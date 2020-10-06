Отказали в ипотеке: что делать

Ипотеку одобряют не всем и не всегда. Но паниковать и бояться «черного списка» банков (что жилищный кредит больше не дадут) не стоит. Эксперты советуют разобраться в причинах отказа, проанализировать ситуацию и попробовать получить желаемое во второй раз. Подробнее — читайте в материале.

Первый шаг — важно понять, почему вам отказали. Как правило, банки не раскрывают истинных мотивов невыдачи ипотеки, однако, как отмечает управляющий партнер АСБ «Иутин, Белоусова и Партнеры» Иван Иутин, есть ряд «стандартных» для этого причин.

Кредитная история заемщика (поручителя). Просрочки или уклонение от платежей по кредитам, судебные разбирательства по кредитным договорам приводят к испорченной кредитной истории, а, следовательно, и к увеличению вероятности отказа по последующим заявкам.

Просрочки или уклонение от платежей по кредитам, судебные разбирательства по кредитным договорам приводят к испорченной кредитной истории, а, следовательно, и к увеличению вероятности отказа по последующим заявкам. Недостаточность доходов заемщика. Банки анализируют, хватит ли месячного дохода заемщика на погашение ипотечного платежа и покрытие всех необходимых расходов на жизнь.

Банки анализируют, хватит ли месячного дохода заемщика на погашение ипотечного платежа и покрытие всех необходимых расходов на жизнь. Высокая финансовая нагрузка заемщика (наличие у него действующих кредитов) . Банк может посчитать, что заемщик не сможет исправно выплачивать все свои кредиты вместе с ипотекой.

. Банк может посчитать, что заемщик не сможет исправно выплачивать все свои кредиты вместе с ипотекой. Недостоверность информации в заявке на ипотеку. В данной ситуации речь идет как про банальные ошибки в заполнении заявки, так и про намеренное искажение/сокрытие каких-либо сведений. Во втором случае, по мнению Ивана Иутина, заемщика ждет стопроцентный отказ: сотрудники банков проверяют данные досконально.

Еще один момент

Часто случается так, что человек не соответствует требованиям именно этого конкретного банка (гражданство, возраст, трудовой стаж, наличие регистрации). В этом случае стоит поискать программу с менее жесткими условиями. О них можно узнать на сайте самой организации. При этом проверять данный список рекомендуется перед подачей заявки, так как нередко его составляющие меняются.

«У крупнейших кредитных организаций с государственным участием довольно высокие требования — учитывается только „белая“ зарплата, трудовой стаж на последнем месте работы не менее полугода; к тому же эти банки чрезвычайно тщательно проверяют кредитную историю, а наличие ценного залога, надежного поручителя — могут игнорировать. Многие банки из второго, третьего десятка национального рейтинга могут предлагать программы ничуть не хуже, а требования у них будут ниже (к примеру, трудовой стаж от 3 и даже менее месяцев)», — рассказывает директор по продажам Seven Suns Development Алексей Бушуев.

Кстати, если к покупке планируется квартира в новостройке, пул банков только условно ограничен теми, что аккредитовали проект. В случае, когда все банки, кредитующие покупателей этого ЖК, отказали, заемщик может в частном порядке обратиться в другой банк, где он получил предварительное одобрение ипотеки, с просьбой рассмотреть выбранную им новостройку. Нечасто, но все же иногда это приводит к успеху, считает Алексей Бушуев.

Что делать?

При отказе в жилищном кредите в одном банке можно и нужно обращаться в другие. Но делать это сразу не стоит.

«Кредитные организации увидят множественные запросы на кредитование и решат, что у вас финансовые проблемы. А после трех отказов ваши заявки не будут рассматривать в течение месяца или даже дольше. Поэтому сначала разберитесь, в чем причина отказа, устраните помеху и только тогда отправляйте заявку во второй раз», — делится опытом CEO Refin.online Михаил Чернов.

Кредитная история

Начать можно с оценки своего Персонального кредитного рейтинга (ПКР). Такую возможность заемщикам бесплатно (2 раза в год) предоставляет Национальное бюро кредитных историй. Получить ПКР можно на сайте бюро, рассказывает Иван Иутин.

Исправить же отрицательную кредитную историю можно, если заемщик докажет банку, что теперь ответственно исполняет свои обязательства по погашению кредита. Как вариант — можно попробовать взять потребительский кредит на небольшой срок и погасить его, не допуская просрочек платежей. Со временем положительные данные в кредитной истории перевесят негативные.

«Если задержки платежей были допущены по причине болезни или потери места работы, следует предоставить подтверждающие документы и разъяснить причины невыполнения своих обязательств. Кроме того, не стоит забывать, что все банки по-разному оценивают кредитную историю заемщиков. История, которую посчитали отрицательной в одном банке, может оказаться вполне приемлемой для другой кредитной организации», — комментирует управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Важно помнить: при наличии просрочек по платежам более 6 месяцев кредитная история считается практически неисправимой, и в этом случае категорически нежелательно обращаться к компаниям, обещающим ее улучшение за некую сумму — вероятнее всего, это мошенничество, добавляет Алексей Бушуев.

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Недостаточность доходов

Многие эксперты считают, что самый важный фактор при оценке платежеспособности заемщика — его уровень дохода. Банкам важно, чтобы платежи по кредиту не превышали половины от заработанной человеком суммы. Тем не менее, если зарплата невелика, стоит указать другие источники поступления средств.

«Это могут быть доходы от вкладов, пенсии, сдачи квартиру в аренду и т.д. Стоит внести в анкету и созаемщика (тогда банк будет рассчитывать и на него, а ответственность по договору будет одинаковой с заемщиком): супруг им становится автоматически, если не заключен брачный договор. Учтите и то, что на уровень дохода при проверке клиента влияет наличие несовершеннолетних детей (иждивенцев). В среднем, банк оценивает расходы на детей в размере 10 000-15 000 рублей», — рассказывает коммерческий директор «Сити-XXI век» Юрий Просвиров.

Высокая финансовая нагрузка

Совокупный объем платежей по уже оформленным кредитам не должен перевешивать сумму ежемесячного платежа по ипотеке. Вообще одобряя кредит банк руководствуется логикой, что на погашение всех кредитов заемщик не должен тратить более 40% своих финансовых поступлений, отмечает Андрей Колочинский. Если этот баланс не соблюдается, заемщику рекомендуется досрочно погасить имеющиеся у него на данный момент кредиты и только потом обращаться за ипотекой.

Недостоверная информация в заявке

Чтобы избежать отказа, нужно быть предельно честным. Не нужно пытаться приукрасить свое финансовое положение. Любой подлог или намеренная неточность в документах, поданных на получение ипотечного кредита, раскроются.

Почему еще могут отказать?

Если уровень подтвержденного дохода, статус кредитной истории и другие данные заемщика в целом соответствуют требованиям ипотечной программы, но банк ответил отказом, стоит в первую очередь проверить собственную финансовую благонадежность с помощью открытых ресурсов: базы данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Безобидный штраф за нарушение ПДД может проскользнуть незамеченным для нарушителя, спустя два месяца уйти к приставам и стать мелким, но неприятным пятном на репутации гражданина.

«А иногда случаются и вовсе курьезные ситуации — долги не у заемщика, а у его полного тезки (ФИО совпадает полностью), да еще и дата рождения оказывается близкой. В результате банк принимает своего потенциального клиента за злостного неплательщика. Вероятность таких досадных совпадений нужно исключить перед повторным обращением в организацию», — рассказывает Алексей Бушуев.

Еще одна причина отказа может скрываться в отсутствии кредитной истории. По мнению руководителя юридического отдела технологичного агентства Homeapp Антона Самойлова, даже то обстоятельство, что вы никогда не обращались в банк за предоставлением кредита, может дать негативный результат при одобрении ипотечного кредита. Ведь в этом случае банку сложнее сделать вывод о благонадежности заемщика.

И, пожалуй, самая непредсказуемая «отказная» категория — профессия «из зоны риска». Для банка это не только профессии, непосредственно связанные с риском для жизни (спасатель, альпинист, пожарный, полицейский), но и некоторые другие работы, где, например, присутствует непостоянный уровень заработка или итоговый доход зависит от премий и объема продаж.