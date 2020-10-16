История вопроса
- 2002 год: пенсию в России разделили на страховую и накопительную.
- 2005 год: уточнили, что такая система действует только для людей 1967 года рождения и младше.
- 2014 год: накопительные пенсии «заморозили». Средства из накопительной части теперь идут в страховую часть. Эту «временную» меру продлевали несколько раз.
- 2020 год: продлили «заморозку» до конца 2022 года и активно обсуждают полный отказ от накопительной части.
Смысл изменений 18-летней давности был в том, что человек мог разделить свои пенсионные отчисления на страховую и накопительную часть.
Первая шла в Пенсионный фонд России и ежегодно индексировалась примерно на размер инфляции.
Вторая — в государственный или негосударственный фонд, который занимался инвестированием этих средств и стремился их приумножить. Если человек не подавал заявление в ПФР о том, что переводит накопительную пенсию в негосударственный фонд или управляющую компанию, то ПФР сам выбирал, где хранить накопительную пенсию — по умолчанию это ВЭБ.РФ (бывший Внешэкономбанк).
В любом случае, отчисления за сотрудников делала компания. На обе части в целом приходилось 22% белой зарплаты.
Начиная с 2014 года все эти средства работодатели перечисляют только на страховой счет. Но те деньги, которые вы могли накопить с 2002 по 2014 год, не пропали — они находятся в фонде, куда их перечисляли. Когда вы выйдете на пенсию, то каждый месяц, кроме выплат по страховой части, будете получать 1/258 суммы накопительной части.
Если человек умирает раньше, то накопительная пенсия делится как наследство.
Как еще можно увеличить накопительную часть пенсии:
- в рамках программы софинансирования пенсии (вступить в нее можно было до 31 декабря 2014 года);
- направить материнский капитал в накопительную пенсию.
Кроме того, можно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и самостоятельно пополнять пенсионный счет. Это удобно, если вы работаете неофициально или не в найме.
Как узнать размер будущей пенсии
Узнать о размере накопительной пенсии и о том, что влияет на вашу страховую пенсию, можно из выписки ПФР. Заказать ее удобнее всего онлайн: через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте ПФР, через «СберОнлайн» — или обратившись с заявлением в Пенсионный фонд.
На сайте госуслуг
Закажите услугу «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». В личный кабинет придет выписка в формате PDF, где будет сказано, есть ли у вас накопительная пенсия и сколько денег в данный момент находится на вашем счете в пенсионном фонде.
На сайте Пенсионного фонда России
В разделе «Личный кабинет гражданина» выберите тип заявления во вкладке «Управление средствами пенсионных накоплений». Как и в случае с сайтом госуслуг, документ появится в личном кабинете.
Лично в отделении ПФР
Придите с паспортом в ближайшее отделение пенсионного фонда и подайте заявку. Выписку со счета подготовят в течение 10 дней.
Через приложение «СберОнлайн»
Выписку из пенсионного фонда можно заказать в приложении «СберОнлайн». Для этого нужно зайти в раздел «Платежи», долистать до подраздела «Госуслуги» и нажать на слова «Выписка из ПФР». Понадобится подтвердить данные и ввести СНИЛС. После этого вам на электронную почту придет письмо с сайта госуслуг с просьбой подтвердить заявку. Выписка придет уже в «СберОнлайн».
Что вы узнаете из выписки Пенсионного фонда
Электронная выписка — это документ на пять-шесть страниц, который содержит сведения о ваших пенсионных накоплениях за всё время работы.
1. Вариант пенсионного обеспечения
Это тип пенсии, который вы выбрали. В документе выше сказано, что человек в свое время решил разделить свою пенсию на страховую и накопительную.
2. Индивидуальный пенсионный коэффициент
Этот коэффициент нужен для расчета страховой пенсии. Размер индивидуального пенсионного коэффициента зависит от того, сколько человеку платят. На сайте пенсионного фонда есть калькулятор, который поможет понять, сколько примерно пенсионных коэффициентов вам полагается в текущем году.
3. Стаж
На будущую пенсию влияет в том числе и трудовой стаж.
4. Таблица
Занимает большую часть документа. В таблице расписано, сколько пенсионных коэффициентов заработал человек, продолжительность работы, основания для досрочного назначения страховой пенсии и так далее.
5. Сведения о накопительной пенсии, если она есть
Здесь указана вся сумма накопительной пенсии и из чего она складывается. В этой части документа можно увидеть:
- сколько у человека пенсионных накоплений,
- сумму взносов на накопительную пенсию,
- сколько средств принесло инвестирование средств,
- вносился ли материнский капитал в счет накопительной пенсии,
- взносы по программе государственного софинансирования.
Как узнать размер страховой части пенсии
Это проще всего сделать с помощью пенсионного калькулятора на сайте ПФР. Заполните поля максимально точно, насколько это возможно. Главное — возраст, предполагаемый стаж и официальная зарплата.