Кто доволен своей зарплатой?

Сколько недовольных и довольных зарплатами
Большую часть опрошенных работающих соискателей (69%) не устраивает уровень их зарплаты. Выше всего доля недовольных среди представителей научно-образовательной сферы (81%), в сфере искусства и массмедиа (80%), а также в продажах (77%).
Самые заметные доли участников опроса, довольных своими зарплатами, оказались среди представителей сферы закупок (37%) и информационных технологий (36%).
Но при этом среди неработающих соискателей доля неудовлетворенных своей зарплатой на последнем месте работы составила лишь лишь 43%: в топе по этой доле оказались представители сфер искусства и массмедиа, а также безопасности (по 52%) автомобильного бизнеса (51%).
Во сколько раз хотелось бы увеличить зарплату
Мы также спросили тех, кто недоволен своими зарплатами, во сколько раз нужно было бы ее увеличить, чтобы они были ею довольны. Самый популярный ответ (его выбрали 39% опрошенных) — в полтора-два раза.
Что произошло с зарплатами в 2020 году
Более полвины работающих по найму соискателей, принявших участие в опросе, утверждают, что их зарплата с начала 2020 года не изменилась. 18% заявили, что их зарплата увеличилась: больше всего таких среди тех, кто работает в сфере ИТ (25%), среди юристов (21%) и маркетологов (20%).
И 26% заявили, что их зарплата с начала года уменьшилась: наиболее заметно это в сферах туризма и продаж (по 40%).
Белая или серая?
Среди участников опроса 66% утверждают, что получают или получали на прошлом месте работы полностью белую зарплату. Среди работавших на момент опроса доля выше (72%), чем среди тех, кто на момент опроса не работал и отвечал про свою прошлую работу (59%). Выше всего доля тех, кто получает зарплату полностью неофициально, — в сфере искусства и массмедиа (13%).
Подавляющее большинство опрошенных соискателей (99%), которые работали на момент опроса, получают зарплату в рублях. Лишь 0,3% получают зарплату в долларах и 0,2% — в евро.
Кто живет не только на зарплату