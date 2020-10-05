При проведении налоговиками допроса свидетеля может участвовать адвокат: такой вывод следует из Письма ФНС России от 17.08.2020 № ЕА-4-15/13203@. Вызов на допрос и требования к свидетелю разъясняет ст. 90 НК РФ, там содержится информация о том, кто может быть допрошен, кого допрашивать нельзя и т.д.

Налоговым законодательством не регламентированы права и обязанности лица, сопровождающего гражданина, вызванного повесткой для допроса в налоговый орган в порядке ст. 90 НК РФ.

В старых Письмах ФНС России от 31.12.2013 № ЕД-4-2/23706@ и от 30.10.2012 № АС-3-2/3920@ указывалось, что НК РФ не регламентирует исчерпывающий перечень лиц, которые могут участвовать или присутствовать при допросе. Таким образом, получается, что круг лиц при проведении допроса свидетеля не ограничен. К тому же при проведении допроса свидетеля должно строго соблюдаться гарантированное ч. 1 ст. 48 Конституции РФ право на получение квалифицированной юридической помощи.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном в Законе № 63-ФЗ, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. При этом данный Закон не регламентирует участие адвоката от имени доверителя в процессуальных мероприятиях, проводимых в отношении него.

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В случае допроса свидетеля в порядке ст. 90 НК РФ, который пользуется квалифицированной юридической помощью, адвокат в порядке п. 3 ст. 99 НК РФ вправе делать замечания, подлежащие внесению в протокол или приобщению к делу. При этом ответы на вопросы при проведении допроса дает свидетель самостоятельно.

А вот участие налогоплательщика или его представителя при проведении допроса свидетеля ст. 90 НК РФ не предусмотрено (Письмо Минфина России от 22.10.2015 № 03-02-07/1/60796).

При этом при проведении налоговых проверок адвокат не может допрашиваться налоговыми органами в качестве свидетеля, если он получил информацию, необходимую для проведения налогового контроля, в связи с исполнением своих профессиональных обязанностей и, если Подобные сведения относятся к профессиональной тайне адвоката.