Возместить НДС из бюджета можно будет быстрее

В письме ФНС России от 06.10.2020 № ЕД-20-15/129@ «О проведении камеральных проверок налоговых деклараций по НДС» сообщается о новом подходе налоговиков к проверкам деклараций по НДС, в которых заявлено право на возмещение сумм налога из бюджета. В отношении таких деклараций срок камеральной налоговой проверки при определённых условиях может быть сокращён до одного месяца со дня представления декларации. Под днём представления декларации понимается 25-е число месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Зачем понадобилось сокращать срок «камералки»?

Предполагается, что нововведение будет способствовать повышению деловой активности и предоставлению комфортных условий налогового администрирования добросовестным налогоплательщикам.

В специальном сообщении, посвящённом данному пилотному проекту, говорится, что это решение было принято по результатам совместной с бизнесом работы. ФНС также информирует, что налоговый разрыв по НДС сейчас составляет 0,43%, это самый низкий показатель в мире. Добиться таких результатов (для сравнения в 2016 году показатель составлял 8%) удалось благодаря автоматизированной системе контроля АСК НДС-2.

При каких условиях НДС возместят быстрее?

Налогоплательщиков будут оценивать по двум группам условий.

Первая группа условий:

налогоплательщик не просит возместить НДС в заявительном порядке;

налогоплательщик относится к низкому, среднему либо неопределённому (для ИП) уровню риска;

налогоплательщик заявлял возмещение НДС в предыдущем периоде, и ему возместили более 70% от заявленной суммы;

более 80% вычетов в поданной декларации приходится на контрагентов низкого, среднего либо неопределённого (для ИП) уровней риска, и не менее 50% вычетов приходится на контрагентов из декларации за предыдущий период;

налогоплательщик заплатил за три года до налогового периода, за который подал декларацию, налогов больше, чем заявил к возмещению в такой декларации.

Вторая группа условий:

в декларации нет ошибок и противоречий. Сведения в ней согласуются с информацией налоговиков;

нет расхождений по операциям между декларацией налогоплательщика и декларацией контрагента или эти расхождения не говорят о том, что налог занизили или возмещение завысили;

нет признаков нарушений налогового законодательства, которые показывали бы, что возмещение завысили или занизили налог к уплате.

Если все вышеизложенные условия выполняются одновременно, то «камералка» закончится через месяц со дня подачи декларации.

Каких деклараций коснётся новшество?

Новшество коснётся деклараций, которые были поданы после 1 октября 2020 года за налоговые периоды начиная с III квартала этого же года.

Существуют ли риски для налогоплательщиков?

Да, существуют. Получив возмещение быстрее, есть риск попасть в план выездных проверок.

Это может случиться, если налоговики выявят: признаки того, что налогоплательщик уменьшил налоговую базу или налог к уплате, исказив сведения о фактах хозяйственной жизни;

объекты налогообложения, которые нужно было отразить в налоговом учёте, бухучёте или в налоговой отчётности;

что основной целью сделок были неуплата налога или его зачёт (возврат);

что сделку исполнил не контрагент по договору или не тот, кому поручили это сделать;

другие признаки нарушения налогового законодательства. При этом они должны говорить о завышенном НДС к возмещению.

Как избежать НДС-ошибок?

Обратить внимание на широкий круг вопросов, связанных с исчислением и уплатой НДС. В частности на: