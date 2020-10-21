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Как отразить материальную помощь в 6-НДФЛ

Обложение материальной помощи НДФЛ зависит от вида конкретной матпомощи. Подробнее об этой взаимосвязи и о правилах внесения данных по матпомощи в 6-НДФЛ рассказываем в нашем материале.

НДФЛ и виды матпомощи

Матпомощь, которую работодатели оказывают своим действующим или бывшим работникам, по отношению к вопросу обложения выплат НДФЛ делится на 3 вида:

  • выплата не облагается налогом вне зависимости от ее величины;
  • выплата до достижения ей определенного размера является необлагаемой налогом;
  • вся выплата в полном ее объеме облагается налогом.

К полностью необлагаемым относятся выплаты, сделанные в качестве матпомощи в связи со смертью действующего или бывшего работника, ставшего пенсионером, либо члена семьи таких работников (п. 8 ст. 217 НК РФ).

Ограничение в виде определенного объема установлено для материальной помощи, оказываемой:

  • действующему работнику при рождении, усыновлении или удочерении каждого из детей в первый год соответствующего события — в размере 50 тыс. руб. на каждого ребенка (п. 8 ст. 217 НК РФ);
  • действующему или бывшему работнику, вышедшему на пенсию — необлагаемая величина такой суммы составляет 4 тыс. руб. в год для каждого работника (п. 28 ст. 217 НК РФ);
  • лицам, участвовавшим в ВОВ, трудившимся во время нее или пострадавшим в ее период, — не облагается налогом сумма, не превышающая 10 тыс. руб. за год для каждого получателя (п. 33 ст. 217 НК РФ).
Все прочие выплаты подлежат обложению налогом с первого рубля. Применяются перечисленные правила вне зависимости от того, в денежной или натуральной форме оказана помощь.

Ставка, по которой исчисляется налог с матпомощи, составляет 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ).

Принципы внесения данных о матпомощи в 6-НДФЛ

Отчет 6-НДФЛ предназначен для отражения сведений по НДФЛ, исчисленному и удержанному налоговым агентом (п. 2 ст. 230 НК РФ, подп. 1.1 п. 1 Приказа ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@). Однако обязанность исчисления и удержания этого налога не возникает в отношении дохода, полностью освобождаемого от обложения им. На это, в частности, указывает отсутствие необходимости отражать такие доходы в декларации формы 3-НДФЛ (п. 4 ст. 229 НК РФ).

Поэтому не нужно вносить в отчет 6-НДФЛ данные о матпомощи, выплачиваемой в связи со смертью работника (действующего или бывшего) или члена его семьи, которая не облагается налогом на доходы физлиц вне зависимости от величины ее суммы.

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Обязательного внесения в отчет требуют выплаты:

  • полностью облагаемые налогом;
  • облагаемые НДФЛ лишь по достижении ими определенной величины.

В последнем случае необлагаемая часть дохода будет выполнять роль вычета, уменьшающего налоговую базу.

Обязанность налогоплательщика в отношении внесения в форму 6-НДФЛ информации о доходах, облагаемых НДФЛ лишь по достижении ими определенной величины, не зависит от того, превышен ли установленный для выплаты предел, поскольку заполняется этот отчет (так же, как и справки по форме 2-НДФЛ, с которыми данные формы 6-НДФЛ должны коррелировать) на основании сведений, внесенных в налоговые регистры. Заполнение же налоговых регистров требует организации учета доходов и уменьшающих налоговую базу сумм в соответствии с законодательно определенной аналитикой, отраженной в кодах доходов и вычетов (п. 1 ст. 230 НК РФ).

Коды, применяемые при учете матпомощи

Коды для доходов, облагаемых НДФЛ, и применяемых к ним вычетов, утверждены Приказом ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@. Соответствие дохода одному из этих кодов однозначно указывает на необходимость отражения его в отчетности по налогу на доходы физлиц. Отсутствие среди кодов шифра, характеризующего матпомощь, выплачиваемую в связи в связи со смертью работника (действующего или бывшего) или члена его семьи является дополнительным подтверждением отсутствия необходимости включения данных о таких выплатах в отчет формы 6-НДФЛ.

В отношении двух других видов выплат (облагаемых налогом полностью или частично) коды в Приказе № ММВ-7-11/387@ предусмотрены. В числе доходов (Приложение № 1 к Приказу № ММВ-7-11/387@) им соответствуют шифры:

  • 2710 — для матпомощи, не имеющий ограничений по необлагаемой ее части;
  • 2760 — для матпомощи, выплачиваемой действующему или бывшему работнику, вышедшему на пенсию;
  • 2762 — для матпомощи, выплачиваемой в связи с рождением, усыновлением, удочерением ребенка;
  • 2790 — для матпомощи в адрес лиц, участвовавших в ВОВ, трудившихся во время нее или пострадавших в ее период.

Для последних трех видов помощи, имеющих коды, предусмотрены шифры вычетов (Приложение № 2 к Приказу № ММВ-7-11/387@):

  • 503 — для матпомощи, выплачиваемой действующему или бывшему работнику, вышедшему на пенсию;
  • 508 — для матпомощи, выплачиваемой в связи с рождением, усыновлением, удочерением ребенка;
  • 507 — для матпомощи в адрес лиц, участвовавших в ВОВ, трудившихся во время нее или пострадавших в ее период.

Наличие кодов вычетов дает возможность уменьшить сумму дохода, возникающего при выплате матпомощи, характеризующейся необлагаемым пределом:

  • на всю ее величину, если необлагаемый предел не превышен;
  • на величину предела, если сумма выплаты превысила этот предел.

В первом случае налог, сопровождающий выплату, будет иметь нулевую величину.

Заполнение 6-НДФЛ при наличии выплат матпомощи

Внесение данных о матпомощи в 6-НДФЛ подчинено общим правилам, установленным Приложением № 2 к Приказу ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@.

Сводные для отчетного периода сведения о матпомощи следует показывать в листе раздела 1, предназначенном для начислений по ставке 13% (п. 3.1 Приложения № 2 к Приказу № ММВ-7-11/450@). По каждой выплате матпомощи ее сумму и величину применяемого вычета (если он установлен для вида оказываемой помощи) включают в общие цифры, приводимые в разделе 1 по строкам, соответственно, 020 и 030. Исчисленный при этом налог войдет в общую сумму по строке 040.
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Факт удержания налога зафиксируется по строке 070. Выплата матпомощи, произведенная в адрес бывшего работника, увеличит число лиц-получателей дохода, отраженное по строке 060.

В разделе 2 выдача матпомощи будет отражена либо в своем особом комплекте строк 100-140, либо вместе с другой выплатой, если для них совпадут даты:

  • получения дохода (строка 100);
  • удержания налога (строка 110);
  • срока уплаты налога в бюджет (строка 120).

Датой получения дохода в виде матпомощи следует считать день (п. 1 ст. 223 НК РФ):

  • фактической выплаты средств (подп. 1);
  • фактической передачи помощи, оказанной в натуральном виде (подп. 2).

Налог с матпомощи удерживается в день (п. 4 ст. 226 НК РФ):

  • ее выплаты деньгами;
  • выдачи денежными средствами иных доходов, из которых можно удержать налог, если матпомощь оказана в натуральном виде.

Днем, обозначающим срок перечисления налога, для матпомощи становится первый рабочий день, наступающий после дня выплаты дохода, из которого удерживается налог (п. 6 ст. 226, п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Величину суммы выплаченной матпомощи по строке 130 следует привести в полном ее размере с включением в нее удерживаемого налога (п. 4.2 Приложения № 2 к Приказу № ММВ-7-11/450@). Если налог к удержанию отсутствует (сумма по строке 140 равна нулю), то даты по строкам 110 и 120 отражаются в формате «00.00.0000» (Письмо ФНС России от 17.05.2016 № БС-4-11/8718@).

Подводим итоги

  • В отношении обложения НДФЛ матпомощь, которую работодатели выплачивают своим действующим или бывшим работникам делится на 3 вида: не облагаемая налогом, не облагаемая им до достижения выплатой определенного размера, облагаемая полностью. Предел, по достижении которого выплата становится облагаемой налогом, может различаться в зависимости от целевого назначения матпомощи. Налоговая ставка не зависит ни от назначения, ни от вида помощи и всегда составляет 13%.
  • Данные о выплатах, не подлежащих налогообложению, в 6-НДФЛ не вносятся. Но в этом отчете необходимо показать сведения о матпомощи, облагаемой налогом на доходы физлиц полностью, и помощи, в отношении которой НДФЛ начисляется лишь тогда, когда ее величина превысит установленный предел. В последнем случае объем выплаты в 6-НДФЛ всегда приводится в полном размере, а необлагаемая ее часть выполняет роль вычета.
  • Аналитика доходов и применяемых к ним вычетов, на основе которой формируются данные налоговых регистров, служащих источником сведений для отчетности по НДФЛ, базируется на законодательно утвержденном перечне. Виды доходов и вычетов в этом перечне закодированы. В том числе свои коды имеет матпомощь и применяемые к ней вычеты.
  • В 6-НДФЛ выплата матпомощи отразится в обоих разделах отчета: как среди сводных данных (раздел 1), так и применительно к конкретным датам выплат (раздел 2). В разделе 2 сведения о матпомощи могут быть объединены с данными других выплат, если у них совпадут все 3 даты (получения дохода, удержания налога, срока уплаты его в бюджет). Если налог с матпомощи удержанию не подлежит, то нулевым показателем в комплекте строк 100-140 будет отмечена не только его величина, но также даты удержания налога и срока перечисления его в бюджет.
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