Выписка из учетной политики чаще всего оформляется по запросу налоговиков. Как правильно оформить документ, рассмотрим в материале далее.

Характеристики выписки из приказа об учетной политике

На каждом предприятии должна быть утверждена учетная политика (далее — УП). Это обязательный документ. Именно он определяет многие важные моменты существования компании и организации учетных процессов в ней.

Выписка — это часть УП, необходимая для представления сторонним организациям, государственным структурам или для внутреннего пользования:

В первом случае выписка чаще всего составляется по входящему запросу. Например, как подтверждающий документ, представляемый в ИФНС. Или как документ, регламентирующий порядок проведения инвентаризации, для аудиторов.

Во втором случае выписка необходима для информирования сотрудников с целью правильной организации работы, документооборота, учета.

Например, бухгалтеру по ТМЦ выдается выписка из УП в части учета товаров и материалов, а кассиру — выписка, которая содержит порядок ведения кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами.

Далее рассмотрим, как должна выглядеть выписка.

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Как оформить выписку из учетной политики

Чтобы правильно составить документ, необходимо знать его особенности.

Так, настоящая выписка обязательно будет содержать дословно часть действительной учетной политики по конкретному вопросу, а также подпись уполномоченного лица и печать компании.

При составлении документа следует придерживаться следующей структуры: