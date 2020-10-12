Если ваш должник — муниципальное бюджетное учреждение. КС РФ определил, как получить долг

Многие предприятия и ИП являются поставщиками товаров или оказывают услуги муниципальным бюджетным учреждениям (школам, садикам и т.д). Практически всегда в договорах, заключаемых с муниципалами имеется условие о последующей оплате полученных товаров и услуг.

Но вот с получением этой самой «последующей оплаты» и возникают проблемы: как обычно, у бюджетных организаций не хватает средств для погашения задолженности.

В настоящее время из-за экономической ситуации доходы бюджета явно несопоставимы с планируемыми расходами, а значит, опять последует оптимизация этих самых расходов. Это ликвидация малочисленных школ, фельдшерско-акушерских пунктов, домов творчества и т.д. и т.п. Перечислять способы «экономии» бюджетных средств можно долго, но как быть, если эти ликвидируемые учреждения останутся должны за товары или полученные услуги (отопление, воду, электроэнергию)?

Собственниками бюджетных учреждений являются муниципалитеты (сельские или городские). А согласно п. 5 ст. 123.22. ГК РФ, бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом и только если обязательство бюджетного учреждения, связано с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, субсидиарную ответственность несет собственник имущества бюджетного учреждения.

Т.е. до недавнего времени привлечь к субсидиарной ответственности собственника муниципального учреждения, по аналогии с коммерческими предприятиями или ИП, было невозможно.

Сейчас появилась возможность взыскания средств через собственника муниципального учреждения путем привлечения его к субсидиарной ответственности.

Конституционный Суд РФ рассмотрел жалобу ООО «Лысьва-теплоэнерго». Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ п. 5 ст. 123.22 Гражданского кодекса.

Документ: Постановление КС от 12.02 2020 г. № 23-П

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История вопроса: ООО «Лысьва-теплоэнерго» 1 февраля 2014 года заключило, будучи теплоснабжающей организацией, договор теплоснабжения с потребителем, которым выступил «Лысьвенский сельский водоканал» — муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Лысьвенский городской округ». В соответствии с договором теплоснабжающая организация обязалась поставить потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде, а потребитель — оплатить ее. Поставка тепловой энергии осуществлялась на объект в городе Лысьве, но за январь — апрель 2015 года оказанные по договору услуги оплачены потребителем не были, в связи с чем решением Арбитражного суда Пермского края от 27 октября 2015 года с него взысканы образовавшаяся задолженность (391725,77 руб.) и проценты за пользование чужими денежными средствами (7494,13 руб.). Решение вступило в законную силу, и 18 декабря 2015 года названному обществу выдан исполнительный лист.

На основании постановления, вынесенного 13 апреля 2017 года администрацией города Лысьвы — учредителем муниципального бюджетного учреждения «Лысьвенский сельский водоканал», оно ликвидировано.

Полагая, что муниципальное образование «Лысьвенский городской округ» в лице администрации города Лысьвы несет субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения, ООО «Лысьва-теплоэнерго» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с требованием о взыскании присужденной ему денежной суммы за счет муниципальной казны. Решением от 11 марта 2019 года в удовлетворении требования отказано.

Суд руководствовался действующими положениями гражданского законодательства, которые не предоставляют кредиторам ликвидированного бюджетного учреждения право обратиться к собственнику его имущества в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам учреждения, вытекающим из гражданско-правовых договоров, за исключением обязательств, связанных с причинением вреда гражданам.

Рассмотрев жалобу, Конституционный Суд постановил:

Признать п. 5 ст. 123 22 ГК РФ Конституции Российской Федерации, поскольку он исключает возможность привлечь к субсидиарной ответственности собственника имущества (учредителя) ликвидированного муниципального бюджетного учреждения по его обязательствам.

Основные выводы КС РФ: Бюджетные учреждения, имея специальную правоспособность, обладают имущественными правами для решения задач, которые ставит перед ними учредитель — публичный собственник, участвуют в гражданском обороте в очерченных законом границах и сообразно целям своей деятельности, выступая в гражданских правоотношениях от своего имени и неся, по общему правилу, самостоятельную имущественную ответственность по своим обязательствам.

Сложившийся подход не может обеспечить надлежащего баланса между законными интересами должника и кредитора, поскольку не исключает злоупотреблений правом со стороны должников — муниципальных бюджетных учреждений, имущество которых в ряде случаев оказывается, по сути, «защищено» их публичным собственником от имущественной ответственности перед контрагентами.

При отсутствии юридической возможности снять ограничения в отношении возложения субсидиарной ответственности на собственника имущества бюджетного учреждения, в том числе муниципального (включая случаи недостаточности находящихся в его распоряжении денежных средств для исполнения своих обязательств из публичного договора теплоснабжения при его ликвидации), подобное правовое регулирование способно повлечь нарушение гарантируемых Конституцией Российской Федерации прав стороны, заключившей и исполнившей публичный договор и не получившей встречного предоставления.

Рекомендация

Если не получается взыскать задолженность с бюджетного учреждения из-за недостаточности у него средств даже через суд, следует подавать иск о признании учреждения банкротом с привлечением к субсидиарной ответственности собственника учреждения.