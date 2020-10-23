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Анализ долгосрочных финансовых вложений: как провести и что учесть

Финансовые вложения — это размещение свободных денежных средств или путем приобретения ценных бумаг или выдачи займов или внесения вкладов в уставные капиталы.

Если обратиться к международным стандартам, а именно к МСФО 39, мы не встретим понятия финансовые вложения, т.к. МСФО оперирует термином «финансовый инструмент». Финансовые инструменты включают в себя как финансовые активы, так и финансовые обязательства компании, т.е. является существенно более широким по сравнению с понятием финансовые вложения.

Различают долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения. Краткосрочными признают те активы, срок обращения или погашения которых не превышает 12 месяцев, долгосрочными — финансовые вложения со сроком свыше одного года.

Согласно правилам бухгалтерского учета к финансовым вложениям относят:

  • ценные бумаги (государственные, муниципальные, других компаний), в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определены (облигации, векселя);
  • вклады в уставные (складочные) капиталы, в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
  • предоставленные займы;
  • депозитные вклады в кредитных организациях;
  • вклады организации-товарища по договору простого товарищества.

Вне зависимости от того, на каком счете бухучета отражаются активы, которые в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 являются финансовыми вложениями (в том числе и долгосрочные финансовые вложения), в балансе информация о них должна показываться в составе финансовых вложений (строка 1150 «Финансовые вложения» баланса).

Минфин напоминает, что в годовой бухотчетности финансовые вложения надо отражать по рыночной стоимости.

К основным задачам анализа долгосрочных финансовых вложений можно отнести:

  • анализ направлений долгосрочных финансовых вложений;
  • анализ состава и структуры;
  • анализ источников финансирования;
  • оценка эффективности производимых долгосрочных финансовых вложений.

Примерная форма анализа объема, состава, структуры и динамики долгосрочных финансовых вложений:

№ п/п Показатель На начало отчетного периода На конец отчетного периода Динамика
Сумма, рублей Удельный вес, % Сумма, рублей Удельный вес, % Сумма, рублей Удельный вес, %
1. Вклады в уставные (складочные) капиталы организаций — всего, в том числе:            
1.1. Дочерние и зависимые хозяйственные общества            
2. Государственные и муниципальные ценные бумаги            
3. Ценные бумаги других компаний — всего, в том числе:            
3.1. Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)            
4. Предоставленные займы            
5. Депозитные вклады            
6. Прочие            
7. Долгосрочные финансовые вложения, всего (стр. 1 2 3 4 5 6), в т.ч.:   100%   100%   100%
7.1. Долгосрочные финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость, — всего, в т.ч.:            
7.1.1. Вклады в уставные (складочные) капиталы организаций — всего, в том числе:            
  Дочерних и зависимых хозяйственных обществ            
7.1.2 Государственные и муниципальные ценные бумаги            
7.1.3. Ценные бумаги других организаций — всего, в том числе:            
  Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)            
7.1.4 Прочие            
8. По долгосрочным финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки            
9. По долгосрочным долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода            

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По итогам приведенного анализа можно сделать выводы о влиянии на отклонение общей суммы долгосрочных финансовых вложений изменения величины каждого их вида. Кроме того таблица наглядно проиллюстрирует изменения состава и структуры долгосрочных финансовых вложений, произошедших в анализируемом периоде.

Существенное внимание обращается на показатели 8 и 9.

Это связано с тем, что отрицательные значения указанных показателей отражают обесценение долгосрочного инвестиционного портфеля организации, что, безусловно, является негативным явлением, а изменение их в меньшую сторону характеризует замедление роста рыночной стоимости долгосрочного инвестиционного портфеля и также не может быть оценено положительно.

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