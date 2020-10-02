Как бывшая жена отсудила доходы супруга от ИП, которые он получил уже после развода

Индивидуальный предприниматель несколько лет работал по договору с предприятием и получил более 10 млн. рублей. Какая сила может отнять у него половину и даже более того, поскольку у этого иска высокая пошлина?

Нет, это не вымогатели и не долговые обязательства по сделкам самого предпринимателя. Половина от суммы, которую ИП заработал будучи в браке, отошла его бывшей супруге, с которой он развёлся. Характерно, что зарабатывал он, пока супружеские отношения длились, а получил деньги позже, когда отношения уже прекратились. По этой причине половину средств жене и удалось отсудить.

При этом она проигрывала дела в судах начальной и апелляционной инстанций, но её сторону занял ВС РФ. Об этом свидетельствует определение № 78-КГ19-41 от 1 октября 2019 г., вынесенное СК по гражданским делам высшего суда.

Позиции судов начальной и апелляционной инстанции

Изначально суды восприняли иск довольно скептически. Выразилось это в том, что от истицы требовали доказательств того, что названная сумма появилась в интересах семьи и ряд других, хотя ответчик не оспаривал того, что заработал деньги, пока ещё был в браке, но получил после развода.

Основные доводы суда начальной инстанции:

период получения ИП спорных средств относится к периоду его жизни после прекращения брачных отношений, поэтому данное имущество является его личным и разделу не подлежит;

истец не представил доказательств того, что деньги возникли в интересах семьи;

отсутствие правового значения того, что деньги заработаны в период супружеской жизни;

в совместную собственность супругов входят только предпринимательские доходы, передаваемые в бюджет семьи.

Эти доводы не следует считать образцом юридической логики, но с ними согласился суд апелляционной инстанции, который так же отметил отсутствие доказательств того, что предпринимательская деятельность осуществлялась в интересах семьи.

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Позиция высшего суда

Судьи высшего суда нашли, что суды нижестоящих инстанций вынесли свои решения с существенным нарушением норм материального права. Здесь нам нужно сделать существенное уточнение.

Мы не можем отрицать того, что большая часть граждан нашей страны полностью согласится с судьями, которые оставили иск без удовлетворения. Вполне возможно, что в нём прослеживается стремление бывшей жены обогатиться за счет мужа. Однако мы видим, что суды приняли решения основываясь на положениях, которые сами же и придумали. Нет ни одного закона, который обязывал бы в таком случае истца доказывать, что ИП работал в интересах семьи.

Хорошо это или плохо, но существует ст. 34 СК РФ, а её пункт 1 устанавливает правило: имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Второй же пункт этой статьи относит к имуществу, нажитому во время брака, доходы от предпринимательской деятельности. Весь остальной огород судьи выдумали, а вот эту статью игнорировали.

До сих пор является актуальным постановление Пленума ВС РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», которое подтверждает, что жена могла варить борщи или создавать для мужа благоприятную психологическую обстановку...

Законодатель исходит из того, что это не важно, всё равно общей становится вся собственность, которую можно разделить.

Однако из этого общего правила есть исключения. Не подлежит разделу всё то, что связано с личностью отдельного человека, а это в первую очередь — объекты авторского права. Но наш ИП чистил какие-то ёмкости, поэтому заработанные им деньги являются классическим примером дохода ИП, полученного им во время брачных отношений.

В ВС РФ сочли, что первостепенным в этом деле является не период перечисления денег, а период, когда у ИП возникло право их требовать.

По этой причине ссылки судов на то, что спорные денежные средства являются доходом ИП, полученным им после фактического прекращения между сторонами брачных отношений, поэтому данный доход является личной собственностью ИП и разделу между бывшими супругами не подлежит, основаны на ошибочном толковании норм материального права.