Что нужно знать про новые правила противопожарного режима в РФ

Правительство РФ приняло постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Как и кого оно касается? Давайте разбираться.

В чём суть документа?

Новые Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Почему обновлены Правила противопожарного режима?

Основанием для разработки документа стала «дорожная карта» по реализации механизма «регуляторной гильотины». Поэтому в новой редакции Правил отсутствуют устаревшие, дублирующие и избыточные требования пожарной безопасности. Однако не обошлось и без нововведений.

Какими разделами дополнены Правила?

Новые Правила дополнены следующими разделами:

применение и реализация пиротехнических изделий бытового назначения;

применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях;

порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населённых пунктов.

Как придётся скорректировать «пожарные» инструкции?

В инструкции о мерах пожарной безопасности дополнительно потребуется включить следующую информацию:

порядок содержания путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю и т.д.);

обязанности и действия работников при открытии и блокировании в открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации людей (турникеты, вращающиеся двери и т.п.);

сведения о лицах, отвечающих за отключение устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на внешней поверхности, способной превысить 90 градусов.

Прибавят ли новые Правила бумажной работы?

Да, прибавят.

Новые Правила предусматривают ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Большинство проверочных мероприятий, которые сейчас требуют составления акта или протокола, придётся дополнительно фиксировать в этом журнале.

Как изменятся требования к огнетушителям?

Поменяются нормы обеспечения огнетушителями.

Так, помещения категорий А, Б, В1 — В4, в которых может возникнуть пожар класса Е, потребуется обеспечить устройствами с рангом тушения (55В, С, Е). Все огнетушители должны быть безопасны для людей и имуществ.

Передвижными огнетушителями не потребуется оснащать здания и сооружения категории Д.

Огнетушители потребуется крепить на высоте не более 1,5 метров до верха их корпуса. Текущие правила не уточняют, как считается это расстояние.

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Что учесть в отношении средств противопожарной защиты?

После окончания гарантированного срока эксплуатации покрытия можно не проводить повторную огнезащитную обработку, а провести испытания или обосновать расчетно-аналитическими методами, что обработанные конструкции и оборудование отвечают требованиям пожарной безопасности.

Правообладатель объекта защиты должен ежегодно и вплоть до замены проводить испытания средств пожарной безопасности и пожаротушения, отслуживших свой срок, если изготовитель не сообщил о возможности дальнейшего использования таких средств.

Указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения должны иметь светоотражающую поверхность либо снабжаться электричеством и работать как минимум в ночное время.

В каких случаях запретят использовать подвальные и цокольные этажи?

Подвальные и цокольные этажи будет запрещено использовать для следующих целей:

размещение производственных участков и мастерских;

хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов;

организация детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий). Исключение — случай, когда такое размещение предусмотрено проектной документацией.

Если в подвальном помещении постоянно не находятся люди, помещение должно быть закрыто на замок, а на двери размещена информация о месте хранения ключей. Такое же требование введут для чердачных помещений и технических этажей.

Какие новшества коснулись объектов с массовым пребыванием людей?

Если нет норматива, определяющего максимально допустимое количество людей в помещении, придётся исходить из расчёта не более 1 человека на 1 кв. м.

На учениях придётся отрабатывать эвакуацию не только персонала, но и посетителей.

Объекты с массовым пребыванием людей должны оснащаться ручными электрическими фонарями, а также СИЗ органов дыхания и зрения по тем же нормативам, что и объекты с круглосуточным пребыванием людей, — не менее 1 фонаря и 1 СИЗ на одного дежурного. Целостность СИЗ должна проверяться ежегодно.

Котельные, встроенные в здания объектов с массовым пребыванием людей или пристроенные к таким зданиям, не допускается переводить с твердого топлива на жидкое или газообразное.

Нельзя отключать системы противопожарной защиты для обслуживания или ремонта, если в то же время проводятся мероприятия с массовым пребыванием людей.