгов, проводимых в соответствии с правилами, предусмотренными ГК РФ или соглашением между залогодателем и залогодержателем. В статье 350.2 ГК РФ определен порядок проведения торгов при реализации заложенного имущества, не относящегося к недвижимости. По пункту 1 ст. 349 ГК РФ, если залогодатель и залогодержатель не договорились о внесудебности процедуры, обратить взыскание на заложенное имущество придется в суде.

В случае если стоимость оставляемого за залогодержателем или отчуждаемого третьему лицу имущества превышает размер неисполненного обязательства, обеспеченного залогом, разница подлежит выплате залогодателю (абзац четвертый п. 2 ст. 350.1 ГК РФ).

Налог на добавленную стоимость

У залогодателя. Заложенное имущество остается у залогодателя, если иное не предусмотрено договором. Передача залогодержателю залога не влечет каких-либо последствий с точки зрения исчисления НДС, поскольку право собственности на предмет залога сохраняется за залогодателем независимо от того, передается заложенное имущество залогодержателю или нет (п. 2 ст. 335 ГК РФ). Таким образом, при выдаче залога реализации не происходит и объект обложения НДС не возникает (подп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 39 НК РФ).

Реализация заложенного имущества, на которое взыскание обращено на основании решения суда, осуществляется путем продажи с публичных торгов. Однако в таком случае сам залогодатель не исчисляет и не уплачивает НДС. За него эту обязанность исполняет налоговый агент, которым в соответствии с п. 4 ст. 161 НК РФ является специализированная организация, уполномоченная осуществлять реализацию указанного имущества. Организатор торгов должен исчислить, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС. Налоговая база определяется исходя из цены реализуемых материалов, определяемой с учетом положений ст. 105.3 НК РФ (п. 4 ст. 161, п. 15 ст. 167 НК РФ).

Сумму НДС, предъявленную организатором торгов по оказанным им услугам, организация вправе принять к вычету при наличии счета-фактуры (подп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ). Если заложенное имущество продается во внесудебном порядке, то залогодатель должен начислить НДС и выставить счет-фактуру.

У залогодержателя. В случае если заложенное имущество выкуплено самим залогодержателем, сумма «входного» НДС со стоимости выкупаемого предмета залога принимается к вычету в общем порядке — после отражения имущества в учете и при наличии счета-фактуры залогодателя (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ).

Если кредитор не является приобретателем, то факт оплаты реализованных товаров (работ, услуг) за счет средств, полученных от реализации заложенного имущества, не влияет на порядок налогообложения, поскольку сумма НДС по соответствующей операции уже была начислена на дату отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Если происходит погашение займа, то данная операция также не влечет налоговых последствий по НДС.

Налог на прибыль

У залогодержателя. Независимо от применяемого метода учета доходов и расходов (метода начисления или кассового метода) в налоговом учете при получении денежных средств, вырученных от реализации заложенного имущества, в счет погашения задолженности залогодателя не возникает каких-либо налоговых последствий. Это связано с тем, что погашение основной суммы долга не признается доходом.