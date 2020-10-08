Золотые правила бухгалтера

Меня часто просят, чтобы я больше рассказывала о полезностях, которые использую в работе. Делюсь с вами частичкой своего опыта работы главбухом.

Итак, если вы хотите минимизировать ошибки при ведении учета, оптимизировать рабочий процесс, то моя волшебная памятка для вас:

1. Сформируйте ОСВ и проверьте, чтобы не было крыжей и разъехавшегося (по договорам, подразделениями, субсчетам) сальдо.

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2. Сформируйте ОСВ и проверьте, чтобы не было красного сальдо.

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3. Проверьте, чтобы все расчеты были закрыты. Не должно зависать сальдо по счетам расчетов при списании с расчетного счета, должно быть поступление, иначе проверьте обоснование сформировавшейся задолженности.

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4. В конце каждого месяца сформируйте ОСВ по счетам с группировкой по всем полям и проверьте, чтобы не было крыжей и разъехавшегося субконто.

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5. Не оставляйте документы просто записанными. Обязательно или проведите, или пометьте на удаление.

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6. Не забывайте писать комментарии к нетиповым операциям.

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7. Бухгалтерскую справку используйте в исключительных случаях по согласованию с главным бухгалтером.

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8. Нетиповые факты хозяйственной жизни до отражения на счетах бухгалтерского учета согласуйте с главным бухгалтером.

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9. Какие-либо исправления ошибок обязательно предварительно согласуйте с главным бухгалтером.

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10. Прежде чем сделать нетиповую проводку, прочтите учетную политику, изучите нормативные правовые документы по данному вопросу.

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Наиболее эффективный способ применения правил — распечатать их в формате А4 и разместить в поле зрения бухгалтера в его рабочей зоне.