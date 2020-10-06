Насколько качественную информацию формирует ваш бухгалтерский финансовый учет?

Основным критерием качества информации, формируемой в системе бухгалтерского учета, выступает ее полезность с позиции принятия управленческих решений заинтересованными пользователями.
Пользователей, с точки зрения возможности с наименьшими усилиями с ее помощью достигнуть определенных целей, интересует полезность представленной информации. Поэтому данная информация тем качественнее, т.е. тем полезнее, чем в большей степени она приближает решение задачи. Ведущая роль в решении этих задач принадлежит, прежде всего, бухгалтерскому балансу.
В соответствии с Концепцией развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ одним из направлений дальнейшего развития бухучета и отчетности является повышение качества информации, формируемой в бухучете и отчетности. Рассмотрим основные критерии.
Уместность
Информация уместна, если наличие или отсутствие ее оказывает или способно оказать влияние на решения пользователей, помогая им оценить прошлые, настоящие или будущие события, подтверждая или изменяя ранее сделанные оценки. На уместность информации влияют:
- содержание информации;
- существенность информации.
Содержание информации, формируемой в бухгалтерском финансовом учете, должно отвечать потребностям ее пользователей. Основной группой внешних пользователей являются собственники, и удовлетворение их информационных потребностей в большей части позволит удовлетворить потребности остальных групп пользователей.
Основными направлениями использования информации, содержащейся в бухгалтерском балансе для собственников, являются:
- управление собственностью;
- принятие инвестиционных решений.
Поэтому основное, что интересует владельцев компаний, — это стоимостная оценка их собственности, т.е. информация о величине:
- собственного капитала организации, максимально приближенной к рыночной стоимости. Поскольку величина собственного капитала рассчитывается как разница между активами организации и ее обязательствами, то пользователям также необходима информация об их величине. Величина активов и обязательств складывается непосредственно из стоимости конкретных активов и обязательств. Следовательно, необходимо представить и структуру активов и обязательств;
- заработанной организацией прибыли.
Из этого следует, что бухгалтерская отчетность должна формировать, прежде всего, именно эту информацию. Чтобы выяснить причины неудовлетворенности содержанием современного бухгалтерского баланса, следует обратиться к основным подходам к его построению.
В процессе эволюции бухгалтерского баланса были выдвинуты две основополагающие концепции:
- «ликвидность на отчетную дату»;
- «непрерывно действующее предприятие».
В практике бухгалтерского учета почти всех стран преобладает смешение этих двух концепций, что никак не улучшает информационные качества основной формы бухотчетности. При этом пользователь получает баланс, правильный с формальной точки зрения, но чтение такого баланса (интерпретация данных) просто затруднено.
Для всестороннего проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия необходима как статическая, так и динамическая трактовка бухгалтерского баланса, так как обе имеют экономический смысл и прикладное значение. Вместе с тем при формировании показателей бухгалтерского баланса необходимо определить ту часть финансовой информации об организации, которую необходимо предоставить именно внешним пользователям. Для определения требований, предъявляемых к этой форме отчетности, следует исходить из цели ее формирования, определенной нормативными документами.
В связи с этим можно согласиться с утверждением японского бухгалтера И. Ивата (1905-1955) о том, что аудитор в целях защиты кредиторов и потенциальных инвесторов (внешних пользователей) должен подтверждать именно статический баланс. Ведь на основе данных бухгалтерского баланса происходят распределение и перераспределение имущества юридического лица (собственности). Поэтому в основе данных процедур должна лежать оценка сегодняшнего, а не вчерашнего дня.
Также следует добавить, что традиционно финансовая отчетность содержала информацию о прошлых событиях (исторический аспект), а в последнее время наблюдается увеличение потребности в прогнозной информации. Данные на отчетную дату или за прошедший отчетный период могут быть использованы для прогнозирования будущего, но лишь как основа для расчетов и определения тенденций, наблюдавшихся в прошлом и экстраполируемых на будущее.
Многие специалисты обращают внимание на то, что пользователям нужна не только информация сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Р. Энтони и Дж. Рис считают, что в подавляющем большинстве случаев выводы, связанные с получением информации об организации, будут направлены на действия в отношении предприятия в будущем. Степень же соответствия выводов, сделанных в ходе такого изучения, определяется качеством информационного обеспечения.
Другие известные зарубежные ученые отмечают, что
«на самом простом уровне учет и отчетность можно охарактеризовать как предоставление людям количественной информации, свидетельствующей об их ресурсах. Иначе говоря, указание таких сведений как: что они имеют; что они имели; как изменилось то, что они имеют; что они могут иметь в будущем».
Включения все большего объема информации прогнозного характера требуют и МСФО.
Существенной считают информацию, отсутствие или неточность которой может повлиять на решение заинтересованных пользователей. Существенность представляет собой не только количественный критерий. При отсутствии количественной ошибки ошибка в представлении информации (например, краткосрочные обязательства представлены как долгосрочные) также может повлиять на решение пользователя и быть существенной.