Единая упрощенная декларация: есть случаи, когда она не подходит для отчета

Если у вас не было операций по расчетному счету и кассе, не спешите принимать решение о сдаче единой упрощенной декларации. Этого может быть не достаточно. Разберемся, когда вы не сможете отчитаться в упрощенном варианте.

Условия для «упрощенного» отчета

Порядок составления единой упрощенной декларации по налогам утвержден приказом Минфина от 10 июля 2007 г. № 62н. Ее можно подавать вместо расчетов и деклараций, по которым отчетным периодом являются год или квартал. Если месяц — то нельзя.

Два главных условия, которые дают право на упрощенную декларацию:

отсутствие у фирмы операций по расчетному счету и кассе;

отсутствие объектов налогообложения (по налогам, плательщиками является фирма).

Оба условия должны выполняться одновременно. То есть, если нет объекта налогообложения, но движение денег происходит, представить единую упрощенную декларацию не получится.

Если оба условия выполняются, декларацию можно подавать. Срок — до 20 числа месяца, следующего после окончания отчетного периода.

Может случиться также, что в периодах, за которые вы подали единые упрощенные декларации, вдруг выявятся налогооблагаемые операции. Такой поворот будет расценен как обнаружение ошибок, которые привели к занижению налоговых обязательств. НК РФ предписывает в таких случаях подавать уточненные декларации по соответствующим налогам (п. 1 ст. 80 НК РФ). Ранее представленная единая упрощенная декларация будет считаться первичной (см. письмо Минфина от 8 октября 2012 г. № 03-02-07/1-243).

Когда единая декларация не подходит

Если говорить о страховых взносах, то они к налогам вообще не относятся. Поэтому в единую декларацию их не включают, а сдают по ним нулевые расчеты — в установленном порядке.

Запрещено заполнять единую упрощенную декларацию и в отношении ЕНВД, даже если деятельность не велась. Об этом писал Минфин еще в письме от 21 октября 2016 г. № 03-11-11/61472.

Например, магазин не работает, но располагается в арендованном помещении. Это значит, что имеется физический показатель. Более того, в этом случае с ЕНВД не подойдет даже нулевая декларация, поскольку сумма налога рассчитывается исходя из физического показателя и базовой доходности за месяц.

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Теперь об НДС. Если за квартал у вас были только не облагаемые НДС операции, их придется показывать в декларации по НДС, где для этого предусмотрен раздел 7. Единая упрощенная декларация не годится.