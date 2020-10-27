Как понять, что работодателю можно доверять

На сайтах по поиску работы тысячи компаний. Как понять, кто из работодателей действительно соблюдает заявленные обещания, уважительно относится к сотрудникам, надежен и добросовестен? Записали советы, которыми поделились руководитель Бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая и ведущий менеджер по В2С-маркетингу hh.ru Екатерина Колесникова.

Приятно работать в известной компании, продукцию которой все знают. Однако развитый и престижный коммерческий бренд не всегда равен сильному HR-бренду, то есть тому, что компания представляет из себя как работодатель.

Бывает, что в крупных и очень известных компаниях слишком высокая кадровая текучесть, а не задерживаются там люди, потому что сотрудников не ценят, условия работы и общая атмосфера некомфортные. А бывает и наоборот: компания неизвестна на широком рынке, но там созданы максимально комфортные условия для людей и работать там приятно.

Как понять, стоит ли доверять потенциальному работодателю, если вы увидели вакансию в интернете, ничего о реальных условиях работы там не знаете и знакомых у вас там нет? Есть несколько факторов, на которые стоит обратить внимание, и несколько способов собрать нужную информацию.

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Чек-лист привлекательного работодателя

Проверьте интересующего вас работодателя по этому чек-листу, отметьте, что из перечисленного у него есть:

брендированная страница или брендированная вакансия;

значок участника Рейтинга работодателей России;

значок участника Премии HR-бренд;

высокий индекс вежливости;

статьи про компанию в разделах «Жизнь компании» или «ИТ-проекты»;

корпоративные аккаунты в соцсетях с публикациями про сотрудников и корпоративную жизнь;

личные аккаунты сотрудников в соцсетях, где они часто делятся мнением о компании, историями о работе (амбассадоры бренда);

корпоративный сайт;

видеоролики о работе в компании;

спецпроекты для привлечения сотрудников (тесты, игры, квизы про работу в компании).

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Даже самый привлекательный работодатель не обязательно наберет все десять пунктов, но чем их больше, тем сильнее его желание привлечь и удержать сотрудников.