Кризис и неопределенность. На какую работу лучше не устраиваться с финансовой точки зрения?

Тут, конечно, стоит сразу оговорить такой момент. Во многих маленьких городах и поселках сейчас нет вообще никакой работы, люди просто хватаются за то, что есть.

Как-то я писала про свои рекомендации по удаленной работе из маленьких населенных пунктов. Меня тогда раскритиковали, но я все равно считаю этот неплохим вариантом. Но тут есть немаловажный момент: чтобы удаленно что-то делать через интернет и зарабатывать деньги, надо все равно чему-то научиться и набраться хоть какого-то опыта. А деньги нужны уже сегодня, кушать хочется каждый день. Искать себя в интернете лучше, имея постоянную работу и заработок.

Мои соображения, надеюсь, будут полезны тем, кто выбирает между несколькими вариантами трудоустройства. Итак, на какую работу я бы не рекомендовала идти сейчас с финансовой точки зрения?

С «черной» или «серой» зарплатой

Ну, тут все понятно. В случае трудностей у компании зарплату свою сотрудники могут не увидеть. А при увольнении с «черной» зарплатой не положено ничего, а с «серой» выдадут в лучшем случае 2 или 3 официальных оклада, маленькие суммы.

С большим испытательным сроком

Например, 3 месяца. Когда у компаний непростые времена и начинают сокращение штата, увольняют обычно в первую очередь тех, кто на испытательном. А еще испытуемым не положены выплаты по сокращению.

С маленькой фиксированной частью и % за результаты деятельности

Раньше так работали только продажники с % от продаж. А теперь и в некоторых других сферах работодатели ставят некие целевые показатели (KPI) и выплачивают полную з/п, только если все выполнено.

Но в случае очередных ограничений из-за пандемии или просто кризисных явлений страдают не только продажи, но и другая деятельность. В наше время больше риск не достигнуть каких-то целевых цифр или результатов, от которых будет зависеть доход.

Работа, где сотрудников нанимают как самозанятых

Отсутствие стабильности. При разрыве отношений не будет выплат, как при обычной работе на полную ставку по трудовой книжке. А еще не оплачиваются больничные и отпуска. Не дай бог, человек заболеет тем самым вирусом. На время болезни просто останется без выплат, даже если откроет официальный больничный лист.

А еще во время самых жестких ограничений в стране было повышенное пособие по безработице для тех, кто потерял место во время пандемии. Но если еще раз такое введут, самозанятые не смогут получить повышенные выплаты по этому пункту (так было в первый раз).

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Работа в пострадавших отраслях

У государства есть список таких отраслей, по нему определялось, какие предприятия могут получить помощь государства. Но я предлагаю вам ориентироваться не на этот список, а вот на что: какие компании и учреждения были закрыты у вас в регионе во время карантина? Очевидно, они не получали доход или он резко сократился, эти компании и структуры.

Еще какое-то время эти пострадавшие сферы будут «выздоравливать» экономически. А если будут новые ограничения, их опять могут закрыть.

На мой взгляд, тут единственное исключение — строительство и недвижимость. Государство ввело льготную ипотеку под 6,5%. Это привело к росту цен на жилье. Рынок активно развивается. Думаю, после окончания льготной программы 1 июля 2021 года уже не будет такого бурного роста, но сфера строительства и недвижимости успеет накопить «жирок».