​Заставляют делать прививку: это законно?

Осенью 2020-ого как никогда остро встал вопрос принуждения к вакцинации работодателями и руководителями вузов. Причем одни заставляют прививаться не прошедшей полной проверки вакциной от ковида, другие — традиционными средствами против гриппа.

Сразу даем универсальный ответ: принуждать к любым прививкам запрещено. Это нарушает право, гарантированное статьей 5 Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» на отказ от профилактической вакцинации.

Если вы работник, для вас есть только один нюанс в вопросе прививок.

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 установлен перечень работ, связанных с высоким риском заболевания инфекциями и предполагающихся обязательную вакцинацию. Например, прививки от гриппа и кори обязательны для работников образовательных, медицинских, транспортных, торговых организаций.

Поэтому если вы работаете в организации, входящей в указанный Перечень, и не хотите делать обязательную для работников такой организации прививку, работодатель обязан запросить ваш отказ в письменном виде и после этого отстранить вас от работы без сохранения заработной платы.

При этом вас нельзя уволить за отказ, так как вы ничего не нарушаете. Ваше отстранение тоже не санкция, а единственный способ не нарушить ни ваши права, ни санитарные правила.

За отказ от прививки от ковида нельзя даже отстранить от работы, так как она не входит в перечень профилактических прививок и на данный момент не является обязательной для какой-либо категории работников.

Если вы студент, ситуация еще более определенная: за отказ от вакцинации вас нельзя отстранять от занятий, не допускать к экзаменам и тем более грозить отчислением, как это делают некоторые вузы.

Все обязательные и рекомендательные акты, регулирующие деятельность университетов, вроде Постановления главного санитарного врача РФ № 20 от 13.07.2020 и Методических рекомендаций MP 3.1/2.1.0205-20, не содержат требования к проверке вакцинации студентов.

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Советуем при давлении со стороны работодателя или администрации вуза фиксировать на аудио/видео факты угроз и принуждения и составлять коллективные письма со ссылками на перечисленные выше акты с требованием прекратить нарушение прав.

Если не поможет — обращаться в прокуратуру или суд.