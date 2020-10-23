Анализ долгосрочных финансовых вложений: как провести и что учесть

Финансовые вложения — это размещение свободных денежных средств или путем приобретения ценных бумаг или выдачи займов или внесения вкладов в уставные капиталы.
Если обратиться к международным стандартам, а именно к МСФО 39, мы не встретим понятия финансовые вложения, т.к. МСФО оперирует термином «финансовый инструмент». Финансовые инструменты включают в себя как финансовые активы, так и финансовые обязательства компании, т.е. является существенно более широким по сравнению с понятием финансовые вложения.
Различают долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения. Краткосрочными признают те активы, срок обращения или погашения которых не превышает 12 месяцев, долгосрочными — финансовые вложения со сроком свыше одного года.
Согласно правилам бухгалтерского учета к финансовым вложениям относят:
- ценные бумаги (государственные, муниципальные, других компаний), в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определены (облигации, векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы, в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- предоставленные займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- вклады организации-товарища по договору простого товарищества.
Вне зависимости от того, на каком счете бухучета отражаются активы, которые в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 являются финансовыми вложениями (в том числе и долгосрочные финансовые вложения), в балансе информация о них должна показываться в составе финансовых вложений (строка 1150 «Финансовые вложения» баланса).
Минфин напоминает, что в годовой бухотчетности финансовые вложения надо отражать по рыночной стоимости.
К основным задачам анализа долгосрочных финансовых вложений можно отнести:
- анализ направлений долгосрочных финансовых вложений;
- анализ состава и структуры;
- анализ источников финансирования;
- оценка эффективности производимых долгосрочных финансовых вложений.
Примерная форма анализа объема, состава, структуры и динамики долгосрочных финансовых вложений:
|№ п/п
|Показатель
|На начало отчетного периода
|На конец отчетного периода
|Динамика
|Сумма, рублей
|Удельный вес, %
|Сумма, рублей
|Удельный вес, %
|Сумма, рублей
|Удельный вес, %
|1.
|Вклады в уставные (складочные) капиталы организаций — всего, в том числе:
|1.1.
|Дочерние и зависимые хозяйственные общества
|2.
|Государственные и муниципальные ценные бумаги
|3.
|Ценные бумаги других компаний — всего, в том числе:
|3.1.
|Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
|4.
|Предоставленные займы
|5.
|Депозитные вклады
|6.
|Прочие
|7.
|Долгосрочные финансовые вложения, всего (стр. 1 2 3 4 5 6), в т.ч.:
|100%
|100%
|100%
|7.1.
|Долгосрочные финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость, — всего, в т.ч.:
|7.1.1.
|Вклады в уставные (складочные) капиталы организаций — всего, в том числе:
|Дочерних и зависимых хозяйственных обществ
|7.1.2
|Государственные и муниципальные ценные бумаги
|7.1.3.
|Ценные бумаги других организаций — всего, в том числе:
|Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
|7.1.4
|Прочие
|8.
|По долгосрочным финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
|9.
|По долгосрочным долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
По итогам приведенного анализа можно сделать выводы о влиянии на отклонение общей суммы долгосрочных финансовых вложений изменения величины каждого их вида. Кроме того таблица наглядно проиллюстрирует изменения состава и структуры долгосрочных финансовых вложений, произошедших в анализируемом периоде.
Существенное внимание обращается на показатели 8 и 9.
Это связано с тем, что отрицательные значения указанных показателей отражают обесценение долгосрочного инвестиционного портфеля организации, что, безусловно, является негативным явлением, а изменение их в меньшую сторону характеризует замедление роста рыночной стоимости долгосрочного инвестиционного портфеля и также не может быть оценено положительно.