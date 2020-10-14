Кто доволен своей зарплатой?

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей, чтобы выяснить, насколько они удовлетворены зарплатой, как они ее получают, изменился ли ее размер с начала года, а также есть ли у них дополнительные источники дохода. Опрос проводился с 16 по 23 сентября 2020 года среди 9,5 тысяч соискателей (из них более 4 тысяч на момент опроса работали).

Сколько недовольных и довольных зарплатами

Большую часть опрошенных работающих соискателей (69%) не устраивает уровень их зарплаты. Выше всего доля недовольных среди представителей научно-образовательной сферы (81%), в сфере искусства и массмедиа (80%), а также в продажах (77%).

Самые заметные доли участников опроса, довольных своими зарплатами, оказались среди представителей сферы закупок (37%) и информационных технологий (36%).

Но при этом среди неработающих соискателей доля неудовлетворенных своей зарплатой на последнем месте работы составила лишь лишь 43%: в топе по этой доле оказались представители сфер искусства и массмедиа, а также безопасности (по 52%) автомобильного бизнеса (51%).

Во сколько раз хотелось бы увеличить зарплату

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Мы также спросили тех, кто недоволен своими зарплатами, во сколько раз нужно было бы ее увеличить, чтобы они были ею довольны. Самый популярный ответ (его выбрали 39% опрошенных) — в полтора-два раза.

Что произошло с зарплатами в 2020 году

Более полвины работающих по найму соискателей, принявших участие в опросе, утверждают, что их зарплата с начала 2020 года не изменилась. 18% заявили, что их зарплата увеличилась: больше всего таких среди тех, кто работает в сфере ИТ (25%), среди юристов (21%) и маркетологов (20%).

И 26% заявили, что их зарплата с начала года уменьшилась: наиболее заметно это в сферах туризма и продаж (по 40%).

Белая или серая?

Среди участников опроса 66% утверждают, что получают или получали на прошлом месте работы полностью белую зарплату. Среди работавших на момент опроса доля выше (72%), чем среди тех, кто на момент опроса не работал и отвечал про свою прошлую работу (59%). Выше всего доля тех, кто получает зарплату полностью неофициально, — в сфере искусства и массмедиа (13%).

Подавляющее большинство опрошенных соискателей (99%), которые работали на момент опроса, получают зарплату в рублях. Лишь 0,3% получают зарплату в долларах и 0,2% — в евро.

Кто живет не только на зарплату