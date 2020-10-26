Новый смысл норм Гражданского кодекса. Что говорит Верховный суд

Эта статья написана для тех руководителей и собственников, кто не смог уделить достаточно времени для изучения нормативной литературы и работает, ориентируясь на прежние разъяснения ФНС, Банка России и сложившуюся судебную практику. Но будет полезна и бухгалтерам предприятий.

Верховный суд в своем «Обзоре судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах» от 25.12.2019 г., радикально поменял смысл норм Гражданского кодекса, которые применялись более пяти лет. ВС сделал неактуальными многие разъяснения госорганов, поломал ранее устоявшуюся судебную практику. Фактически, судьи внесли изменения в закон.

О том, что решения собрания участников общества и даже единственного участника необходимо удостоверять у нотариуса, уже написано. Но некоторые, действительно важные моменты еще остались.

Рассмотрим некоторые из них.

П. 5 Обзора

Раньше, при проведении общего собрания не всегда извещали участников (акционеров) особенно если размер их доли был 1% и менее, т.к. они практически не могли повлиять на принимаемые решения. Их голоса и сейчас, скорее всего, не повлияют на результаты голосования, но если они не смогут участвовать в собрании и пойдут в суд, то решение собрания отменят (п. 5 Обзора).

Какие риски возникают?

Если участников много, убедитесь, что всех уведомили, направили бюллетени, если нужно. Сам по себе тот факт, что участника не известили, — это достаточное основание для отмены.

Что делать?

При подготовке и проведении собраний проверяйте, чтобы не было как минимум тех нарушений, которые влекут отмену решения. Особенно нарушения, которые суд может посчитать существенными.

Существенными считают нарушения, которые не позволяют участвовать в собрании. На практике это обычно неизвещение или проведение собрания в труднодоступном месте.

ГК указывает, что решение собрания не может быть признано недействительным, если голосование истца не могло повлиять на его принятие (п. 4 ст. 181.4 ГК). Но Верховный суд указал, что при неизвещении эта норма не работает.

П. 7, 8 и 9 Обзора

Это возможность исключения участника из общества:

даже если доля участника больше 50 процентов, его все равно можно исключить (п. 8 Обзора);

даже если у участников доли по 50 процентов и в обществе корпоративный конфликт, одного из участников могут исключить (п. 7 Обзора);

если участник причинил существенный ущерб обществу, этого достаточно, чтобы исключить его. Необязательно перед этим пытаться урегулировать конфликт другими способами. Не имеет значения, можно ли устранить негативные последствия, не исключая участника (п. 9 Обзора).

Какие риски возникают?

Теперь исключение становится эффективным инструментом в спорах между участниками. Чтобы защитить участника от исключения, будьте готовы обосновать, что его действия имели разумные цели.

Ранее суды применяли исключение из общества как крайнюю меру, когда невозможно было иными способами восстановить права других участников.

Что делать?

Предупредите участников о действиях, за которые их могут исключить из общества.

Первое основание — участник причиняет значительный вред обществу, к примеру:

заключает от имени компании или одобряет сделки по продаже активов по заниженной цене;

голосует против выгодного решения;

ведет конкурентную деятельность;

без оснований увольняет всех работников.

Второе основание для исключения — участник существенно затрудняет деятельность и достижение целей общества, грубо нарушает свои обязанности, к примеру:

не приходит на собрания и из-за этого в компании не получается назначить директора;

разглашает конфиденциальную информацию;

подает необоснованные жалобы на компанию.

П.14 Обзора

Даже если вы владеете наибольшей долей в компании (контрольным пакетом), решение могут принять без вас и в отсутствие кворума. Оспорить решение не удастся.

Какие риски возникают?

Предыдущая судебная практика строилась на том, что если решение приняли в отсутствие кворума, то решение собрание считалось ничтожным. (п.2 ст.181.5 ГК).

Но сейчас рассчитывать на это нельзя. Суд оставит в силе решение собрания, если посчитает, что участник, пропускавший собрания, злоупотреблял правом. Например, во время долгой болезни не присылал на собрание представителя.

Что делать?

Предупредите крупных собственников бизнеса, что позиция «без моего голоса решение не примут» больше не работает. Нужно ходить на собрания или хотя бы направлять представителей.

Верховный суд на примере показал, как миноритарии могут управлять компанией без крупного участника. Их решения будут действительны, даже если они противоречат уставу и закону в части соблюдения кворума.

П.16 Обзора

ВС указал, что директор должен оценивать поручения общего собрания на разумность, а не выполнять беспрекословно. Ведь если действия директора причинили вред компании, то его не спасут ссылки на то, что он выполнял указания общего собрания. Директор имеет право не выполнять такие указания.

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Какие риски для директора?

Убытки компании могут возложить на директора. К примеру, если цена сделки оказалась ниже рыночной, эту сумму взыщут с директора. С иском может обратиться само общество, например, когда сменится директор. Либо участники — если сделку одобряли.

Иск может подать участник общества, который голосовал против сделки или не был на собрании. При этом убытки могут солидарно взыскать с директора и тех участников, которые согласовали сделку.

Что делать?

Директору всегда нужно самостоятельно оценивать, выгодна ли сделка для общества. Если невыгодна, не стоит ее совершать, даже если есть согласие или указание участников.

П. 17 Обзора

Если сделка не выходит за рамки обычной хозяйственной деятельности, но участники увидят в сделке нарушения своих прав, то они могут оспорить ее и признать недействительной.

Какие риски возникают?

Участники могут заподозрить, что через эту сделку общество выводит активы. Из-за этого они недополучают прибыль. В таком случае суд будет оценивать разумную необходимость сделки.

Что делать?

ВС фактически обязал компании избегать излишних расходов. Либо согласовывать эти расходы единогласно, чтобы уменьшение активов общества не ущемляло права отдельных участников.

Если предстоит сделка с заинтересованностью, имеет смысл согласовать ее единогласно (незаинтересованными участниками). Даже если она не выходит за рамки обычной хозяйственной деятельности. Даже если устав не обязывает согласовывать такие сделки.

Документ: Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, утв. Президиумом Верховного суда 25.12.2019.