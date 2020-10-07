Россия может стать богатой и процветающей страной с высокими зарплатами, пенсиями и уровнем жизни. Как?

Россия может стать богатой и процветающей страной с высокими зарплатами, пенсиями и уровнем жизни. Чтобы это произошло, стране нужна сильная и растущая экономика.
Но как добиться экономического рывка, который нам уже так долго и безрезультатно обещают нынешние власти? Что необходимо для реализации необходимых реформ, а что является лишним звеном на пути к развитию?
Любовь Соболь поговорила об экономике прекрасной России будущего с экономистами Сергеем Гуриевым, Владимиром Миловым, Олегом Ицхоки, Михаилом Крутихиным, а также с основателем «Теремка» Михаилом Гончаровым, директором DNS Дмитрием Алексеевым, Михаилом Ходорковским, Владимиром Ашурковым и другими.
Таймкоды на случай, если времени мало, а посмотреть хочется:
- 00:00 «Образ будущего: Экономика»
- 1:45 Приватизация 90-х. Что это было?
- 15:37 Как добиться роста экономики?
- 30:00 Госсобственность или приватизация?
- 56:13 Налоги и проверки малого и среднего бизнеса
- 1:10:35 Как добиться повышения пенсий?