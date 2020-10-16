История вопроса

2002 год: пенсию в России разделили на страховую и накопительную.

2005 год: уточнили, что такая система действует только для людей 1967 года рождения и младше.

2014 год: накопительные пенсии «заморозили». Средства из накопительной части теперь идут в страховую часть. Эту «временную» меру продлевали несколько раз.

2020 год: продлили «заморозку» до конца 2022 года и активно обсуждают полный отказ от накопительной части.

Смысл изменений 18-летней давности был в том, что человек мог разделить свои пенсионные отчисления на страховую и накопительную часть.

Первая шла в Пенсионный фонд России и ежегодно индексировалась примерно на размер инфляции. Вторая — в государственный или негосударственный фонд, который занимался инвестированием этих средств и стремился их приумножить. Если человек не подавал заявление в ПФР о том, что переводит накопительную пенсию в негосударственный фонд или управляющую компанию, то ПФР сам выбирал, где хранить накопительную пенсию — по умолчанию это ВЭБ.РФ (бывший Внешэкономбанк).

В любом случае, отчисления за сотрудников делала компания. На обе части в целом приходилось 22% белой зарплаты.

Начиная с 2014 года все эти средства работодатели перечисляют только на страховой счет. Но те деньги, которые вы могли накопить с 2002 по 2014 год, не пропали — они находятся в фонде, куда их перечисляли. Когда вы выйдете на пенсию, то каждый месяц, кроме выплат по страховой части, будете получать 1/258 суммы накопительной части.

Если человек умирает раньше, то накопительная пенсия делится как наследство.

Как еще можно увеличить накопительную часть пенсии:

в рамках программы софинансирования пенсии (вступить в нее можно было до 31 декабря 2014 года);

направить материнский капитал в накопительную пенсию.

Кроме того, можно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и самостоятельно пополнять пенсионный счет. Это удобно, если вы работаете неофициально или не в найме.

Как узнать размер будущей пенсии

Узнать о размере накопительной пенсии и о том, что влияет на вашу страховую пенсию, можно из выписки ПФР. Заказать ее удобнее всего онлайн: через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте ПФР, через «СберОнлайн» — или обратившись с заявлением в Пенсионный фонд.

На сайте госуслуг

Закажите услугу «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». В личный кабинет придет выписка в формате PDF, где будет сказано, есть ли у вас накопительная пенсия и сколько денег в данный момент находится на вашем счете в пенсионном фонде.

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