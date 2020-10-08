Ценятся ли на рынке труда знания бухгалтеров старой школы?

Для большинства вакансий бухгалтеров устанавливают возрастные ограничения до 50 лет. Тому есть причина, прогресс не стоит на месте, появляется много новой информации, выходят новые законы и обновления в программах для ведения бухгалтерского учёта. И считается, что бухгалтеры в возрасте в меньшей степени способны к работе в такой обстановке.

По долгу службы я общаюсь с множеством бухгалтеров разного возраста и с этим утверждением категорически не согласен.

Тут дело не в возрасте, а в человеке. Я лично знаю бухгалтеров после 60 лет, которые прекрасно справляются с работой, используя при этом все самые новые инструменты для ведения учёта. И наоборот, я знаю молодых бухгалтеров, которые очень слабо ведут учёт, не сильно заботясь об организации.

Хотя у меня в практике есть и обратные примеры, когда бухгалтер в возрасте уже ничего не хочет, а молодой активный бухгалтер несет на своих плечах всю бухгалтерию организации.

Ещё раз повторю, это зависит от человека, а не от возраста.

Поэтому я считаю, что бухгалтеры после 55 лет, если чувствуют, что они хотят и могут работать в наше время, то пусть не обращают внимания на возрастные ограничения. Смело отправляйте резюме, ездите по собеседованиям и требуйте нормальную зарплату.

Вы должны понимать, что текст вакансии составляется по шаблону отделом кадров. Но возраст — это скорее пожелание, чем обязательный фактор. Что нужно учесть на собеседовании:

приехать надо вовремя (не раньше или позже, а именно вовремя);

расскажите о своем опыте работы;

покажите, что готовы соблюдать график работы на организации;

продемонстрируете готовность учиться;

акцентируйте внимание на том, что готовы в работе использовать самые современные программы по ведению учёта.

Нет бухгалтеров, которые знают всё! Тем более в наше время. Дайте понять, что у вас большой жизненный опыт решения проблем в бухгалтерии, но при этом вы готовы осваивать новые технологии и способы ведения учёта.

Любой нормальный руководитель такого главбуха с удовольствием примет на работу.

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Но тут есть нюанс. Во время поиска работы не только вас выбирают из большого числа соискателей, но и вы выбираете фирму для работы из большого количества организаций.

Делать надо это грамотно, чтобы вш опыт и время не пропадали впустую у недобросовестного руководителя.