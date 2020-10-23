Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как оформить выписку из учетной политики

Выписка из учетной политики чаще всего оформляется по запросу налоговиков. Как правильно оформить документ, рассмотрим в материале далее.

Характеристики выписки из приказа об учетной политике

На каждом предприятии должна быть утверждена учетная политика (далее — УП). Это обязательный документ. Именно он определяет многие важные моменты существования компании и организации учетных процессов в ней.

Как оформить выписку из учетной политики

Выписка — это часть УП, необходимая для представления сторонним организациям, государственным структурам или для внутреннего пользования:Как оформить выписку из учетной политики

В первом случае выписка чаще всего составляется по входящему запросу. Например, как подтверждающий документ, представляемый в ИФНС. Или как документ, регламентирующий порядок проведения инвентаризации, для аудиторов.

Во втором случае выписка необходима для информирования сотрудников с целью правильной организации работы, документооборота, учета.

Например, бухгалтеру по ТМЦ выдается выписка из УП в части учета товаров и материалов, а кассиру — выписка, которая содержит порядок ведения кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами.

Далее рассмотрим, как должна выглядеть выписка.

📌 Реклама

Как оформить выписку из учетной политики

Чтобы правильно составить документ, необходимо знать его особенности.

Как оформить выписку из учетной политики

Так, настоящая выписка обязательно будет содержать дословно часть действительной учетной политики по конкретному вопросу, а также подпись уполномоченного лица и печать компании.

При составлении документа следует придерживаться следующей структуры:

  • данные организации (можно просто использовать фирменный бланк, в котором уже прописана вся информация);
  • наименование документа с указанием реквизитов УП, действующей на дату составления выписки;
  • дата составления;
  • непосредственно цитата из учетной политики;
  • подтверждающая часть, выраженная словами «верно» или «выписка верная»;
  • подписи;
  • печать организации.

Центр обучения «Клерка»
Подтвержденный профиль
Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция
Узнать больше
Реклама на Клерке

Пример

ООО «Стиляги» после отчетной кампании по налогу на прибыль получило требование из налоговой о представлении дополнительных документов. В частности, выписки из учетной политики в части порядка учета расходов компании.

Главный бухгалтер Юбочкина Н. Р. обратилась к приказу об утверждении учетной политики для целей налогообложения от 09.12.2019 № 789/а/19. В утвержденной УП содержится раздел № 3 «Налог на прибыль», в котором отображены сведения о порядке признания доходов и расходов в налоговом учете ООО «Стиляги».

Юбочкина Н. Р. правомерно и профессионально определила лишь отрывок раздела, касающийся расходов, который необходимо представить в ИФНС.

Далее она оформила выписку из УП в соответствии с вышеприведенной структурой:

  1. Документ составлен на фирменном бланке ООО «Стиляги».
  2. Наименование «ВЫПИСКА из учетной политики ООО „Стиляги“ для целей налогообложения, утвержденной приказом от 09.12.2019 № 789/а/19» отображает достоверность и определенность документа.
  3. Указана дата составления выписки — 10.11.2020 (необходимо уложиться в срок, указанный в требовании из налоговой).
  4. Отрывок из УП, скопированный дословно, содержит информацию именно о порядке признания расходов ООО «Стиляги» для расчета налога на прибыль.
  5. Формулировка «выписка верна» подтверждает подлинность указанных данных.
  6. Проставлены подписи главного бухгалтера Юбочкиной Н. Р., составившей документ, и генерального директора Бирочкина Р. Р., заверившего выписку.
  7. Стоит оттиск печати ООО «Стиляги».

Как оформить выписку из учетной политики

 
⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама