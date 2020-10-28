Десять документов, которые должны обязательно уничтожаться

По мере того, как мир становится цифровым, мы подчас забываем о том, что бумажные документы являются одним из наиболее распространённых источников для кражи личных данных. Отправленные по почте уведомления и печатные копии различных конфиденциальных документов могут предоставить ворам много информации.

Следующие десять конфиденциальных документов должны быть в вашем списке для немедленного уничтожения с помощью шредера.

1. Уведомления от финансовых учреждений

Банковские выписки должны уничтожаться сразу же, как только вся необходимая информация будет зафиксирована. Измельчения требуют также документы, связанные с акциями и инвестициями, чеки из банкомата и квитанции о внесении и снятии средств.

2. Уведомления по кредитной карте

Бумажные выписки по кредитным картам содержат ключевую личную информацию о ваших счетах, личности и расходах. После того, как они будут проверены на точность и/или использованы в бухгалтерском учёте, уничтожьте их.

3. Корешки квитанций об оплате

Корешки квитанций могут содержать конфиденциальные данные о занятости, доходах, налогах и состоянии здоровья. Для обеспечения безопасности их следует измельчать после проверки информации, которую они содержат.

4. Рекламные письма

Среди рекламных писем могут быть предварительно одобренные кредиты, бланки заявлений и другие документы, содержащие ваши персональные данные. Такие письма могут сделать вас уязвимыми для мошенничества: преступник может подписать документ от вашего имени. Уничтожайте все подобные документы, чтобы устранить этот риск.

5. Старые налоговые декларации

Налоговые декларации следует хранить не менее пяти лет, однако по истечении этого времени целесообразно уничтожить их и обеспечить безопасность от кражи личных данных.

6. Устаревшие медицинские карты

Личные медицинские записи должны уничтожаться, если информация устарела или утратила актуальность. Этот вид документации включает в себя счета и квитанции, а также результаты лабораторных исследований.

7. Страховые записи

Страховые документы – ещё один потенциальный источник информации для воров. Храните нужные документы в файле, а остальные уничтожайте.

8. Посадочные талоны

Старые посадочные талоны на самолет также являются кандидатами на уничтожение. Они часто содержат ключевую информацию, такую как дата вашего рождения, национальность и номер вашего паспорта.

9. Паспорта и удостоверения личности с истёкшим сроком

Сохранить на память паспорт со старой фотографией – заманчивая идея, но потеря старых паспортов и удостоверений личности может быть опасной, когда речь идет о защите вашей личности.

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10. Уведомления о льготах от правительства

Если вы ежегодно получаете уведомления о получении льгот, не забывайте утилизировать прошлогодние уведомления. Такие документы содержат важную личную информацию, которая не должна попасть в чужие руки.