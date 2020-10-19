Лимит остатка денежных средств в кассе: важные нюансы

Лимит остатка кассы обязаны устанавливать все организации, которым приходится работать с наличными денежными средствами. Ранее эта обязанность возникала и у индивидуальных предпринимателей, однако в настоящее время требования к ним менее строги. Как установить лимит остатка наличных денег в кассе, т. е. как его рассчитать и каким документом ввести в действие, расскажем в нашем материале.

Лимит остатка кассы на 2020-2021 годы — утверждение и изменение

Лимит остатка денежных средств в кассе устанавливается в соответствии с нормами, прописанными Указанием ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций...». Этот законодательный акт регулирует все основные вопросы, касающиеся данной процедуры.

Лимит остатка денежных средств в кассе — эта та сумма денежных средств, которая может остаться в кассе предприятия на конец рабочего дня. Его вводят распорядительным документом. Чаще всего в роли такового выступает приказ руководителя. Сумму сверх лимита необходимо сдавать банк.

Часто приказ утверждается ежегодно, однако законодательство не выдвигает жестких требований на этот счет, поэтому лимит можно утвердить единожды и продолжать применять его до тех пор, пока в работе предприятия не произойдут изменения, влияющие на остатки наличности в кассе.

Как только меняется объем поступлений налички, ее выдачи из кассы либо периодичность сдачи в банк, компании следует сразу же позаботиться об издании нового приказа об установлении лимита остатка кассы. То есть поменять лимит можно в любой момент, необязательно ждать окончания года.

Отсутствие установленного лимита означает, что в кассе на конец дня не должно оставаться ни одной копейки.

Как рассчитать лимит остатка кассы — формулы

На предприятиях по-разному организуется процесс, связанный с движением наличных денег. Одни постоянно приходуют наличную выручку в кассу, но совершенно не тратят ее. Кто-то напротив расходует большой объем налички, например на погашение задолженности перед поставщиками, но не имеет наличной выручки. Исходя из особенностей конкретного предприятия, ответственный работник выберет соответствующую формулу для расчета лимита остатка кассы.

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1. Формула, основанная на объеме поступлений, имеет следующий вид:





При использовании этой формулы нужно иметь в виду, что:

Расчетный период, за который учитывается объем поступлений, не может превышать 92 рабочих дня.

Период между днями сдачи наличной выручки в банковское учреждение не должен превышать 7 рабочих дней. Исключение сделано лишь для компаний, расположенных в местности, где нет пункта сдачи налички. В этом случае максимальный период — 14 рабочих дней.

2. Формула, учитывающая объем выдачи наличных средств:

При применении этой формулы следует учесть следующие моменты:

В объем выдачи наличности не входят суммы выплачиваемой заработной платы, отпускных и прочих вознаграждений работникам.

Расчетный период не должен превышать 92 дня.

Период между днями получения наличных денег в банковском учреждении не должен превышать 7 рабочих дней. Если в месте расположения организации указанное учреждение отсутствует, то максимальный период берется как 14 рабочих дней.

Как устанавливается лимит остатка кассы у отдельных категорий хозяйствующих субъектов

Как видно из формул, компании необходимо в течение какого-то времени осуществлять деятельность, чтобы рассчитать лимит кассового остатка. А что делать вновь созданным организациям? Для них указанием 3210-У предусмотрено установление лимита исходя из предполагаемых, а не фактических объемов поступлений или выдач.