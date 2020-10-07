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Россия может стать богатой и процветающей страной с высокими зарплатами, пенсиями и уровнем жизни. Как?

Россия может стать богатой и процветающей страной с высокими зарплатами, пенсиями и уровнем жизни. Чтобы это произошло, стране нужна сильная и растущая экономика.

Но как добиться экономического рывка, который нам уже так долго и безрезультатно обещают нынешние власти? Что необходимо для реализации необходимых реформ, а что является лишним звеном на пути к развитию?

Любовь Соболь поговорила об экономике прекрасной России будущего с экономистами Сергеем Гуриевым, Владимиром Миловым, Олегом Ицхоки, Михаилом Крутихиным, а также с основателем «Теремка» Михаилом Гончаровым, директором DNS Дмитрием Алексеевым, Михаилом Ходорковским, Владимиром Ашурковым и другими.

Таймкоды на случай, если времени мало, а посмотреть хочется:

  • 00:00 «Образ будущего: Экономика»
  • 1:45 Приватизация 90-х. Что это было?
  • 15:37 Как добиться роста экономики?
  • 30:00 Госсобственность или приватизация?
  • 56:13 Налоги и проверки малого и среднего бизнеса
  • 1:10:35 Как добиться повышения пенсий?
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