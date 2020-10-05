Работодателям придётся ежегодно инструктировать работников по действиям в условиях ЧС

Разбираем постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485. Этим документом утверждено Положение о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Стоит отметить, что ныне действующие аналогичные нормы о подготовке населения в области защиты от ЧС утверждены постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 № 547.

Как изменится подготовка работников в области защиты от ЧС?

В действующих правилах говорится о том, что для работающего населения занятия по защите от чрезвычайных ситуаций проводятся по месту работы согласно рекомендуемым программам. Также предусмотрено самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках.

Новые правила обязывают работодателей проводить с работниками инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год, а при приёме на работу — в течение первого месяца работы. Сохранено положение о самостоятельном изучении порядка действий в чрезвычайных ситуациях.

Когда новые правила начнут применяться?

Постановление № 1485 вступит в силу с 1 января 2021 г. и будет действовать до 31 декабря 2026 г. включительно.

Соответственно, с 1 января 2021 года Постановление № 547 утратит силу.

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Что грозит за неисполнение требований в области ЧС?

Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера влечёт наложение административного штрафа: