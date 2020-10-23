В чем отличия между временно проживающим и временно пребывающим?

Временно пребывающие в РФ иностранные граждане — это лица, прибывшие в Российскую Федерацию по визе или получившие миграционную карту, но не имеющие вида на жительство или РВП.

Кто такие временно пребывающие

Кадровому специалисту важно понимать отличия временно пребывающих и проживающих в РФ для их правильного оформления. Исходя из текста ст. 2 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 31.07.2020), это лица, законно находящиеся на территории РФ и имеющие миграционную карту, но не имеющие вида на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП).

Время пребывания такого иностранного гражданина ограничено сроком выданной ему визы, в безвизовом порядке — не более 90 суток (в отдельных случаях законом устанавливаются большие сроки). Таким образом, временное пребывание — это первая стадия на пути получения вида на жительство.

Кто имеет статус временно проживающих

Временно проживающие иностранные граждане — это лица, имеющие РВП, оформленное в установленном порядке, предоставляющее возможность проживать на территории РФ. Срок, на который иностранцы получают РВП, равняется 3 годам, после чего им необходимо получить вид на жительство (ВНЖ), поскольку такое разрешение не продлевается. Этот факт коренным образом отличает этот статус иностранного лица от двух остальных, поскольку срок действия миграционной карты продлевается неоднократно, а вид на жительство (ВНЖ) не имеет такого срока (исключение составляют высококвалифицированные работники, чей срок ВНЖ равняется сроку действия разрешения на работу).

В целях идентификации иностранные граждане, временно проживающие на территории РФ, имеют отметку в документе, удостоверяющем личность, о том, что им предоставлено такое право. Если такого документа нет, РВП оформляется отдельно.

Особенность составляет и то, что такой работник осуществляет трудовые обязанности только на территории субъекта пребывания. Исключение составляют работники, входящие в перечень из приказа Минздравсоцразвития № 564н от 28.07.2010. Таким лицам работа вне субъекта пребывания разрешена, но не более 10 дней.

Вопрос: в чем отличие временно пребывающего от временно проживающего в 2020 году?

Ответ: в документе, опосредующем пребывание иностранного лица в РФ; объеме прав; размере страховых взносов за лицо.

Чем они отличаются от постоянно проживающих

Теперь разберемся, что значит постоянно проживающий на территории РФ и какие права предоставляет такой статус.

Иностранный гражданин получает статус постоянно проживающего в период, пока у него действует РВП. В это время он имеет возможность оформить вид на жительство (ВНЖ), выдаваемый на 5 лет и продлевающийся многократно. В то же время он ежегодно уведомляет о подтверждении своего проживания.

Статус постоянно проживающего фактически предоставляет те же права, что и гражданство, за исключением права участия в управлении государством (политические права).

Почему важно правильно определять статус иностранных граждан

Основным в практике оформления иностранной рабочей силы остается вопрос, в чем различия правового положения временно пребывающих, временно проживающих и постоянно проживающих иностранцев в РФ. Знать правильный ответ крайне важно, поскольку от правильной квалификации статуса зависит определение круга обязанностей, возложенных на работодателя по формированию отчетности, уведомлению контролирующих органов, расчету страховых отчислений.

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Также понимание статуса лица, постоянно проживающего на территории РФ, и того, чем он отличается от других категорий, поможет правильно заполнить уведомление для контролирующих органов.

В соответствии со ст. 18.15 КоАП РФ, такое неуведомление влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от 400 000 до 800 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Таким образом, все эти категории представляют собой последовательные стадии, пройдя которые, иностранный работник получает объем прав по осуществлению трудовой деятельности, идентичный гражданину РФ.