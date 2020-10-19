Заявление на административный отпуск: кто и при каких обстоятельствах может его написать

Согласно российскому трудовому законодательству (ТК РФ), каждому сотруднику положен отпуск, который подразумевает временное прекращение рабочей деятельности в указанный и согласованный период. В данной статье мы рассмотрим, что такое административный отпуск, образец заявления на него и некоторые нюансы его предоставления.

Что такое административный отпуск

Как гласит ст. 128 ТК РФ, раз в год работнику предоставляют ежегодный оплачиваемый отпуск. Помимо этого, сотрудник имеет право взять административный отпуск. Он представляет собой дополнительный неоплачиваемый отпуск. Другое название такого вида отпуска — отпуск за свой счет или же без сохранения заработной платы.

Отметим, что неоплачиваемый отпуск работник может взять только по собственной инициативе. Работодатель не имеет права насильно заставлять брать отпуск за свой счет. За такие действия ему грозит административная ответственность.

Случаи предоставления неоплачиваемого отпуска

Трудовой кодекс регламентирует порядок предоставления отпуска за свой счет. Это прописано в ст. 128 и ст. 173 ТК РФ. Рассмотрим случаи, в которых работодатель обязан отпустить работника в неоплачиваемый отпуск.

Так, до 5 календарных дней отпуск положен сотрудникам, у которых:

родился ребенок;

умер близкий родственник;

вступление в брак.

Иные причины при предоставлении неоплачиваемого отпуска формулируют как семейные обстоятельства или уважительные причины и указывают их наименование. Однако в предоставлении отпуска по уважительной причине работодатель может отказать, имея на это полное право.

Кроме этого, согласно ч. 2 ст. 128 ТК РФ, есть определенная группа лиц, которым положен дополнительный неоплачиваемый отпуск безоговорочно. К ним относятся: инвалиды — независимо от группы здоровья они могут получить неоплачиваемый отпуск до 60 календарных дней в году;

участники Великой Отечественной войны, которым положено до 35 календарных дней административного отпуска;

пенсионеры по возрасту;

супруги или родители погибших при выполнении служебного долга военнослужащих — могут рассчитывать на неоплачиваемый отпуск до 14 календарных дней.

Таким образом, работодатель обязан одобрить им отпуск за свой счет, предварительно согласовав даты отсутствия на рабочем месте. Несмотря на то, что сотрудник не получит заработную плату, рабочее место за ним сохраняют.

Также отметим важную деталь: административный отпуск предоставляют по мере необходимости, а не по составленному заранее графику.

Предоставление отпуска без зарплаты по инициативе работодателя

Как было отмечено, работодатель не может принудительно отправить в неоплачиваемый отпуск без веской причины. В этом случае работник может обратиться в соответствующую инстанцию — трудовую инспекцию (ГИТ).

В соответствии с КоАП РФ подобное нарушение грозит ИП и должностным лицам штрафом:

от 1000 до 5000 руб. — для ИП;

от 30 000 до 50 000 руб. — для организаций (как видно, штрафы внушительно больше).

Однако существуют веские причины, когда работодатель может отправить в подобие отпуска. Это происходит в случае, когда он больше не может выполнять в полном объеме свои обязательства перед сотрудниками либо это становится экономически невыгодно. Работодатель может освободиться от выплаты зарплат, однако обязан выплачивать всем сотрудникам, принудительно ушедшим в такой отпуск, содержание. Например, в ситуации простоя оплата составит как минимум 2/3 от оклада или среднего заработка за весь период «отпуска».

На сколько дней можно взять административный отпуск

В соответствии с Трудовым кодексом отпуск за свой счет согласовывают между работником и работодателем. Таким образом, данный вопрос наше законодательство не регламентирует и оставляет на усмотрение руководства работника.

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Итоги

Мы рассмотрели, что такое отпуск без сохранения заработной платы, кому он положен и каким сотрудникам работодатель не имеет права отказать.

Таким образом, за исключением рассмотренных трех ситуаций и определенной категории лиц, работодатель может не предоставить административный отпуск. Это лишь его право, но никак не обязанность.

В заявлении работник может указать необходимый ему срок предоставления отпуска. Работодатель, в свою очередь, может уменьшить количество дней отпуска или же вообще отказать в его предоставлении. В любом случае, отпуск за свой счет необходимо согласовывать с руководством, следуя всем локальным актам фирмы.