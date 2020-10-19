Возместить НДС из бюджета можно будет быстрее

В письме ФНС России от 06.10.2020 № ЕД-20-15/129@ «О проведении камеральных проверок налоговых деклараций по НДС» сообщается о новом подходе налоговиков к проверкам деклараций по НДС, в которых заявлено право на возмещение сумм налога из бюджета. В отношении таких деклараций срок камеральной налоговой проверки при определённых условиях может быть сокращён до одного месяца со дня представления декларации. Под днём представления декларации понимается 25-е число месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Зачем понадобилось сокращать срок «камералки»?
Предполагается, что нововведение будет способствовать повышению деловой активности и предоставлению комфортных условий налогового администрирования добросовестным налогоплательщикам.
В специальном сообщении, посвящённом данному пилотному проекту, говорится, что это решение было принято по результатам совместной с бизнесом работы. ФНС также информирует, что налоговый разрыв по НДС сейчас составляет 0,43%, это самый низкий показатель в мире. Добиться таких результатов (для сравнения в 2016 году показатель составлял 8%) удалось благодаря автоматизированной системе контроля АСК НДС-2.
При каких условиях НДС возместят быстрее?
Налогоплательщиков будут оценивать по двум группам условий.
Первая группа условий:
- налогоплательщик не просит возместить НДС в заявительном порядке;
- налогоплательщик относится к низкому, среднему либо неопределённому (для ИП) уровню риска;
- налогоплательщик заявлял возмещение НДС в предыдущем периоде, и ему возместили более 70% от заявленной суммы;
- более 80% вычетов в поданной декларации приходится на контрагентов низкого, среднего либо неопределённого (для ИП) уровней риска, и не менее 50% вычетов приходится на контрагентов из декларации за предыдущий период;
- налогоплательщик заплатил за три года до налогового периода, за который подал декларацию, налогов больше, чем заявил к возмещению в такой декларации.
Вторая группа условий:
- в декларации нет ошибок и противоречий. Сведения в ней согласуются с информацией налоговиков;
- нет расхождений по операциям между декларацией налогоплательщика и декларацией контрагента или эти расхождения не говорят о том, что налог занизили или возмещение завысили;
- нет признаков нарушений налогового законодательства, которые показывали бы, что возмещение завысили или занизили налог к уплате.
Если все вышеизложенные условия выполняются одновременно, то «камералка» закончится через месяц со дня подачи декларации.
Каких деклараций коснётся новшество?
Новшество коснётся деклараций, которые были поданы после 1 октября 2020 года за налоговые периоды начиная с III квартала этого же года.
Существуют ли риски для налогоплательщиков?
Да, существуют. Получив возмещение быстрее, есть риск попасть в план выездных проверок.
Это может случиться, если налоговики выявят:
- признаки того, что налогоплательщик уменьшил налоговую базу или налог к уплате, исказив сведения о фактах хозяйственной жизни;
- объекты налогообложения, которые нужно было отразить в налоговом учёте, бухучёте или в налоговой отчётности;
- что основной целью сделок были неуплата налога или его зачёт (возврат);
- что сделку исполнил не контрагент по договору или не тот, кому поручили это сделать;
- другие признаки нарушения налогового законодательства. При этом они должны говорить о завышенном НДС к возмещению.
Как избежать НДС-ошибок?
Обратить внимание на широкий круг вопросов, связанных с исчислением и уплатой НДС. В частности на:
- определение налоговой базы;
- применение льгот и вычетов по НДС;
- возмещение налога;
- организацию раздельного учёта;
- налогообложение при экспорте/импорте;
- подготовку учётной политики;
- обложение НДС отдельных операций;
- налоговые проверки и многое другое.