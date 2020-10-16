Новая информация о вашем бизнесе в ЕГРЮЛ

С 25 ноября 2020 года применяются новые формы заявлений для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для внесения изменений в данные о компаниях. Как ни странно, но изменения касаются всех, в том числе собственников бизнеса, ведь еще больше информации появится в открытом доступе.

Обновление форм документов связано с большим количеством накопившихся в законодательстве изменений.

Например, некоторые правовые новшества ГК РФ от 2014 года только сейчас нашли свою реализацию. Эксперты taxCoach отметили ключевые изменения регистрационных форм, касающиеся, в первую очередь, владения и управления организациями.

1. Сведения о корпоративном договоре

Напомним, участники общества могут заключить между собой, а иногда и с третьими лицами, корпоративный договор, по условиям которого они могут договориться голосовать определённым образом на общих собраниях, отчуждать доли и акции по заранее установленной цене или при наступлении определённых событий и т.п.

Теперь же сведения о наличии такого договора должны в обязательном порядке отражаться в ЕГРЮЛ:

Если он ограничивает права участников по отчуждению долей (акций). Публикация сведений о корпоративном договоре снижает риски продажи долей третьим лицам в нарушение его условий.

Либо закрепляет права участников непропорционально размерам их долей (с указанием количества голосов, приходящихся на долю участника ООО непропорционально размеру этой доли). Содержание корпоративного договора раскрывать при этом не требуется.

2. Сведения о нескольких лицах, действующих от имени компании без доверенности

Возможность назначения нескольких руководителей (директор, управляющий или управляющая компания) была давно. Однако теперь можно отдельно отметить: действуют ли они совместно или независимо друг от друга, если согласно уставу их несколько. Это определённо вносит ясность в отношения с контрагентами и повышает уровень прозрачности организации.

3. Теперь реорганизации действительно могут быть любыми

Еще с 2014 года законодательство позволяет компаниям совмещать в рамках одной процедуры реорганизации сразу несколько ее форм: выделение с одновременным присоединением и т.п. Однако старые регистрационные формы на практике эту свободу существенно ограничивали, поскольку некуда было поставить галочку, если, например, ООО решило провести слияние с другой компанией и одновременным выделением новой. Теперь и эта возможность обеспечивается в полном объёме. Достаточно поставить галочку в окне 6 «Одновременное сочетание различных форм реорганизаций».

4. Типовой устав? Пожалуйста!

Участникам ООО, наконец-то, предоставлена фактическая возможность использовать типовой устав. Если они решили, что ООО будет действовать на основании типового устава, это должно быть отражено в заявлении о регистрации юридических лиц.

Несмотря на законодательную возможность ведения деятельности по одному из 36 типовых уставов, разработанных Минюстом РФ, в действующих до 25 ноября формах заявлений отсутствовали поля для уведомлений о выборе участниками типового устава. И хотя мы достаточно критично относимся к использованию шаблонных учредительных документов, в новых регистрационных формах указанный пробел устранён.

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5. Изменения в процедуре ликвидации

Новая форма заявления о ликвидации юридического лица обязывает подтверждать, что работникам уже произведены все причитающиеся им трудовые выплаты. Также предусмотрена возможность продления срока ликвидации ООО.

6. Для изменений только в уставе или только в реестре теперь предусмотрена одна форма

Если ранее, чтобы одновременно внести изменения в устав и зарегистрировать смену директора необходимо было подать форму 13001 «О внесении изменений в устав» и отдельно форму 14001 «О внесении изменений в ЕГРЮЛ», то теперь все будет ограничиваться использованием одной универсальной формы 13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ». Удобство и экономия очевидны.

7. Инвестиционному товариществу быть!

Одним из существенных плюсов владения компанией посредством использования договора Инвестиционного товарищества является законодательная возможность обеспечить прикрытое владение такой компанией. Поскольку в качестве её участника в ЕГРЮЛ значится только Уполномоченный управляющий товарищ («лицо» товарищества). Остальные товарищи в качестве участников компании не видны. Однако в целях обеспечения и их юридических прав теперь в реестре будут отражены сведения о самом договоре, скрытыми участниками которого они являются.

8. Не все сведения ЕГРЮЛ публичны

Также новые формы дают компаниям возможность посредством заявления в налоговый орган ограничить в ЕГРЮЛ доступ к сведениям о себе. Данное право предоставлено, например, компаниям, находящимся на территории Республики Крым или г. Севастополя. В частности, в отношении таких организаций могут не предоставляться сведения об учредителях (участниках); о руководителе (ИНН, ФИО); об объеме прав участников, установленных корпоративным договором; о нахождении компаний в процессе реорганизации.

Сведения с ограниченным доступом будут предоставляться только государственным органам и органам местного самоуправления. Для ограничения доступа к сведениям в ЕГРЮЛ участники должны подать соответствующее заявление, но в действующих до 25 ноября формах о регистрации отсутствовали соответствующие поля. Аналогично ситуации с типовым уставом, данный пробел устранен в новых формах.