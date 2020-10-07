Есть бесхозный участок с разрушенным домом. Можно ли его оформить на себя?

Бесхозяйные участки с разрушенными домами встречаются преимущественно в сельской местности, абсолютно во всех деревнях и садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). У таких земельных участков, как правило, давно уже нет собственника, но могут быть желающие оформить бесхозный дом на себя. И это вполне законное желание. Есть несколько способов стать владельцем «заброшки». Подробнее о каждом расскажу далее.

Почему люди перестают заниматься земельным участком и бросают свой дом?

Причин, на самом деле, может быть масса.

Умер собственник, а наследников не осталось, некому передать имущество;

Сложности с продажей участка и, как следствие, переезд в мегаполис в поисках лучшей жизни и повышения комфорта;

Умер собственник, но наследники попросту не захотели принимать по наследству маленький домик и участок

Умер собственник, но наследники по тем или иным причинам пропустили срок и т.д.

В народе бесхозные участки с разрушенными домами называют «заброшками». А в законе под бесхозяйной вещью понимается вещь, у которой нет собственника, он неизвестен либо от которой собственник отказался (пункт 1 статьи 225 Гражданского кодекса РФ). В целом заброшенным зданием можно считать всякое здание, у которого нет собственника, или если о нем нет никакой информации.

Способы оформления «заброшки» в собственность

Как я уже упомянула выше — существует несколько способов оформить на себя бесхозный участок с домом:

приобрести бесхозный участок у муниципалитета;

открыть владеть в течение 15 лет и впоследствии стать полноправным собственником;

найти собственника «заброшки» и выкупить участок с домом.

Далее расскажу подробнее о каждом из способов.

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Способ 1. Приобретательная давность

Вопрос так называемого 15-летнего открытого владения раскрывается в статье 234 Гражданского кодекса РФ. Смысл этого относительно простого способа заключается в следующем: гражданин открыто может проживать в бесхозном доме. И если в течение 15 лет неожиданно не объявится владелец, то тогда новый владелец по закону имеет полное право стать формальным (юридическим) собственником недвижимости. Но здесь есть 3 принципиально важных момента, которые нужно учесть:

Владеть бесхозным домом нужно добросовестно

Вовремя оплачивать все платежки, вкладываться в ремонт и строительство нового дома и т.д.

Владеть бесхозным домом нужно открыто

То есть возможный будущий владелец не должен скрывать факта нахождения заброшенного имущества в его владении.

Непрерывность владения бесхозным домом

Владеть и пользоваться бесхозным домом нужно на протяжении всего периода приобретательной давности, то есть 15 лет.

Стать законным владельцем бесхозного дома на основании приобретательной давности можно по решению суда. Но в суд можно обращаться только через 18 лет после начала владения имуществом (сюда необходимо прибавить 3-летний срок исковой давности). Если суд в итоге признает право собственности за новым собственником, последний сможет зарегистрировать право собственности в Росреестре и распоряжаться им как полноправный владелец.

Но нужно понимать, что в любой момент, как гром среди ясного неба, может появиться «старый» владелец дома и потребовать покинуть его. К тому же, этот способ подойдет, очевидно, очень терпеливым и состоятельным гражданам, поскольку данная процедура достаточно длительная и требует приличных финансовых вложений.

Способ 2. Розыск владельца «заброшки»

Установить собственник заброшенного дома не так-то просто. На это может уйти много времени и сил. Для начала необходимо обратиться к председателю СНТ и уточнить информацию о собственнике (вариант подходит для тех, кто собирается стать законным владельцем бесхозного дома, расположенного на территории садового товарищества). Если попытки оказались безуспешными, есть еще один способ:

воспользоваться Интернетом и заказать выписку из ЕГРН. Если заброшенный дом стоит на учете, из выписки можно будет узнать о его владельце и о том, есть ли какие-либо обременения.

Если удалось найти владельца «заброшки», то следующим шагом станет передача дом по договору купли-продажи или иной гражданско-правовой сделке. Но в случае, если все предпринятые попытки не увенчались успехом, переходим к последнему способу.