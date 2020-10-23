Выписка из учетной политики чаще всего оформляется по запросу налоговиков. Как правильно оформить документ, рассмотрим в материале далее.
Характеристики выписки из приказа об учетной политике
На каждом предприятии должна быть утверждена учетная политика (далее — УП). Это обязательный документ. Именно он определяет многие важные моменты существования компании и организации учетных процессов в ней.
Выписка — это часть УП, необходимая для представления сторонним организациям, государственным структурам или для внутреннего пользования:
В первом случае выписка чаще всего составляется по входящему запросу. Например, как подтверждающий документ, представляемый в ИФНС. Или как документ, регламентирующий порядок проведения инвентаризации, для аудиторов.
Во втором случае выписка необходима для информирования сотрудников с целью правильной организации работы, документооборота, учета.
Например, бухгалтеру по ТМЦ выдается выписка из УП в части учета товаров и материалов, а кассиру — выписка, которая содержит порядок ведения кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами.
Далее рассмотрим, как должна выглядеть выписка.
Как оформить выписку из учетной политики
Чтобы правильно составить документ, необходимо знать его особенности.
Так, настоящая выписка обязательно будет содержать дословно часть действительной учетной политики по конкретному вопросу, а также подпись уполномоченного лица и печать компании.
При составлении документа следует придерживаться следующей структуры:
- данные организации (можно просто использовать фирменный бланк, в котором уже прописана вся информация);
- наименование документа с указанием реквизитов УП, действующей на дату составления выписки;
- дата составления;
- непосредственно цитата из учетной политики;
- подтверждающая часть, выраженная словами «верно» или «выписка верная»;
- подписи;
- печать организации.