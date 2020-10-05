Пятерка самых интересных тем форума «Клерка»

Впереди отчетный период за 3 квартал, нелегкое время для бухгалтера. Предлагаем вам обзор самых интересных тем форума «Клерка» за прошедшую неделю.

Все когда-то случается первый раз, даже получение требования. Как правильно себя вести, поинтересовался ИП.

У сотрудника накопилось 130 дней отпуска, он хочет их взять оптом. Начальство «за», а вот бухгалтер против.

Бизнес оформлен на маму, а дочка во вовсю пользуется корпоративными картами, при том, что в фирме она не работает. Обсуждение вот такого «семейного бизнеса» в этой теме.

Как-то не очень хорошо у Сбербанка с самозанятыми. Уже не первая жалоба на то, что работать через него плательщикам НПД неудобно. Вот тут рассказывают о том, что там не отражается от кого пришел платеж. И по каждому приходу приходится звонить в банк. Вот такая цифровизация.

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Нужно ли платить суточные работнику из Саратова работающему в Саратове? Нет, автор вопроса не сошел с ума, просто работник трудится в московской строительной фирме.

Вот несколько тем, на которые никто не ответил. Вдруг вы знаете ответ?