Россия может стать богатой и процветающей страной с высокими зарплатами, пенсиями и уровнем жизни. Как?

Россия может стать богатой и процветающей страной с высокими зарплатами, пенсиями и уровнем жизни. Чтобы это произошло, стране нужна сильная и растущая экономика.

Но как добиться экономического рывка, который нам уже так долго и безрезультатно обещают нынешние власти? Что необходимо для реализации необходимых реформ, а что является лишним звеном на пути к развитию?

Любовь Соболь поговорила об экономике прекрасной России будущего с экономистами Сергеем Гуриевым, Владимиром Миловым, Олегом Ицхоки, Михаилом Крутихиным, а также с основателем «Теремка» Михаилом Гончаровым, директором DNS Дмитрием Алексеевым, Михаилом Ходорковским, Владимиром Ашурковым и другими.

Таймкоды на случай, если времени мало, а посмотреть хочется:

00:00 «Образ будущего: Экономика»

1:45 Приватизация 90-х. Что это было?

15:37 Как добиться роста экономики?

30:00 Госсобственность или приватизация?

56:13 Налоги и проверки малого и среднего бизнеса

1:10:35 Как добиться повышения пенсий?