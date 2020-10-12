Как сейчас определяются условия невозврата переплаты по взносам на ОПС

Принят Федеральный закон от 01.10.2020 № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации». Рассказываем, почему про него нужно знать.

В чём суть документа?

В Налоговый кодекс внесены изменения, уточняющие условия запрета на возврат излишне уплаченных (взысканных) взносов на обязательное пенсионное страхование.

Согласно поправкам, переплату по «пенсионным» взносам нельзя будет вернуть, только если по информации территориального органа ПФР эта сумма уже учтена в индивидуальной части тарифа страховых взносов на индивидуальном лицевом счёте застрахованного лица, которому на момент представления заявления о возврате уже назначена страховая пенсия.

Чем вызваны такие поправки?

Поправки вызваны принятием Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 31 октября 2019 г. № 32-П.

В этом документе высшие судьи указали, что недопустимо ограничивать возврат страховых взносов, уплаченных по солидарной части тарифа, а в отношении конкретного застрахованного лица, которому ещё не назначена страхования пенсия, — возврат страховых взносов, уплаченных по индивидуальной части тарифа.

Федеральному законодателю были предписано внести в правовое регулирование соответствующие изменения.

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Когда Закон № 312-ФЗ вступит в силу?

Начало действия документа — 01.01.2021. При этом стоит отметить, что в силу Постановления КС РФ жёсткие ограничения на возврат переплаты по взносам на ОПС уже фактически не действуют.